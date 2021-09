A5 bei Muggensturm – Vier Verletzte und langer Stau nach Verkehrsunfall

Muggensturm (ots) – Vier Verletzte und ein langer Stau von bis zu zehn

Kilometern Länge waren am Freitagnachmittag die Folgen eines Auffahrunfalls auf

der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Norden bei Muggensturm.

Aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers musste die Autobahn

zeitweilig in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Nach ersten Feststellungen der Polizei kam es kurz nach 14.30 Uhr auf dem linken

Fahrstreifen in nördlicher Richtung zu einem Auffahrunfall zweier Pkw. Ein

nachfolgender 56 Jahre alter Pkw-Fahrer aus den Niederlanden fuhr aus noch

unklaren Gründen gegen das Heck eines BMW.

In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus und es wurde im vorderen Auto der

35-jährige Fahrer, dessen Ehefrau sowie ein Kleinkind verletzt. Alle

Fahrzeuginsassen kamen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr

besteht wohl bei keinem der Verletzten. Das Kind erlitt offenbar leichte

Verletzungen.

Der Verkehr in Richtung Norden konnte gegen 15.45 Uhr über den Standstreifen an

der Unfallstelle vorbeigeführt werden, eine Stunde später standen zwei von drei

Fahrstreifen wieder zur Verfügung. Dennoch bildete sich ein Rückstau bis zum

Tank- und Rasthof Baden-Baden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde eine

Nassreinigung der Fahrbahn notwendig.

Der Gesamtschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mindesKarlsruhe – Beim Rückwärtsfahren übersehen – älteres

Pärchen angefahren und schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Zwei Schwerverletzte sind die Folge eines offenbar unachtsamen

Rückwärtsfahrens eines Großraumtaxis am Donnerstagnachmittag in der Danziger

Straße in Karlsruhe.

Der Fahrer des VW Bus setzte gegen 15.45 Uhr sein Taxi zurück und übersah

hierbei einen 89-jährigen Mann der seine 80-jährige Begleiterin in einem

Rollstuhl schob. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt, der Mann zog

sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Beide wurden in nahe gelegene

Krankenhäuser verbracht.

tens 20.000 Euro.

Neben der Besatzung des Rettungshubschraubers mit Notarzt waren zwei weitere

Rettungsteams sowie ein Notarzt, die Feuerwehr aus Rastatt mit 20 Kräften und

das THW zur Stauwarnung im Einsatz.

Karlsruhe – Jugendlicher verletzt Bauarbeiter mit Luftgewehr

Karlsruhe (ots) – Vermutlich durch einen Schuss aus einem Luftgewehr wurde ein

41-jähriger Bauarbeiter in der Rheinstraße verletzt.

Der Bauarbeiter war bei Aufräumarbeiten in der Rheinstraße als er plötzlich

einen Schmerz im Rücken verspürte. Sein Kollege konnte eine kleine Verletzung

feststellen und auf dem Boden lag eine kleine Stahlkugel neben den Männern.

Diese wurde sichergestellt. Einem der Männer war offenbar eine Person

aufgefallen, die sich wohl auffällig am Fenster einer Wohnung auf der

gegenüberliegenden Straßenseite verhalten hatte. Durch die herbeigerufenen

Polizeibeamten wurde die Wohnung mit dem Einverständnis der Bewohnerin betreten

und unter einem Bett ein Luftgewehr festgestellt. Der 17-jährige Sohn der

Wohnungsinhaberin sowie sein 15-jähriger Freund waren wohl bis kurz vor dem

Eintreffen der Polizei in der Wohnung gewesen. Ob und wer von den beiden

vermutlich mit dem sichergestellten Luftgewehr geschossen hat ist Gegenstand der

polizeilichen Ermittlungen.

Der Bauarbeiter wurde leicht verletzt, andere Personen kamen nicht zu Schaden.

Karlsruhe – Polizei musste bei AfD-Veranstaltung mit Gegendemonstration einschreiten

Karlsruhe-Durlach (ots) – Im Zuge einer Wahlkampfveranstaltung der AfD mit einer

Gegenversammlung kam es am Donnerstagabend beim Schlossplatz in

Karlsruhe-Durlach zu Auseinandersetzungen. Die Polizei musste teils unter

Einsatz der Hiebwaffe einschreiten. Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht

verletzt, während von beiden Lagern keine Verletzungen einzelner Teilnehmer

geltend gemacht wurden.

