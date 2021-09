Atemwegsreizungen durch unbekannte Substanz an Gymnasium Eltville

Bad Schwalbach (ots) – Am Freitagvormittag kam es am Gymnasium Eltville zu einem

unklaren Stoffaustritt infolgedessen eine Reinigungskraft und eine steigende

Anzahl von Schülerinnen und Schülern über Atemwegsreizungen klagten. Aufgrund

dessen wurden starke Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei entsandt.

Bei Eintreffen der Rettungsdienste war das Schulgebäude, in dem sich zu diesem

Zeitpunkt etwa 850 Personen befanden, schon weitestgehend evakuiert. Insgesamt

wurden zwölf Schüler ambulant versorgt. Sieben Schüler, die Reinigungskraft und

zwei Einsatzkräfte wurden leicht verletzt und ebenfalls in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert. Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude unter

Atemschutz erkundet. Nach ausreichender Lüftung konnte das Gebäude um 12:40 Uhr

wieder gefahrlos betreten werden. Die Ermittlungen zur Ursache des

Schadenereignisses dauern an. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten

sich mit der Polizeistation in Eltville unter der Telefonnummer 06123 / 9090-0

in Verbindung zu setzen.

Grundlos zugeschlagen,

Wiesbaden, Mitte, Wilhelmstraße/Warmer Damm, Samstag, 11.09.2021, 19:10 Uhr

(cp)Zwei junge Männer wurden Samstagabend in Wiesbaden von zwei Unbekannten

grundlos mehrfach geschlagen und leicht verletzt. Die beiden 18-Jährigen

befanden sich zusammen mit Freunden gegen 19:10 Uhr in der Grünanlage „Warmer

Damm“, im Bereich des Schillerdenkmals hinter dem Staatstheater. Plötzlich kamen

ihnen zwei unbekannte Männer entgegen, die sie kurz ansprachen und dann auch

schon auf die beiden einschlugen. Als sich um die Auseinandersetzung herum eine

kleine Menschentraube bildete, flüchteten die Täter in Richtung Rheinstraße.

Einer der Täter soll circa 190 cm groß sein und dunkle gelockte Haare haben. Er

habe einen Oberlippenbart und sei mit einem weißen T-Shirt, einer weißen kurzen

Hose und weißen Schuhen bekleidet gewesen. Zum zweiten Täter ist nur bekannt,

dass er dunkle Sportbekleidung trug. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei

unter 0611 / 3450 entgegen.

Läufer behindert, beleidigt und geschlagen, Wiesbaden, Mitte, Kurpark,

Samstag, 11.09.2021, 21:55 Uhr

(cp)Am Samstagabend behinderten vier Unbekannte in Wiesbaden Teilnehmerinnen und

Teilnehmer eines Wohltätigkeitslaufs im Wiesbadener Kurpark und beleidigten eine

von ihnen noch. Als einer der Läufer sie darauf ansprach, schlugen zwei der

Jugendlichen auf ihn ein. Die vier jungen Männer fuhren zunächst jeweils zu

zweit auf zwei E-Tretrollern entlang der Strecke des 25-Stunden-Laufs im Kurpark

herum. Gegen 21:55 Uhr manövrierten sie ihre Gefährte schließlich auf die Stecke

und blockierten diese sodann. Eine 29-jährige Teilnehmerin musste somit

ausweichen, um die Gruppe herumlaufen und wurde anschließend noch von einem der

Männer unsittlich beleidigt. Ein nachfolgender Läufer bemerkte den Zwischenfall

und sprach die Männer an. Diese fuhren hieraufhin mit den Rollern an dem

54-Jährigen vorbei und versperrten ihm den Weg. Zwei von ihnen stiegen nun ab

und schlugen gemeinsam auf den Mann ein, der hierdurch sogar stürzte,

glücklicherweise aber nur leicht verletzt wurde. Als er die Polizei rufen

wollte, flüchteten die Männer. Zwei von ihnen mussten nun allerdings laufen, da

der 54-Jährige einen der Roller zu fassen bekam und festhalten konnte. Die vier

Personen sollen alle im Alter circa 16 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Einer der

Täter sei etwa 180 cm groß und etwa 85 kg schwer gewesen. Er habe dunkle Haare

gehabt und ein weißes Sweatshirt getragen. Der andere sei circa 175 cm groß und

auffallend schlank gewesen. Dieser habe leicht gelockte schwarze Haare gehabt

und schwarze Kleidung getragen. Die beiden anderen Männer können nicht näher

beschrieben werden. Hinweise zu den Tätern nimmt das 1. Polizeirevier unter 0611

/ 345-2140 entgegen.

