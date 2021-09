Zeugen nach Bettelbetrug auf dem Parkplatz “Rossmann” gesucht

Fußgönheim (ots) – Am Dienstag 07.09.2021 kam es in der Zeit zwischen 16:00-18:00 Uhr zu mehreren Betrugsfällen auf dem Parkplatz “Rossmann” in Fußgönheim. Ein Mann und eine Frau sprachen dort aktiv über einen längeren Zeitraum mehrere Kunden an und fragten nach Geld. Zeugen konnten sehen, wie mehrere Kunden Geldscheine an das Paar übergeben haben.

Kunden, welche an dem Tag von den Beiden angesprochen wurden oder auch Geld an diese übergeben haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiwache in Maxdorf in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Unfallverursacher flüchtet – Zeuge gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Donnerstag 09.09.21 um 10:20 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Richtung Schifferstadt und streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Hierbei wurde der Außenspiegel des Parkers abgerissen. Der Unfallverursacher flüchtete. Ein bislang unbekannter Passant soll den Unfall beobachtet haben.

Dieser sowie weitere Personen, die Angaben zur Sache machen können, werden nun gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus

Lambsheim (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch 08.09.2021 gegen 21:00 Uhr und Donnerstag 09.09.2021 gegen 15:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine gekippte Terrassentür Zugang in ein Haus in der Weisenheimer Straße. Sie stahlen Bargeld und Bücher. Eine genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Durch richtiges Verhalten und eine effiziente Sicherungstechnik können viele Einbrüche verhindert werden. So schützen Sie sich vor Einbrechern:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. www.k-einbruch.de.