Fahrradhelm verhindert Schlimmeres

Sankt Martin (ots) – Am Samstagnachmittag 10.09.21 gegen 15:20 Uhr stürzte eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin in der Mühlstraße in Sankt Martin aus ungeklärter Ursache zu Boden. Die Dame aus der Verbandsgemeinde Bitburger Land erlitt hierbei mehrere Schürfwunden im Gesicht. Ein getragener Fahrradhelm dürfte schwerere Verletzungen verhindert haben.

Bis zum Eintreffen von Rettungskräften wurde die Verunfallte durch couragierte Ersthelfer betreut. Anschließend wurde die Frau zur Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Mit 1.44 Promille am Steuer erwischt

Edenkoben (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 12.09.21 wurde der Polizei Edenkoben um 01:00 Uhr ein auffälliges Auto auf der A65 gemeldet. Dieses fahre in starken “Schlangenlinien” und wäre sogar schon kurzzeitig von der Autobahn in den Grünstreifen abgekommen. Das Auto konnte nach sofortiger Absuche festgestellt und zwischen Edenkoben und Maikammer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1.44 Promille beim 53-jährigen Fahrer. Gegen den Herrn aus der Verbandsgemeinde Maikammer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Außerdem wurden Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Mannes sichergestellt.

Unfallflucht durch roten Fiat

Rhodt unter Rietburg (ots) – In der Nacht vom 10. auf den 11.09. (Freitag auf Samstag) kam es zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Weinstraße in Rhodt. Ein unbekannter Autofahrer streifte im Vorbeifahren eine Hauswand und verursachte Sachschaden in Höhe ca. 3.000 EUR.

Vor Ort wurden Fahrzeugteile aufgefunden, welche einem roten PKW der Marke Fiat zugeordnet werden konnten. Wer kann Hinweise zu einem roten Fiat mit beschädigtem linken Außenspiegel geben oder hat in der besagten Nacht etwas mitbekommen? Um Rückmeldung an die Polizeiinspektion Edenkoben wird gebeten.

Verkehrskontrollen in Edesheim

Edesheim (ots) – Derzeit kommt es auf Grund der baustellenbedingten Sperrung der Staatsstraße in Edesheim durch zahlreiche Verkehrsteilnehmer zu “Ausweichmanövern” auf die angrenzenden Feldwege. Auf Grund der damit einhergehenden Gefahren wurden dort am 10.09.21 ab 14:00 Uhr mehrfach Kontrollen durch Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben durchgeführt.

Es wurden 11 Verstöße gegen das geltende Durchfahrtsverbot festgestellt und geahndet. Zudem kam es zu einer Verwarnung wegen einer abgelaufenen Hauptuntersuchung. Die Polizei weist darauf hin, dass vor Ort eine entsprechende Umleitung ausgeschildert ist. Eine unberechtigte Nutzung der Feldwege zum schnelleren Vorankommen zieht ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20 EUR nach sich.