Kurze Freude über Flucht

Bellheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 08.09.2021 wollte die Polizei einen Autofahrer in der Hauptstraße in Bellheim kontrollieren. Der Autofahrer hielt an, flüchtete dann aber unmittelbar zu Fuß in die angrenzenden Gärten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Im zurückgelassenen Auto hatte er jedoch ein Paket mit seiner Anschrift vergessen.

So war der Namen des geflüchteten Fahrers schnell ermittelt. Kurz später erschien der 27-jährige auf der Dienststelle und stellte sich. Der Grund für seine Flucht war auch schnell gefunden. Er besitzt aktuell nämlich keinen Führerschein. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Betrüger abblitzen lassen

Germersheim (ots) – Donnerstagmorgenachmittag wurde eine 63-jährige Frau aus Germersheim von einem Betrüger angerufen. Dieser gab sich als vermeintlicher Polizeikommissar aus und verunsicherte sein Opfer mit der Aussage, dass die Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.

Ihr Ehemann übernahm das Telefonat und konfrontierte den angeblichen Polizisten damit, dass seine Enkelin noch gar keinen Führerschein hat und er sich nun bei der echten Polizei erkundigen werde. Dadurch ließ er den Betrüger gekonnt abblitzen, der das Telefonat umgehend beendete. Informieren Sie weiter Ihre Familienangehörigen über derartige Betrugsmaschen und geben Sie den Tätern keine Chance.