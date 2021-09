Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 12.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Gewahrsamnahme nach Platzverweis

Neustadt/Weinstraße (ots) – Letztendlich in der Gewahrsamszelle musste eine 40jährige Frau ihren Rausch ausschlafen, die immer wieder in einer Spielothek erschien. Zunächst wurde die stark angetrunkene Frau am frühen Samstagabend (11.09.2021) durch den Mitarbeiter einer Neustadter Spielothek wegen ihrer alkoholbedingten Auffälligkeiten darum gebeten, die Spielothek zu verlassen. Da sie zunächst nicht ging, wurde die Polizei informiert. Noch vor dem Eintreffen der Streife hatte sie die Spielothek bereits verlassen, nur um wenige Minuten später doch zurückzukehren. Da die Frau mit über 3,5 Promille stark betrunken war, wurde sie zunächst durch einen verständigten Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Ca. zwei Stunden später stand die Dame wieder in dem Casino, obwohl ihr zuvor ein Hausverbot erteilt worden war. Einem polizeilich ausgesprochenen Platzverweis leistete sie kurzfristig Folge, kehrte jedoch wenige Minuten danach wieder zurück. Daher wurde die Frau zur Durchsetzung des Platzverweises, bis in die frühen Morgenstunden, in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Neustadt: Raub von Rucksack

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zeugen sucht die Polizei in Neustadt an der Weinstraße zu einem Raubdelikt, welches sich am Sonntag (12.09.2021), gg. 01.30 h, in der Winzinger Straße in Neustadt ereignete. Der 30jährige Geschädigte gab an, dass er mit seinem Fahrrad in Höhe des dortigen Einkaufsmarkes unterwegs war, als er von mehreren Personen angegangen wurde. Die Personen hätten ihn geschlagen und auch mit einem Messer bedroht. Ein Rucksack sei ihm vom Rücken heruntergerissen und entwendet worden. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Bei den Tätern soll es sich um eine aus vier Personen bestehende Gruppe gehandelt haben, einer sei dunkel bekleidet gewesen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):