Rabiate Ladendiebin,

Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Samstag, 11.09.2021, 12:30 Uhr

(cp)Mit einer rabiaten Ladendiebin hatte es am Samstagmittag der Detektiv einer

Drogerie in der Kirchgasse zu tun. Die Frau war zuvor von dem Ladendetektiv

ertappt worden, als sie das Geschäft mit Kosmetikartikeln im Wert von mehreren

hundert Euro verlassen hatte, ohne diese zu bezahlen. Der Mann folgte der

Täterin und hielt sie vor dem Geschäft fest. Hiergegen aber wehrte sich die

26-Jährige, kratzte ihren Verfolger mehrfach am Arm und konnte sich losreißen.

Der Ladendetektiv gab jedoch nicht so leicht auf und verfolgte die Dame bis in

ein nahegelegenes Kaufhaus, wo sie schließlich durch die hinzugerufene Polizei

festgenommen wurde. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Baustellendiebstahl,

Wiesbaden, Kastel, Wiesbadener Straße 80, Freitag, 10.09.2021, 17:00 Uhr bis

Samstag, 11.09.2021, 06:45 Uhr

(cp)Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen drangen unbekannte Täter in eine

Baustelle in der Wiesbadener Straße in Kastel ein und entwendeten

Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von rund 14.000 Euro. Die Täter brachen in einem

der Rohbauten einen Lagerraum sowie einen Container auf dem Baustellengelände

auf. Von dort ließen sie dann mehrere Bohrhämmer, Akkuschrauber, Winkelschleifer

und andere Baumaschinen sowie diverse Messtechnik mitgehen. Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 3450 in

Verbindung zu setzen.

Mülltonne angezündet,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Georg-August-Straße/Philipp-Holl-Straße, Samstag,

11.09.2021, 20:00 Uhr

(cp)Unbekannte haben Samstagabend auf dem Gelände der Diltheyschule eine

Mülltonne angezündet. Der Brand wurde gegen 20:00 Uhr von einem Passanten in der

Philipp-Holl Straße, auf der rückwärtigen Seite des Schulgeländes an der

Sporthalle bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Der entstandene Sachschaden wird auf Hundert Euro geschätzt. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Unfall mit mehreren Verletzten,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße / Klarenthaler Straße, Samstag, 11.09.2021, 17:55

Uhr

(ds)Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Dotzheimer Straße und

Klarenthaler Straße in Wiesbaden wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Ein

27-jähriger Mann aus Schlangenbad befuhr um 17.55 Uhr mit seinem grauen VW Golf

die Dotzheimer Straße aus Richtung Wiesbadener Straße kommend in Fahrtrichtung 1. Ring. Mittig im Kreuzungsbereich Dotzheimer Straße / Klarenthaler Straße kam

es zu einem Zusammenstoß mit dem blauen Aston Martin eines 30 Jahre alten Mannes

aus Würzburg, der die Klarenthaler Straße aus Richtung Ringkirche in Richtung

Elsässer Platz befuhr. Beide Unfallbeteiligte gaben an, sie wären bei Grünlicht

in die Kreuzung eingefahren. Durch den Zusammenstoß werden alle vier Insassen

des VW Golf im Alter von 24 bis 33 Jahren leicht verletzt. Sie wurden zur

Behandlung in verschiedene Wiesbadener Krankenhäuser gebracht. Die 30-jährige

Beifahrerin im Aston Martin wurde vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der

Sachschaden wird mit 27.000,- EUR beziffert. Zeugen, die das Unfallgeschehen

3. Polizeirevier

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Gelände der Raststätte Medenbach, A 3 in Richtung Frankfurt.

