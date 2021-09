Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 10.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots) – Am 09.09.2021 wurden zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Wachenheim wurde der Verkehr auf der Friedelsheimer Straße, aus Friedelsheim kommend, auf Höhe der Schule / des Kindergartens gemessen. Bei regem Verkehrsaufkommen wurden 11 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 52 km/h gemessen. Nach einer Bürgerbeschwerde wurden Messungen In den Langwiesen in Bad Dürkheim durchgeführt. Hier kam es zu keinerlei Beanstandungen. Bei der Kontrolle in der Hauptstraße in Herxheim am Berg wurden bei schwachem Verkehrsaufkommen 2 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 41 km/h gemessen. Die nächste Kontrolle wurde auf der Umgehungstraße L517 in Weisenheim am Berg durchgeführt. Hier wurden 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 50km/h mit 70 km/h gemessen.

Bad Dürkheim: An der falschen Stelle Geld gespart

Bad Dürkheim (ots) – Am 09.09.2021 gegen 11:00 Uhr konnte der Fahrer eines Peugeot Boxer in der Kanalstraße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten eine auffallend vergilbte Seitenscheibe fest. Der 70-jährige Fahrer hatte seine defekte Seitenscheibe einfach durch eine alte Plexiglasscheibe ausgetauscht. Gegen den Fahrer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst und er muss nun mit einem Bußgeld von 80 Euro rechnen.

Freinsheim: Fahrer und zwei Kinder nicht angeschnallt

Freinsheim (ots) – Am 09.09.2021 gegen 07:45 Uhr konnte im Rahmen der aktuell stattfindenen Schulwegkontrollen, der Fahrer eines VW in der Bismarkstraße in Freinsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei fiel auf, dass seine beiden Kinder ungesichert befördert wurden. Ein Kind saß samt aufgezogenem Schulranzen, ohne Sicherheitsgurt, auf dem Beifahrersitz. Das zweite Kind, im Kindergartenalter, kletterte auf der Rückbank herum. Zudem war der 42-jährige Fahrzeugführer ebenfalls nicht angeschnallt und führte keinerlei Dokumente mit sich. Im Fahrzeug befanden sich keine Kindersitze. Daher musste ihm die Weiterfahrt zum Kindergarten untersagt werden. Die Ehefrau holte anschließend das kleinere Kind vor Ort ab. Da seine Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert waren, er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte und keinerlei Dokumente mit sich führte, wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst und die Führerscheinstelle informiert. Die Polizei rät deshalb, bitte sichern sie ihre Kinder, auch bei kurzen Fahrten, immer ordnungsgemäß. Eine nicht ordnungsgemäße Sicherung von Kindern ist unverantwortlich und im höchsten Maße fahrlässig, denn bei einem Verkehrsunfall könnten diese teils schwer verletzt werden. Seinen sie weiterhin Vorbild für ihre Kinder und schnallen sich ordnungsgemäß an. Dies alles im Sinne der Gesundheit ihrer Kinder.

Hettenleidelheim: Beamte haben richtigen Riecher

Hettenleidelheim, Hauptstraße – 07.09.2021, 19:50 Uhr (ots) – Bei der Kontrolle eines 19-Jährigen aus Hettenleidelheim nahmen die Beamten der PI Grünstadt Cannabisgeruch wahr. Bei der weiteren Überprüfung fanden sie in der der Jackentasche des jungen Mannes eine Papiertüte mit etwas mehr als 1 Gramm Cannabis.

