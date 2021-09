Diebstahl von Pritschenwagen – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – In der Nacht von Freitag 10.09.2021 auf Samstag 11.09.2021, kam es zu einem Diebstahl von der Ladefläche eines Pritschenwagens in der Franz-Nissl-Straße. Unbekannte Täter dürften den auf der Ladefläche befindlichen Kasten aufgehebelt und die darin befindlichen Handwerker-Utensilien, darunter auch zwei Akkuschrauber und eine Bohrmaschine, entwendet haben. Der Schaden dürfte etwa 2.000 Euro betragen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) Am Samstag 11.09.2021 kam es gegen 08:00 Uhr an der Kreuzung Benderstraße/Frankenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Roller. Der 60-Jährige Lambsheimer dürfte mit seinem PKW die Vorfahrt des bevorrechtigen Rollerfahrers, einem 62-Jährigen Frankenthaler, missachtet haben, wodurch des zum Verkehrsunfall kam.

Der Rollerfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 2.000 Euro belaufen.

Sachbeschädigung an PKW – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 09.09.2021 im Zeitraum von 15:30-20 Uhr, kam es in der Max-Slevogt-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem am Straßenrand geparkten PKW. Bei dem PKW handelte es sich um einen schwarzen Mercedes Viano, dessen linke Fahrzeugseite durch bislang unbekannte Täter zerkratzt wurde. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000 Euro.