Im Bereich der Tankstelle überschlug sich aus bisher ungeklärter Ursache ein PKW mit drei Personen. Der PKW kam auf dem Dach zu liegen. Alle drei Insassen des PKW wurden durch den Aufprall schwer verletzt, waren aber nicht eingeklemmt. Eine Besatzung eines sich auf der Rückfahrt befindlichen Rettungswagens aus einem anderen Landkreis und eine weitere Fahrerin retteten die Personen aus dem PKW und übernahmen die Erstversorgung. Mit dem Eintreffen des Rettungsdienstes aus Wiesbaden wurden alle drei Personen in Wiesbadener Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Wiesbaden sicherte die Unfallstelle und nahm auslaufende Betriebsstoffe aus. Glücklicherweise wurde keine weitere Person auf dem Tankstellengeländer verletzt, auch die Zapfsäulen blieben unbeschädigt. Die Tankstelle wurde durch die Polizei während der Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme abgesperrt.

Telefonnummer 0611 / 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Verfolgungsfahrt in Wiesbaden – Zeugen und Geschädigte gesucht, Wiesbaden, Mitte / Südost / Biebrich / Erbenheim, 11.09.2021, 14:21 Uhr

(cp)Ein Mercedes-Fahrer flüchtete am Samstagmittag in Wiesbaden vor der Polizei

und missachtete dabei, mit stark überhöhter Geschwindigkeit, mehrere rote

Ampeln. Durch seine rücksichtslose Fahrweise wurden andere Verkehrsteilnehmer

gefährdet. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Eine Polizeistreife war gegen 14:20 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz, schaltete

hierfür an der Kreuzung Emser Straße / Schwalbacher Straße Blaulicht und

Martinshorn an und tastete sich in die Kreuzung ein. Just ist diesem Moment gab

der junge Fahrer eines Mercedes-Benz Cabrio Vollgas. Er zog rechts an dem

Streifenwagen vorbei und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung

Rheinstraße. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Diese führte zunächst über die

Schwalbacher Straße, die Oranienstraße, den Kaiser Friedrich-Ring und die Straße

Am Landeshaus in die Biebricher Allee. Dabei soll der Fahrer äußerst

rücksichtslos gefahren sein. Er habe teilweise auf über 100 km/h beschleunigt

und mehrere rote Ampel missachtet. Zudem sei er mehrfach in den Gegenverkehr

gefahren. Hierdurch und durch wilde Spurwechsel und Überholmanöver soll er

mehrere andere Verkehrsteilnehmer zum Bremsen und zum Ausweichen gezwungen

haben. Um keinen Unfall oder eine weitere Gefährdung anderer zu riskieren,

brachen die Beamten die Verfolgungsfahrt ab und verloren das Fahrzeug in Höhe

Varusstraße aus den Augen. Im Rahmen der Fahndung soll der Mercedes dennoch in

mehreren Nebenstraßen der Biebricher Allee, des Theodor-Heuss-Rings, des

Siegfriedrings und hier zuletzt in Höhe der Berliner Straße mit unveränderter

Fahrweise aufgefallen sein. Das Fahrzeug wurde letztlich von der Polizei in der

Moabiter Straße in Erbenheim geparkt aufgefunden und sichergestellt. Von dem

Fahrer fehlte jede Spur. Zeuginnen und Zeugen, insbesondere Menschen, die Fotos

oder Videos aufgezeichnet haben, vor allem aber andere Verkehrsteilnehmerinnen

und Verkehrsteilnehmer, welche gefährdet wurden werden gebeten, sich bei dem

Wiesbadener Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Raub in Wiesbaden – Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Mitte, Schützenhofstraße / Coulinstraße, Samstag, 11.09.2021, 15:50

Uhr

(cp)Am Samstag wurde in der Wiesbadener Innenstadt ein junger Mann mit einem

Messer bedroht und ausgeraubt. Der Täter flüchtete.

