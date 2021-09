Unfallflucht zum Nachteil von Radfahrer

Nentershausen

Am Samstag, den 11.09.2021 gegen 22.30 Uhr fuhr ein 46-jähriger Radfahrer aus Waldkappel auf der Landesstraße von Nentershausen nach Weißenhasel, als er von einem unbekannten Pkw überholt wurde und durch den Luftzug die Kontrolle über sein Rad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben stürzte. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Pkw setzte seine Fahrt Richtung Weißenhasel ohne zu halten fort. Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen fand den Radfahrer mittig auf der Fahrbahn stehend vor und übernahm die Erstversorgung. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von 400 EUR. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizeistation Rotenburg.

Unfall mit Sachschaden Karl-Storch-Straße

Fulda

Am Freitag, den 10.09.2021, kam es auf der L3418 (Westring) zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Gegen kurz vor 13:00 Uhr befuhr eine 26-jährige Eichenzellerin mit ihrem 1er BMW die Karl-Storch-Straße in Richtung Westring/stadtauswärts. Wegen ihres im Fahrzeug befindlichen kranken Hundes hielt die junge Frau verbotswidrig auf einer Sperrfläche am rechten Fahrbahnrand an. Als ein 40-jähriger Mann aus Künzell mit seinem VW Touran ebenfalls den Westring stadtauswärts befuhr, fuhr die Eichenzellerin vom Fahrbahnrand an und kollidierte seitlich mit dem Touran. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen auf ungefähr 6500 EUR, verletzt wurde niemand.

Zwei Unfälle im Bereich Niederaula

Niederaula

Niederaula – Am Mittwoch, 08.09.2021, gegen 15:00 Uhr parkte ein 47jähriger Fahrer eines Skoda Octavia aus Kirchheim vor der Gesamtschule in der Hattenbacher Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer hielt nicht genügend Seitenabstand und beschädigte den rechten Außenspiegel. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Niederaula – Am Donnerstag, 09.09.2021, gegen 08:20 Uhr, befuhr ein 31jähriger Lkw-Fahrer aus Herzlake die Ausfahrt der A7 und wollte nach links auf die B 62 in Richtung Niederaula einbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 49jährigen Kradfahrer aus Schlitz. Es kam zum Zusammenstoß, der Kradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7000 Euro.

Unfälle in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am Donnerstag, 09.09.2021, gegen 18:50 Uhr, parkte eine 36jähriger Fahrerin eines Opel Zafira aus Bad Hersfeld in der abschüssigen Straße Am Hainberg ab. Mangels ausreichenden Anziehens der Handbremse kam das Fahrzeug ins Rollen, kollidierte mit einer Straßenlaterne und mit einem dort abgestellten Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8800 Euro.

Bad Hersfeld – In der Zeit vom 07.09.2021, 08:00 – 09.09.2021, 17:20 Uhr, parkte ein 36jähriger Fahrer eines VW Passat aus Bad Hersfeld auf dem Pendler-Parkplatz des Bahnhofes in der Heinrich-Börner-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte seinen Pkw und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de