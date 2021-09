Mann in Unterhose auf der Straße

Speyer (ots) Am Samstagmorgen 11.09.2021 gegen 05.00 Uhr, wurde von einem Passanten ein lediglich mit Unterhose bekleideter Mann in der Karmeliter Straße festgestellt. Durch die Streife wurde schließlich herausgefunden, dass es sich dabei um einen 50-jährigen Mann aus Gießen handelte.

Der nur spärlich bekleidete Gießener hatte sich aus dem Gästehaus einer Lokalität ausgesperrt und kam nun nicht mehr in sein Zimmer. Mit Hilfe der Streife konnte schließlich jemand erreicht werden, der dem Mann wieder Einlass gewährte.

Gleich zweimal geprügelt

Römerberg (ots) – In der Nacht zu Samstag 11.09.2021 gegen 01.30 Uhr, gingen bei der Polizei gleich mehrere Notrufe wegen einer Schlägerei in der Mechtersheimer Straße ein. Vor Ort wurden 3 Männer im Alter zwischen 29 und 30 Jahren angetroffen welche angaben, in Streit geraten zu sein und sich gegenseitig geschlagen zu haben. Inzwischen hätten sie sich aber beruhigt, vertragen und gingen nach der Sachverhaltsaufnahme wieder ihrer Wege.

Kurz darauf wird eine erneute Schlägerei zwischen den 3 alkoholisierten Männern aus Dudenhofen, Speyer und Schifferstadt mitgeteilt. Diesmal konnte als Aggressor der 29-jährige aus Schifferstadt festgestellt werden, der sich auch durch die Polizeibeamten nicht beruhigen ließ und schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Hiernach kam es zu keinen Auseinandersetzungen mehr.

Ladendiebe festgenommen

Speyer (ots) – Am Samstagmittag 11.09.2021 meldete eine Mitarbeiterin eines Speyerer Kaufhauses in der Fußgängerzone, dass sie beobachtet habe, wie ein junger Mann einen Parfümtester eingesteckt habe und dann aus dem Geschäft gelaufen sei, ohne zu bezahlen. Im Rahmen der Fahndung konnte mit Hilfe der selbst verfolgenden Mitarbeiterin der Tatverdächtige sowie ein Begleiter im Bereich der Hasenpfuhlstraße festgestellt und durchsucht werden.

Hier wurde zum einen der entwendete Parfümtester und zum anderen ein aus einem anderen Geschäft ebenfalls gestohlener Damenschal aufgefunden. Die Angaben der beiden jungen Männer, dass alles ein Missverständnis sei, waren letztendlich wenig glaubhaft.

Scheibe an Getränkeautomat eingeschlagen

Speyer (ots) In der Nacht von Freitag auf Samstag 11.9.2021 wollte sich ein 18-jähriger Mann aus Römerberg an einem Pizzaautomaten Im Sterngarten in Speyer etwas zu essen holen, als er bemerkte, dass am Getränkeautomaten nebenan die Scheibe eingeschlagen war. Inwiefern etwas entwendet wurde muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Mit Linienbus Unfall verursacht

Speyer (ots) – Am gestrigen Freitag 10.09.2021 gegen 10.45 Uhr befuhr ein 51-jähriger Speyerer mit seinem Linienbus die Straße “Im Erlich”, als er plötzlich kurzzeitig das Bewusstsein verlor und mit dem Bus auf die gegenüberliegende Seite der Fahrbahn geriet. Hier stieß er mit einem geparkten PKW zusammen, welchen er auf zwei weitere dahinter geparkte Autos schob.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der inzwischen wieder bei Bewusstsein befindliche Busfahrer wurde dennoch zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Laut ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 70.000 Euro.

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooters

Speyer (ots) – In der Nacht auf Sonntag befuhr ein 18-jähriger Mann aus Römerberg mit seinem PKW die L454 von Schifferstadt in Richtung Speyer, als ihm kurz vor Ortseingang Speyer vermutlich die Vorderachse brach und das Auto nach rechts ausscherte. Um ein Abkommen von der Fahrbahn zu verhindern lenkte der junge Mann dagegen und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn.

In diesem Moment querte ein 22-jähriger Mann gerade die Fahrbahn mit seinem E-Scooter. Dieser erschrak ob des herannahenden PKW und stürzte zu Boden. Glücklicherweise kam es nach ersten Erkenntnissen zu keiner Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, sodass der E-Scooter-Fahrer mit Schmerzen im Arm und Rücken davonkam.

Diese wurden vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. Der beteiligte PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe muss noch genau ermittelt werden.

Mehrere Unfallfluchten im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am Freitagmorgen 10.09.2021 gegen 09.00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Speyerer mit seinem E-Scooter den rechten Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße, als er an der Einmündung zur Siegbertstraße von einem bislang unbekannten PKW-Fahrer die Vorfahrt genommen bekam.

Es kam zwar zu keinem Zusammenstoß, allerdings musste der Mann auf dem E-Scooter so stark abbremsen, dass er die Kontrolle verlor und über seinen Lenker zu Boden stürzte. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den Mann zu kümmern. Der Verletzte wurde schließlich von der Streife zu einer nahegelegenen Arztpraxis verbracht, da er starke Schmerzen im Bein verspürte.

Nahezu zeitgleich gegen 09.20 Uhr, parkte ein 56-jähriger Mann aus Lingenfeld seinen Multivan in der Wormser Straße in Speyer. Als er fünf Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkam bemerkte er, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ihm offensichtlich den linken Außenspiegel abgefahren hatte.

Gegen 13.20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Speyerer die Kleine Pfaffengasse, als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer plötzlich aus der Engelsgasse kam und gegen die linke hintere Beifahrertür seines PKW stieß und stürzte. Als der Autofahrer nach dem Gestürzten schauen wollte, stieg dieser jedoch schnell wieder auf sein Rad und flüchtete in Richtung Domplatz. Der Mann wird beschrieben als 180 cm groß, dunkler Teint, schwarze zum Zopf gebundene Haare, Vollbart, dunkel gekleidet.

In der Nacht zum Samstag, gegen 03.20 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass er soeben in der Straße “Am Technikmuseum” einen verunfallten PKW vorgefunden habe. Durch die Streife wurde bei der Überprüfung vor Ort ein verlassener VW Golf vorgefunden der mit einem Baum kollidiert war und dessen Airbags ausgelöst, sowie die Warnblinker eingeschaltet waren. Nähere Hinweise zum Unfallgeschehen sind bislang nicht bekannt.