Der 17-jährige Wiesbadener befand sich am Nachmittag mit seinen Einkäufen in der

Schützenhofstraße auf dem Heimweg. Auf der Treppe von der Schützenhofstraße zur

Coulinstraße soll sich ihm gegen 15:50 Uhr ein Unbekannter in den Weg gestellt

haben, der ihn mit einem Messer bedroht und Geld fordert habe. Der junge Mann

habe dem Täter dann sein gesamtes Bargeld ausgehändigt. Anschließend soll der

Täter mit seiner Beute, insgesamt nur wenige Euro, in Richtung Michelsberg

geflüchtet sein.

Der Täter soll circa 190 cm groß und drahtig gewesen sein und braune Augen

gehabt sowie akzentfreies Hochdeutsch gesprochen haben. Er sei mit einem

schwarzen Hoodie, einer schwarzen Sporthose mit einem weißen Herstellerlogo und

schwarzen Sportschuhen der Marke Nike bekleidet gewesen. Die Kapuze des Hoodie

habe der Täter hierbei tief ins Gesicht gezogen und er habe dazu noch eine

dunkle Alltagsmaske getragen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter 0611 / 3450 entgegen.

Mann wurde geschlagen – Täter flüchtete, Wiesbaden, Mitte, Schwalbacher

Straße, Samstag, 11.09.2021, 00:00 Uhr

(jka)Ein 31-Jähriger verdankt dem beherzten Eingreifen eines Zeugen, dass er im

Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung nur leicht verletzt wurde. Der

Zeuge sah gegen 00:00 Uhr im Bereich der Schwalbacher Straße / Faulbrunnenplatz,

dass ein Geschädigter von einem bislang unbekannten Täter mehrfach geschlagen

und getreten wurde. Ein ungefähr 35 Jahre alter und ca. 170 cm großer Mann, mit

Dreitagebart, kurzen schwarzen Haaren, bekleidet mit hellgrauem Pullover und

verwaschener Jeans soll aus bislang unbekanntem Grund sein Opfer mehrfach ins

Gesicht geschlagen und gegen ein Bein getreten haben. Als der Geschädigte

schließlich am Boden lag mischte sich der Unbeteiligte Zeuge ein, woraufhin der

Täter flüchtete. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und konnte nach der vor

Ort durch den Rettungsdienst durchgeführten Erstversorgung nach Hause gehen.

Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte beim 1. Polizeirevier Wiesbaden unter

0611 / 3452140.

Trickdiebe erbeuten Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld, Wiesbaden,

Mitte, Goldgasse, Freitag, 10.09.2021, 15:30 Uhr

(jka)Am Freitagnachmittag haben Taschendiebe in der Wiesbadener Innenstadt

erneut ihr Unwesen getrieben. Die Spielarten der Taschen- und Trickdiebe sind

bekannt, führen aber immer wieder zum Erfolg. Auch an diesem Freitag erbeuteten

die Täter Bargeld, Kredit – und EC-Karten sowie private Papiere im Wert von

mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor, da der

Diebstahl erst bemerkt wurde, als die Täter bereits mit ihrer Beute geflüchtet

waren. Der Geschädigte erinnert sich jedoch daran, dass er bei der Einnahme

seines Essens im Außenbereichs einer Lokalität in der Goldgasse von einer

unbekannten Frau angestoßen wurde. Sie soll Teil einer Dreiköpfigen Damengruppe

im Alter von ungefähr 50 Jahren gewesen sein. Hinweisgeber, Zeugen oder weitere

Geschädigte melden sich bitte beim 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter 0611 /

3452140.

Feuermelder beschädigt – Einsatz der Feuerwehr, Wiesbaden, Mitte,

Schwalbacher Straße, Freitag, 10.09.2021, 18:20 Uhr

(jka)Am frühen Freitagabend wurde die Wiesbadener Feuerwehr sowie die Polizei zu

einem möglichen Brand in die Schwalbacher Straße zu einem Parkhaus gerufen.

