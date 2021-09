Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Vier Verletzte bei Zusammenstoß – Obertshausen

Das es unangenehme Folgen haben kann, wenn man sich nicht an Verkehrsregeln hält, zeigt ein Verkehrsunfall am späten Samstagabend auf der Bahnhofstraße in Obertshausen. Eine 46 Jahre alte Offenbacherin befuhr mit ihrem Mazda die Bahnhofstraße und wollte verbotswidrig nach links in die Ostendstraße abbiegen. Hinter ihr fuhr ein 32 Jahre alter Obertshäuser mit seinem Golf, offenbar war er zu schnell unterwegs und stand auch noch unter dem Einfluss berauschender Mittel. Als er die Linksabbiegerin überholen wollte, kam es unweigerlich zur Kollision. Der Golf kam danach in einer Grundstücksmauer zum Stehen. Den Sachschaden an den Fahrzeugen und der Grundstücksumfriedung schätzt die Polizei auf mindestens 50.000.- Euro. Sowohl die beiden Fahrer, als auch deren Begleiter wurden verletzt in Krankenhäuser transportiert. Der Führerschein des Golffahrers wurde durch die Polizei beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Er wird sich, zu gegebener Zeit, vor einem Gericht verantworten müssen. Gegen die Fahrerin des Mazda wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren durch die Polizei eröffnet.

Wohnungsbrand – Offenbach

Am Freitag, gegen 18 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache in der Rumpenheimer Straße im Bereich der 140er Hausnummern zu einem Wohnungsbrand im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der 33-jährige Wohnungsinhaber konnte sich auf den Balkon retten und wurde dort von der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereich Main-Kinzig

Wohnungsbrand – Maintal

Zu einem weiteren Wohnungsbrand kam es am Freitag, gegen 21.20 Uhr, in Maintal, Albert-Schweitzer-Straße im Bereich der 30er Hausnummern. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die 66-jährige Wohnungsinhaberin konnte durch die eingesetzten Kräfte aus der Wohnung gerettet werden, musste jedoch aufgrund einer schweren Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Gebäudeschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Auch hier hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären.