Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 18.09.2021 gegen 20.00 Uhr, führten Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Salierstraße eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem 24-jährigen Fahrer konnten im Laufe der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte einen kürzlich stattgefundenen Drogenkonsum.

Um die genaue Drogenbeeinflussung des Fahrers festzustellen, wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe veranlasst und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR zzgl. Verfahrenskosten, sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Die zuständige Führerscheinstelle wird informiert, die weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit veranlassen kann. Zur Verhinderung einer weiteren Fahrt wurden der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel bis zur Nüchternheit sichergestellt.

Gartenhauseinbrecher wiedererkannt

Römerberg (ots) – Am Samstagnachmittag meldete eine Kundin eines Einkaufmarktes in Römerberg, dass sie hier einen Mann wiedererkannt habe, der wenige Wochen zuvor in den Schuppen ihres Wohnhauses eingebrochen war. Bei der Befragung durch die Polizeibeamten vor Ort räumte der 36-jährige Mann die Tat ein und gab an, mehrere dort entwendete Gegenstände noch zu Hause zu haben.

Dies bestätigte sich, woraufhin diese an ihre rechtmäßige Besitzerin wieder ausgehändigt werden konnten. Allerdings wurden die Polizisten stutzig, als sie das hochwertige E-Bike sahen, welches der Beschuldigte mit sich führte. Nachdem er anfangs angab, dieses gefunden zu haben, stellte sich bei weiteren Ermittlungen heraus, dass dieses ebenfalls gestohlen war. So konnte letztlich auch dieses Rad seinem glücklichen Eigentümer wieder zugeführt werden.