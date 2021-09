Kreis Bad Dürkheim: AWB unterstützt Aktion der Landesforsten „Rein in den Wald, raus mit dem Müll“

Bad Dürkheim – Es sollte selbstverständlich sein: Egal ob Müsliriegelverpackung, Coladose oder Butterbrotpapier, wenn bei einem Spaziergang im Wald Müll anfällt, nimmt man ihn mit nach Hause, um ihn dort zu entsorgen. Dennoch landen immer wieder Flaschen, Plastik und andere Abfälle neben den Wanderwegen. Um für die Problematik zu sensibilisieren, und den Wald ein bisschen „aufzuräumen“, veranstalten die Landesforsten Rheinland-Pfalz auch in diesem Jahr die Aktion „Rein in den Wald, raus mit dem Müll“ am 18. September. Jeder kann dazu beitragen, Müll mitzunehmen und an festgelegten Sammelstellen abzugeben. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim kümmert sich in seinem Gebiet um die Entsorgung.

Die Landesforsten nutzen für ihren Aktionstag den World Cleanup Day, der am 18. September 2021 stattfindet. Die Idee dahinter: Möglichst viele Menschen, die an diesem Samstag im Wald unterwegs sind, nehmen jeden Müll, den sie finden, mit und bringen ihn zu den Abgabestellen bei Hütten und Naturfreundehäusern. Dazu werden für den Aktionstag vor Ort Behältnisse aufgestellt und mit einem eigenen Plakat gekennzeichnet. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises unterstützt bei dieser Aktion, indem er den gesammelten Müll in seinem Gebiet bei den Abgabestellen abholt und kostenfrei entsorgt. Mitmachen kann jeder ohne Anmeldung, in eigener Verantwortung und auf eigene Gefahr.

Nähere Informationen und eine Liste der Sammelstellen gibt es beim Haus der Nachhaltigkeit: https://hdn.wald.rlp.de/de/aktionen-projekte/dreck-weg-tag/

Als kleines Dankeschön für die Teilnahme verlost das mit der Organisation beauftragte Haus der Nachhaltigkeit 50 Bücher „Unser grünes Herz – Geschichten aus den Wäldern der Südlichen Weinstraße“. Dazu müssen die Teilnehmenden des Aktionstags lediglich mit einem Foto den Nachweis erbringen, dass sie aktiv dabei waren. Wem das Buchgeschenk nicht zugelost wurde, wird in jedem Fall mit einem Schlauchschal „Wald bewegt“ von Landesforsten Rheinland-Pfalz belohnt.