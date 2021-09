1.1. Verdacht Fahren unter berauschenden Mitteln im öffentlichen Straßenverkehr

Unfallort: 65830 Kriftel – Hornauer Weg

Unfallzeit: Samstag, 11.09.2021 – gegen 13:30 Uhr

Zeugen alarmierten die Polizeistation Hofheim, da ein 47 – jähriger Mann mit seinem Pkw versuchte einen Fußweg zwischen dem Hornauer Weg und der Königsberger Straße zu befahren. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort den Fahrzeugführer feststellen, welcher versuchte mit einem Spanngurt das Fahrzeug aus dem Fußweg zu ziehen. Der Fahrzeugführer konnte nicht erklären, wie er dorthin gekommen war. Die Beamten stellten die Personalien fest und prüften die Verkehrstüchtigkeit des Fahrzeugführers. Im Fahrzeug konnte neben einer Dose Bier noch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,1 Promille, außerdem zeigte der Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen. Zwecks weiterer polizeilichen Maßnahmen wurde der 47 – jährige auf die Polizeistation Hofheim sistiert. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Fußweg geborgen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren, wegen des Verdachts Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln, wurde eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Personen entlassen.

1.2. Verkehrsunfall

Unfallort: 65795 Hattersheim am Main – Im Boden

Unfallzeit: Samstag, 11.09.2021 – 20:45 Uhr

Zwischen zwei Verkehrsteilnehmern aus Hattersheim am Main kam es im Kreisverkehr in der Straße Im Boden zum Verkehrsunfall. Eine 49-jährige aus Hattersheim fuhr aus Richtung Voltastraße in den Kreisverkehr hinein und beabsichtigte diesen an der Dürerstraße zu verlassen. Ein 56-jähriger aus Hattersheim übersah, beim Fahren in den Kreisverkehr, den Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf eine Höhe von 8000,00 Euro.

1.1. Fahren unter berauschenden Mitteln im öffentlichen Straßenverkehr Örtlichkeit: 65795 Hattersheim am Main – Flörsheimer Straße Zeit: Freitag, 10.09.2021, 22:05 Uhr

Beamten der Polizeistation Hofheim unterzogen einen 20 Jahre alten Mann aus Ginsheim-Gustavsburg einer Verkehrskontrolle und überprüften die Verkehrstauglichkeit des Fahrzeugführers. Dabei fielen den Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein Drogenvortest fiel positiv aus, weshalb der 20 – jährige zwecks weiterer polizeilichen Maßnahmen auf die Polizeistation Hofheim sistiert wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren, wegen des Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln, wurde eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Personen entlassen.

1.2. Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle Örtlichkeit: 65817 Eppstein – Rossertweg Zeitraum: Donnerstag, 09.09.2021 18:30 Uhr bis Freitag 10.09.2021 17:00 Uhr

Der Fahrzeugführer parkte seinen Pkw, einen grauen Seat, ordnungsgemäß und unbeschädigt am Fahrbahnrand. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Sachschaden an seinem Pkw fest. Vermutlich streifte, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, beim Vorbeifahren den Pkw des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Pflichten der StVO als Unfallbeteiligter einzuhalten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500,00EUR.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 06190/9360-0 zu melden.