Aufgrund eines ausgelösten Feueralarms rückten ein Löschzug der Berufsfeuerwehr

und Streifenwagen der Wiesbadener Polizei an, um in Not geratenen Menschen zu

helfen. Der Alarm entpuppte sich jedoch als „übler“ Streich. Bislang unbekannte

Täter hatten in einem Parkhaus die Schutzscheibe eines Feuermelders

eingeschlagen und dadurch den Alarm ausgelöst. Darüber hinaus wurde ein für

Notfälle gedachter Feuerlöscher ohne Grund ausgeleert. Glücklicherweise wurden

während dieses unnötigen Einsatzes die Rettungskräfte bei keinem wirklichen

Notfall benötigt. Ein Strafverfahren wegen Missbrauch von Notrufen und

Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der

Telefonnummer 0611 / 3452140 entgegen.

Unfall zwischen Radfahrer und Kind – beide verletzt, Mainz-Kostheim, Im

Sampel-Am Rübenberg, Freitag, 10.09.2021, 16:00 Uhr

(jka)Auf einem Bürgersteig im Bereich Im Sampel/Am Rübenberg ereignete sich am

Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem 8-Jährigen Kind und einem

41-jährigen Radfahrer. Der 41-Jährige soll mit seinem Fahrrad den Gehweg in der

Straße Im Sampel aus Richtung Römerfeld kommend befahren haben. Das 8-jährige

Mädchen soll dem Radfahrer auf demselben Bürgersteig entgegengekommen sein. An

der Ecke Im Sampel / Am Rübenberg stießen beide zusammen, stürzten auf den

Gehweg und wurden leicht verletzt. Der Fahrradfahrer konnte nach der

Erstversorgung durch den Rettungsdienst wieder nach Hause. Das Mädchen wurde

vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen dieses Unfalls melden sich bitte

unter der Telefonnummer 0611 / 3452240 beim 2. Polizeirevier in Mainz-Kostheim.

Auto frontal gegen Baum – Fahrer verletzt – mehrere Zehntausend Euro

Sachschaden, Wiesbaden, Klarenthal, Wilfried-Ries-Straße, Freitag, 10.09.2021,

19:45 Uhr

(jka)Am Freitagabend befuhr ein 40-Jähriger mit seinem BMW die

Wilfried-Ries-Straße aus Richtung Aarstraße kommend in Richtung Lahnstraße. Aus

bislang ungeklärter Ursache kam der BMW-Fahrer im Bereich einer Kurve nach

rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem hochwertigen Auto frontal

gegen einen Baum. Der Autofahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein

Krankenhaus gebracht werden. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf

ungefähr 60.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei und

der Räumung der Unfallstelle war der Verkehr bis 21:20 Uhr leicht eingeschränkt.

Zeugen dieses Unfalls melden sich beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611

/ 3452340.

Pkw auf Tank- und Rastanlage Medenbach-West überschlagen, 3 Personen verletzt

Wiesbaden (ots) – Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Nachmittag des

10.09.2021, gegen 15:45 Uhr, als ein Darmstädter Pkw aus bislang ungeklärter

Ursache am Beginn der Zufahrt zur Rastanlage Medenbach-West nach rechts von der

Fahrbahn abkam, gegen die beginnende Betonschutzwand prallte und sich dann über

diese hinweg mehrfach überschlug. Der Citroen kam dann auf dem Dach unweit der

Lkw-Zapfsäulen der Tank- und Rastanlage Medenbach zum Liegen. Die drei Insassen,

der 28-jährige Fahrer aus Ober-Ramstadt, und die 17- und 18-jährigen Mitfahrer

aus Offenbach wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt und durch eine

zufällig vor Ort befindliche Rettungswagen-Besatzung aus dem Pkw befreit und

erstversorgt. Die drei Insassen wurden zur weiteren Versorgung in umliegende

Kliniken transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Zufahrt zur

Raststätte bis gegen 19:40 Uhr voll gesperrt werden. Danach wurde die Zufahrt zu

den Parkplätzen wieder frei gegeben. Die Tankstelle hingegen bleibt mindestens

bis Montag gesperrt, da die Kraftstoffanlage durch den Unfall ebenfalls

beschädigt wurde.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten, sich bei der

unten angegebenen Polizeidienststelle zu melden.