Zu Beginn waren kurz nach 18.00 Uhr auf Seiten der Wahlkampfveranstaltung rund

70 Anwesende und bei der Gegenversammlung etwa 240 Personen zu verzeichnen.

Die Versammlung unter dem Motto „Kein Platz für rechte Hetze“ war nahe der

„Karlsburg“ mit anschließendem Aufzug zur Auer Straße angemeldet und wuchs auf

geschätzte 350 Teilnehmer an. Mehrfach musste deren Leiterin auf nicht

eingehaltene Auflagen hingewiesen werden, was den zu geringen Abstand zur

Karlsburg betraf.

Auf beiden Seiten waren im weiteren Verlauf Provokationen zu verzeichnen,

wodurch sich die Stimmung aufheizte. Dies verstärkte sich, als eine AfD-nahe

Person in die Gegenkundgebung hineinging. Sie wurde von der Polizei nach

Feststellung ihrer Personalien mit einem Platzverweis belegt.

Als sich nun noch ein weiterer Teilnehmer aus der AfD-Veranstaltung in die

Gegenmenge begab, wurde er mit Schlägen und Tritten in einer Gruppe von rund 50

gewaltgeneigten Teilnehmern der Gegenveranstaltung angegriffen. Beim

Einschreiten der Polizei mussten die Beamten ihre Hiebwaffe einsetzen, um den

angegriffenen Teilnehmer aus dem Bereich zu bringen. Er wies keine Verletzungen

auf und wurde mit einem Platzverweis belegt.

Als die Identität eines der Angreifer erhoben werden sollte, solidarisierten

sich etwa 15 Teilnehmer mit ihm. Der Betroffene wurde in die Menge gezogen und

es waren Übergriffe gegen die Polizeibeamten zu verzeichnen. Neben einem

Flaschenwurf in Richtung der Polizisten erhielt ein Beamter einen gezielten

Fausthieb, ein weiterer einen Tritt. Man versuchte darüber hinaus,

Einsatzbeamten ihre Hiebwaffen abzunehmen.

Kurz nach 19.00 Uhr wurde seitens des Versammlungsleiterin nach einem Gespräch

mit der Polizei die Kundgebung am Schlossplatz beendet. Im Anschluss folgte der

angekündigte Aufzug zur Haltestelle der Auer Straße. Zu weiteren Störungen kam

es in der Folge nicht.

Neben einem Auflagenverstoß der Versammlungsleiterin und weiteren 15 Verstößen

gegen Auflagen ihrer Teilnehmer verzeichnete die Polizei diverse Straftaten.

Insgesamt 15-mal wegen Verdachts des Landfriedensbruchs und Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte sowie versuchter Raub zweier Hiebwaffen, ein Tätlicher

Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und mehrere Körperverletzungen.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter hat sich am Donnerstagmittag gewaltsam Zutritt

zu einer Wohnung in der Lameystraße in Karlsruhe-Mühlburg verschafft und mehrere

Wertgegenstände gestohlen. In der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr trat er

hierzu eine Wohnungstüre ein und entwendete anschließend mehrere hundert Euro

Bargeld, einen Laptop, einen hochwertigen Anzug sowie ein Parfum. Der

Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere hundert Euro.

Karlsruhe – Zigarettenautomat aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Ein Zigarettenautomat wurde in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel aufgebrochen. Der Automat wurde

beschädigt, der Inhalt entwendet.

In der Zeit von Mittwochabend, 18.20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 07 Uhr, wurde

ein Zigarettenautomat in der Zeppelinstraße in Grünwinkel aufgebrochen. Bislang

unbekannte Täter brachen mit einem Werkzeug den Automaten auf und entwendeten

Zigaretten und Bargeld.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Karlsruhe – Beim Rückwärtsfahren übersehen – älteres Pärchen angefahren und schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Zwei Schwerverletzte sind die Folge eines offenbar unachtsamen

Rückwärtsfahrens eines Großraumtaxis am Donnerstagnachmittag in der Danziger

Straße in Karlsruhe.

Der Fahrer des VW Bus setzte gegen 15.45 Uhr sein Taxi zurück und übersah

hierbei einen 89-jährigen Mann der seine 80-jährige Begleiterin in einem

Rollstuhl schob. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt, der Mann zog

sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Beide wurden in nahe gelegene

Krankenhäuser verbracht.