Mannheim: Unbekannter verfolgt Frau und droht mit Messer – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Nachdem eine junge Frau in der Nacht von Donnerstag auf Freitag

von einem bislang unbekannten Mann nahe des Schlossparks mit einem Messer

bedroht wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die 23-Jährige ging gegen 23.15 Uhr zu Fuß unter der Konrad-Adenauer-Brücke

entlang, als sie bemerkte, dass ihr eine männliche Person folgt. Als sie die

Unterführung durchgequert hatte, holte ihr Verfolger schnellen Schrittes auf und

stellte sich vor die junge Frau wobei er ein Messer in der Hand hielt. Die

überraschte 23-Jährige ergriff daraufhin sofort die Flucht. Der Unbekannte

verfolgte diese nicht, sondern flüchtete ebenfalls in Richtung

Rheinvorlandstraße.

Die Motivlage des Mannes ist unklar. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei in

alle Richtungen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der Mann kann wie

folgt beschrieben werden: Ende 20 Anfang 30, ca. 1,80 m groß, normale Statur,

dunkle schwarze Haare, trug vermutlich einen Bart, bekleidet mit einem weißen

Oberteil.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Person geben können,

werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Mannheim: Beschädigung einer Fensterschreibe an der jüdischen Synagoge – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend bemerkten Vertreter der Jüdischen Gemeinde

Mannheim, dass die äußere Scheibe eines mehrfach verglasten Fensters großflächig

gesprungen war. Das Fenster befindet sich an der rückwärtigen Seite der

jüdischen Synagoge neben der Eingangstür.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist von einer Sachbeschädigung auszugehen. Zur

Klärung der genauen Umstände sowie der Fragen, ob eine politische Motivation

zugrunde liegt und ob ein Tatzusammenhang zu den Sachbeschädigungen am

14.07.2021 und 13.05.2021 besteht, wurde unter Leitung des Staatsschutzes des

Polizeipräsidiums Mannheim eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Der Tat-

bzw. Ereigniszeitraum kann bislang auf Donnerstag, 09.09.2021, 12 bis 19 Uhr,

eingegrenzt werden.

In diesem Zusammenhang sucht das Polizeipräsidium Mannheim Zeugen des

Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die

Kriminalpolizei zu wenden.

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: Präventionshinweise im Zusammenhang mit Autodiebstählen

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die meisten neuwertigen

Fahrzeuge sind mittlerweile mit einem sogenannten „Keyless-Go“ bzw. einem

„Keyless-Entry“ System ausgestattet. Ein System mit dem Autobesitzer ihr

Fahrzeug ganz einfach und bequem öffnen und starten können, ohne dass sie dafür

den Schlüssel in die Hand nehmen müssen. Diese Systeme bergen aber auch

Sicherheitslücken.

Der Diebstahl mit „Keyless-Go“ bzw. „Keyless-Entry“ Fahrzeugen, ist ein

Phänomen, das bereits seit geraumer Zeit bekannt ist und bundesweit immer wieder

in den Fokus kriminalpolizeilicher Ermittlungen gerät.

Gerade in den letzten Wochen häuften sich wieder Meldungen von wachsamen

Anwohnern, die in den späten Nachtstunden verdächtige Personen im Wohngebiet

gesehen haben. So zuletzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der

Gemeinde Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis.

Die Täter, die es häufig auf hochwertige Fahrzeuge abgesehen haben, suchen nicht

selten gezielt nach Autos, die unmittelbar vor den Wohnhäusern geparkt und in

der Nähe zum Hauseingang abgestellt sind. Die Vielzahl der Autobesitzer legen

ihren Fahrzeugschlüssel auf die Anrichte im Hausflur oder bewahren ihn am

Schlüsselbrett auf.

Genau diesen Umstand nutzen die Täter allerdings aus. Die Autodiebe verwenden

oftmas einen mitgeführten Funkstreckenverlängerer. Dieser verstärkt das Signal

des Fahrzeugschlüssels, wodurch es den Tätern meist im Bruchteil von Sekunden

gelingt das Fahrzeug zu öffnen und in der Folge zu starten. Da die Täter meist

spät in der Nacht zuschlagen, wird der Diebstahl erst Stunden später bemerkt und

bei der Polizei gemeldet. Bei den Ermittlungen müssen die Beamten der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dann oft sehr schnell sein.

Alleine dieses Jahr wurden in der Metropolregion bereits 12 solcher Fälle

bekannt. Zuletzt berichteten wir Anfang Juli über einen sogenannten

„Doppelschlag“ in Brühl. Dort wurden zwei Fahrzeuge der Marke Audi im Wert von

insgesamt 35.000 Euro entwendet. Auch in den beiden Fällen kam ein

Funkstreckenverlängerer zum Einsatz.

