Neustadt: Aktion „Sicherer Schulweg“ geht in die nächste Runde – Willi bleibt auch im Jahr 2021 wachsam

Neustadt an der Weinstraße – Auch in diesem Jahr organisierte die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, zusammen mit den Verkehrssicherheitsberaterinnen und -beratern der Polizeiinspektion Neustadt, Daniela Feig, Dorothe Molter und Peter Euler, die Aktion „Sicherer Schulweg“. Seitens der Polizei war außerdem die Leiterin der Polizeiinspektion, Katja Weickert, ihr Stellvertreter, Helmut Landwich und Polizeidirektor Harald Brock anwesend.

Das Stoffkrokodil „Willi Wachsam“ und Oberbürgermeister Marc Weigel besuchten am Freitag, 10.09.2021, die Grundschule in Diedesfeld. Ziel der jährlich stattfindenden Aktion ist es, den Schulanfängerinnen und -anfängern den Einstieg in das Schulleben zu erleichtern. Zusätzlich soll Willi Wachsam die Kinder daran erinnern, auf den Straßenverkehr zu achten und Autofahrerinnen und -fahrer auf querende Schulkinder aufmerksam machen.

Die Krokodile, die seit Schulanfang wieder in der Nähe aller Grundschulen stehen, wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schreinerei, der Malerwerkstatt und der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen des Christilichen Jugenddorfes angefertigt. Jede Figur ist somit ein handbemaltes Einzelstück.