Unbekannter nach Bedrohung mit Pistole gesucht

Speyer (ots) – Am Freitag 10.09.2021 zwischen 19:25-19:40 Uhr begegnete mehreren Passanten in der Hans-Sachs-Straße und in der Lessingstraße ein unbekannter Mann, welcher eine Waffe, offenbar eine Pistole, im Bereich des Hosenbundes mitführte. Gegenüber einer Gruppe von Kindern habe er diese sogar auf den Boden gerichtet und sie durchgeladen. Dabei habe er die Kinder verbal aggressiv aufgefordert, sich zu entfernen.

Ob es sich bei der Waffe um eine Schusswaffe oder ein Spielzeug handelte, konnten die Zeugen nicht feststellen. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann in Richtung der Theodor-Heuss-Straße. Die Polizei Speyer hat gegen den Unbekannten ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Täterbeschreibung:

männlich, zwischen 20-30 Jahren alt, 175-180cm groß, kräftig gebaut, kurze blonde Haare, einen bunt tätowierten Arm. Er trug zur Tatzeit eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt. Außerdem hatte er einen auffälligen Gang.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Schulwegüberwachung der Polizei Speyer nach den Ferien

Speyer und Römerberg (ots) – Seit Schulbeginn am 30.08.2021 führte die Polizeiinspektion Speyer bislang folgende Schulwegkontrollen durch: Der Weg zur Zeppelinschule in Speyer wurde am 30.8., am 31.08. und am 08.09. überwacht. Dabei wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt und elf PKW kontrolliert. Die Kontrollen liefen ohne Beanstandung. Auch insgesamt waren hier an allen Tagen keine Verkehrsverstöße festzustellen.

Der Weg zur Woogbachschule im Rainer-Maria-Rilke-Weg wurde am 06.09.2021 im Zeitraum von 07:25 Uhr bis 08:10 Uhr überwacht. Hierbei wurden bei Verkehrskontrollen vier Kinder festgestellt, welche im PKW ohne Sicherheitsgurt und ohne Kindersitz befördert wurden. Außerdem wurde ein weiterer Gurtverstoß geahndet und ein Mängelbericht ausgestellt. Es wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Am 09.09.2021 von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr wurde der Weg zur Grundschule in Berghausen in der Gutenbergstraße überwacht. Hier wurden bei mäßigem Verkehrsaufkommen Kontrollen durchgeführt. Dabei wurde ein nicht ordnungsgemäß gesichertes Kind in einem PKW festgestellt. Außerdem wurden zwei Mängelberichte ausgestellt.

Nach Verkehrsunfall lachend geflüchtet

Speyer (ots) – Bereits am 01.09.2021 um 09:43 Uhr saß eine 21-jährige in ihrem längs zur Fahrbahn in der Bahnhofstraße geparkten PKW vor dem Ärztehaus und wartete. Vor ihr parkte ein blauer Mercedes-PKW mit Zulassung im Landkreis Bad Dürkheim, dessen Fahrerin rückwärtsfuhr, um aus der Parklücke auszufahren. Dabei kollidierte das Heck des Mercedes mit der PKW-Front der 21-Jährigen, wodurch ein spürbarer Ruck durch die Fahrzeuge ging.

Durch den Aufprall entstanden eine Delle und eine Lackabplatzung am PKW der Geschädigten. Trotz Anhaltegesten seitens der Geschädigten lächelte die Fahrerin des Mercedes, nickte in den Rückspiegel und fuhr davon. Das amtliche Kennzeichen des flüchtenden Mercedes ist der Polizei bekannt.

Die Unfallverursacherin wird gebeten, sich bei der Polizei in Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Weitere sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Speyer unter den o.g. Kontaktdaten ebenfalls entgegen.

Telefonische Betrugsversuche in mehreren Fällen

Speyer (ots) – Am Donnerstag 09.09.2021 gegen 14 Uhr wurde eine 95-jährige Frau aus Speyer von einer Frau angerufen, die sich als ihre Cousine ausgab. Diese gab vor, in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt zu sein und forderte einen fünfstelligen Betrag. Die Anruferin gab das Telefon an einen Mann weiter, der sich als Polizist aus Speyer ausgab. Die Anrufer beabsichtigten, das Geld bei der 95-Jährigen abzuholen. Diese beendete geistesgegenwärtig das Gespräch und verständigte die Polizei. Zu einer Geldübergabe kam es nicht.

Ebenfalls am 09.09.2021 gegen 17 Uhr wurde eine 72-jährige Frau aus Speyer von einer Frau angerufen, welche vorgab, ihre Schwiegertochter zu sein. Angeblich sei die Anruferin in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und benötige nun einen fünfstelligen Betrag als Kaution. Die Anruferin gab den Hörer an einen Täter weiter, der sich als Kriminalpolizist ausgab und ihre Geschichte bestätigte. Auch in diesem Fall beabsichtigten die Anrufer, das Geld bei der 95-Jährigen abzuholen. Diese beendete geistesgegenwärtig das Gespräch und verständigte die Polizei. Zu einer Geldübergabe kam es nicht.

Zuvor am 09.09.2021 gegen 13 Uhr wurde eine 49-jährige Frau aus Germersheim von einer heulenden Anruferin mit verstellter Stimme angerufen, die sich als die Tochter der 49-Jährigen ausgab und angeblich in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Anschließend übergab die Anruferin das Telefon an einen angeblichen Polizisten, der eine angebliche Kaution in fünfstelliger Höhe einforderte. Der falsche Polizist gab an, aus Speyer zu stammen. Die 49-Jährige reagierte vorbildlich und verständigte die echte Polizei in Speyer. Auch in diesem Fall machten die Betrüger keine Beute.

Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenständen am Telefon herauszugeben!

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie niemals am Telefon Bürgerinnen und Bürger dazu auffordert, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben! – Die Polizei schickt auch keine Zivilkräfte an die Wohnungen, um die gesammelten Wertsachen abzuholen und vorsorglich in “Verwahrung” zu nehmen! – Bleiben Sie also misstrauisch! Lassen Sie sich niemals zu ihrem Vermögen am Telefon aushorchen! – Geben Sie niemals fremden Menschen, die sich zum Beispiel als Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten ausgeben, ihre Wertsachen zur Verwahrung mit! – Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los.

Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. Wichtiges zum Phänomen des falschen Polizeibeamten und wie Sie sich schützen können, erfahren Sie im Internet unter: www.polizei-beratung.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am Dienstag 07.09.2021 um 14:45 Uhr musste eine 20-Jährige mit ihrem VW Golf im Schillerweg an der Ampel in Fahrtrichtung Geibstraße verkehrsbedingt auffahren. Der dahinterfahrende 54-jährige Fahrer eines Geländewagens erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Golf auf.

Die 20-Jährige sowie ihre 21-jährige Beifahrerin erlitten leichte Schmerzen im Nacken, mussten jedoch nicht notfallmedizinisch behandelt werden. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro, am Geländewagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.