Ihre Polizei bittet Sie daher um Beachtung der nachfolgenden

Präventionshinweise:

Legen Sie den Schlüssel, wenn möglich, nicht in der Nähe der

Haus-oder Wohnungstüre ab.

-Falls doch, dann schirmen Sie das Funksignal durch geeignete

Maßnahmen ab (z.B. durch den Kauf spezieller Behältnisse). Machen Sie

dazu den Selbsttest am Fahrzeug.

-Achten Sie stets auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in Ihrer

Nachbarschaft und rufen Sie im Zweifel die Polizei.

-Sie können auch bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges sowie bei der

Fachwerkstatt Ihres Vertrauens nachfragen, ob und welche weitere

Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

-Weitere Informationen, wie Sie Ihr Fahrzeug richtig sichern,

erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de sowie bei den

regionalen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

Betroffene werden wiederum gebeten, so schnell wie möglich die Polizei zu

verständigen und den Autodiebstahl anzuzeigen.

Mannheim-Innenstadt: Unfall mit mehreren Fahrzeugen und einer verletzten Person

Mannheim-Innenstadt (ots) – Fünf beschädigte Autos, rund 17.500 Euro Sachschaden

und eine leicht verletzte Person lautet die Bilanz eines Unfalls vom

Donnerstagabend in der Mannheimer Innenstadt.

Gegen 20:26 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW die Straße zwischen A3 und

B3 in Richtung Breite Straße, als er an der Kreuzung A2 / B3 die Vorfahrt einer

von rechts kommenden 27-jährigen Hyundai-Fahrerin missachtete. Keiner der beiden

Autofahrer konnte einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. Infolge des

Aufpralls verlor die 27-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte

gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kia. Die 25-jährige Fahrerin des

Kia, welche in diesem Moment ihre Einkäufe im Fahrzeug verstaute, stürzte vor

Schreck zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Der Kia wurde durch die

Wucht des Aufpralls schließlich auf einen davor geparkten Peugeot geschoben, der

wiederum gegen einen geparkten VW stieß. Der Kia war in der Folge nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim-Seckenheim: Einbruch in Dachgeschosswohnung – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Seckenheim (ots) – Am Donnerstag im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 16:40

Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines

57-Jährigen in der Badener Straße ein. Der Wohnungsinhaber verließ am frühen

Morgen das Mehrfamilienhaus. Anschließend betrat die Täterschaft, vermutlich

über die Eingangstür, das Gebäude. In der Folge suchten der oder die Unbekannten

dann die Dachgeschosswohnung des 57-Jährigen auf und verschafften sich mit einem

unbekannten Werkzeug Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie aus

einem Schrank Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Erst als

der 57-Jährige in den Nachmittagsstunden wieder nach Hause zurückkehrte, stellte

er den Einbruch fest. Er rief sofort die Polizei. Noch am Abend wurde die

Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg verständigt,

die mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt wurde. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum

verdächtige Personen in der Straße gesehen haben sowie darüber hinaus

sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: junge Frau sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am späten Donnerstagabend wurde eine 27-Jährige während eines

Spaziergangs in der August-Kuhn-Straße von einem unbekannten Mann sexuell

belästigt. Die Frau hielt sich gegen 22 Uhr gemeinsam mit einer Freundin nahe

des Parkplatzes der GBG-Halle auf, als sich der Täter unbemerkt von hinten

näherte und mit beiden Händen an ihr Gesäß fasste. Die 27-Jährige reagierte

sofort und schrie den Mann an, der wiederum sofort die Flucht antrat. Eine

sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Beamten des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt verlief allerdings ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die

weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 Jahre

alt, 1,80 m groß, schlank, große Augen, trug ein rotes T-Shirt und eine schwarze

Jogginghose. Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die

Ermittler zu wenden.

Mannheim-Gartenstadt: Gestohlenes Fahrrad nach Jahren wiedererkannt

Mannheim (ots) – Nach mehr als zwei Jahren wurde ein 42-Jähriger am

Donnerstagnachmittag auf sein gestohlenes Fahrrad aufmerksam, mit dem ein ihm

unbekannter Mann im Waldfrieden an ihm vorbeifuhr. Der eigentliche Eigentümer

forderte den Fahrer seines Zweirads umgehend dazu auf stehen zu bleiben, was der

26-Jährige tat und die beiden gemeinsam auf die verständigten Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Sandhofen warteten. Eine Kontrolle der Rahmennummer

ergab, dass es sich bei dem hochwertigen Fahrrad tatsächlich um das des

42-Jährigen handelte, dass ihm vor mehr als zwei Jahren entwendet wurde. Ob der

26-Jährige das Rad entwendete oder von einer anderen Person erhielt, ermitteln

nun die Beamten. Der junge Mann setzte nach Abschluss der Maßnahmen seinen Weg

zu Fuß fort – der 42-Jährige auf seinem Fahrrad.