Landau: Die Polizei-News

Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots) – Ein 54-jähriger Mann aus dem Raum SÜW befuhr mit seinem Fahrrad am 12.09.21, 00.55 Uhr die Albert-Einstein-Straße und benötigte dabei die komplette Fahrbahn. Bei der Personenkontrolle geriet er beim Absteigen deutlich ins Schwanken und konnte sich kaum auf den Beinen halten.

Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des mitgeführten Fahrrades.

Dixie Klo umgeworfen

Landau (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Freitagmorgen 10.09.2021 gegen 04 Uhr die Polizeiinspektion Landau, nachdem er beobachtet hatte, wie 3 junge Männer ein Dixiklo im Bereich der Siebenpfeiffer Allee umgeworfen hatten. Daraufhin rückten mehrere Streifenwägen aus und fahndeten nach den Tätern. An Hand der Beschreibung konnten die drei Tatverdächtigen letztlich in Queichheim einer Kontrolle unterzogen werden. Zu den Vorwürfen machten sie keine Angaben. Es handelte sich um einen 24-Jährigen und zwei 23-jährige Landauer. Nach der Personalienfeststellung wurden die Männer entlassen.

Bei einer Überprüfung der Siebenpfeiffer-Allee konnten noch zwei beschädigte Wahlplakate sowie ein herrenloses Fahrrad festgestellt werden. Ob die 3 Personen sich auch hierfür verantworten müssen, bedarf weiterer Ermittlungen.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341-2870 entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

Landau/Hayna (ots) – Ein 22-jähriger Mann aus dem Raum SÜW befuhr am 12.09.21, 04.15 Uhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Hayna und schob hierbei ein weiteres Fahrrad während er auf seinem Fahrrad in Schlangenlinien fuhr.

Bei der Personenkontrolle ergab ein vor Ort freiwillig durchgeführter Alkoholtest einen Wert von 1,65 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) – 10.09.2021, 16:00-19:00 Uhr – Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im genannten Zeitraum einen Pkw, Alfa Romeo, welcher auf dem Weißquartierparkplatz in Landau abgestellt war. Er verursachte dadurch einen Fremdschaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Landau.