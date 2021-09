Motorradfahrer tödlich verletzt (siehe Foto)

Vorderweidenthal (ots) – Am Donnerstag 09.09.21, gegen 15:40 Uhr wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 493, zwischen dem Wild- und Wanderpark und der Einmündung zur K 11, tödlich verletzt. Der 62-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis SÜW befuhr die L 493 von Vorderweidenthal in Richtung Silz. Der 86-jährige Fahrer eines Pkw Opel Astra befuhr die L 493 in Richtung Gegenrichtung.

Im Ausgang einer scharfen Rechtskurve kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er noch auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt.

Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landau, ein Gutachter beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 493 vollgesperrt und der Verkehr in beide Fahrtrichtungen durch die Straßenmeisterei Annweiler abgeleitet.

Durchfahrtsverbot überwacht

Annweiler (ots) – Drei Verstöße gegen das Durchfahrtsverblot für LKW über 7.5 t im Bereich der B10 bei Annweiler ahndeten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau am Freitagmorgen zwischen 3 und 04.30 Uhr. Die Beamten hatten in dem Zeitraum insgesamt fünf Fahrzeuge kontrolliert, eine entsprechende Vorselektion der Fahrzeuge an Hand der Ortskennungen wurde durchgeführt. Den Fahrern droht nun ein Bußgeld.

In Gemeindehaus eingebrochen

Herxheim-Hayna (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag 09.09.21, 10:00 Uhr und Freitag 10.09.21, 08:30 Uhr, hebelten bislang Unbekannte ein Fenster auf der Gebäuderückseite des Gemeindehauses in der Haynaer Hauptstraße auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Hier wurde eine Tür beschädigt und aufgehebelt, wodurch Sachschaden entstand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Schaden beläuft sich jedoch auf etwa 1.500 Euro. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Verkehrskontrolle

Edesheim (ots) – Wegen der Großbaustelle im Ortsbereich nutzen Autofahrer aktuell vermehrt den gesperrten Feldweg anstatt die ausgeschilderte Umleitung. Dies führt zu Unmut und Beschwerden in der Bevölkerung. So mussten Donnerstagmittag (09.09.2021) erneut 14 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie den gesperrten Feldweg befuhren.

Erneut Schockanrufe von falschen Polizeibeamten

Hainfeld (ots) – Donnerstagmittag 09.09.2021 eine 73 und 81 Jahre alte Frau einen sogenannten “Schockanruf” von falschen Polizeibeamten. In den Telefonaten wurde ihnen mitgeteilt, dass ihre Enkel schuldhaft einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten. Anschließend meldete sich eine weibliche Stimme, die sich als die Enkelin ausgab. Tränenreich gab die Ganovin an, dass sie dringend Bargeld benötigen würde.

In einem Fall erklärte die Frau, dass sie die Polizei aufsuchen werde. Im anderen Fall beendete die Angerufene das Telefonat, weil sie keine Enkeltochter hatte. In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei warnt: Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei wird niemanden um Geldbeträge bitten. Am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Zudem sollte niemals Geld an Unbekannte ausgehändigt werden. Und Angehörige oder nahe stehende Personen sollten unbedingt mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus.