Raub an Rheinschanzenpromenade

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 09.09.2021 gegen 21:30 Uhr wurde ein 31-Jähriger von 2 bislang unbekannten Männern mit einem Pfefferspray bedroht und zur Herausgabe seines Geldbeutels aufgefordert. Nach der Übergabe schlug einer der Männer den 31-Jährigen ins Gesicht und auf den Kopf, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Danach flüchteten die Männer.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Etwa 25-30 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, normale Figur, schwarzer Vollbart, bekleidet mit schwarzem T-Shirt.

Täter 2: Etwa 25-30 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, normale Figur, bekleidet mit blauen T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mit Messer bedroht

Ludwigshafen (ots) – In der Burgundenstraße kam es am Donnerstag 09.09.2021 gegen 19:30 Uhr an einem Basketballfeld, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und 3 jungen Männern im Alter von 16-21 Jahren. Diese hatten den 28-Jährigen angesprochen, warum er mit einem Messer herumhantiere. Es sei daraufhin zu verbalen Streitigkeiten gekommen und das Trio sei schließlich geflüchtet.

Auf Höhe der Hausnummer 35 holte der 28-Jährigen den 16-Jährigen ein und bedrohte ihn mit dem Messer. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge, bei dem keiner der beiden verletzt wurde. Der 28-Jährige fuhr schließlich mit seinem Fahrrad davon. Hierbei konnte er von der alarmierten Polizei zunächst verfolgt und schließlich im Bereich Friedenspark angetroffen werden.

Dabei wurde auch das DEIG eingesetzt, ohne ihn zu treffen. Er konnte weiter flüchten und fuhr in Richtung der Straßenbahngleise an der Rohrlachstraße weiter. Dort blieb er mit seinem Fahrrad im Gleisbett stecken, stürzte und konnte festgenommen werden. Durch den Sturz wurde der 28-Jährige leicht verletzt.

Er hatte ein Klappmesser bei sich, welches sichergestellt wurde. Zudem war er stark alkoholisiert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bereits am Nachmittag, gegen 17:30 Uhr, hatte der 28-Jährige einen Polizeieinsatz wegen Ruhestörung ausgelöst. Hier ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,15 Promille.

Falsche Vodafone-Mitarbeiter festgenommen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 08.09.2021 gegen 17:30 Uhr, gelang es Kräften der Kriminalpolizei in der Maudacher Straße 2 falsche Vodafone-Mitarbeiter vorläufig festzunehmen. Die zwei 27- und 36-jährigen Männer suchten einen 80-Jährigen seit Ende August immer wieder auf, setzten ihn unter Druck und versuchten ihn um seine finanziellen Ersparnisse zu bringen.

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Mitarbeiter einer Firma oder gar als Amtsperson ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen.

Tipps der Polizei

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel.

Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung.

Mehr dazu finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ Sind Sie bereits Opfer Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an.

Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/.

Wer hat etwas gesehen?

Ludwigshafen (ots) – Am 09.09.2021, gegen 7:30 Uhr, fuhr ein 14-Jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Bürgersteig der Rohrlachstraße. An der Kreuzung zur Valentin-Bauer-Straße musste er an einer roten Ampel halten. Dabei hätten seine Bremsen versagt und er sei ein kleines Stück auf die Straße gerollt.

Eine bislang unbekannte Person sei indes mit ihrem Auto von der Frankenthaler Straße in die Lorintallee gefahren. Nach Angaben des Jugendlichen hätte auch diese eine rote Ampel gehabt. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der E-Scooter beschädigt und der 14-Jährige leicht verletzt. Die unbekannte Person sei ohne anzuhalten weitergefahren.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um sachdienliche Hinweise an Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Uneinsichtiger 83-Jähriger

Ludwigshafen (ots) – Am 09.09.2021, gegen 13 Uhr, kam es in der Neuwiesenstraße zu einem Notarzteinsatz. Ein 83-Jähriger, der hieran nicht beteiligt war, fühlte sich durch das Einsatzfahrzeug des Arztes gestört, weil er mit seinem eigenen Auto nicht wegfahren konnte. Auf die Aussage ebenfalls anwesender Rettungssanitäter, dass es sich um einen Notfall handle, reagierte er uneinsichtig und aggressiv.

Durch die hinzugerufene Polizei sollte der 83-Jährige einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei verhielt er sich unzugänglich, aufgebracht und versuchte sich der Kontrolle durch mehrfaches weglaufen zu entziehen. Nachdem er schlussendlich seinen Führerschein und seinen Personalausweis vorzeigte, sollte er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden. Dies kommentierte er nonverbal, indem er den sogenannten “Scheibenwischer” zeigte. Erneut wurde er über sein Verhalten belehrt. Danach konnte er fahren.

Nicht auf Betrüger hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Von vier angeblichen GAG-Mitarbeitern, die an seiner Wohnung handwerkliche Arbeiten verrichten sollten, ließ sich ein 38-Jähriger aus Oggersheim nicht täuschen. Die Männer, die ihn im Verlauf des Gesprächs geschickt zu manipulieren versuchten, um in seine Wohnung zu gelangen, hatten keine Chance. Der 38-Jährige ließ sie nicht passieren und schloss schließlich seine Tür gänzlich. Die vier Männer verließen sodann die Örtlichkeit.

Alle vier Täter hätten dunkle Ordner bei sich gehabt, einer der Männer sei sehr kräftig und etwa 1,80 m groß gewesen.

Die Polizeiwache Oggersheim nimmt Hinweise unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.