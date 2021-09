BAB 5, St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall mit sieben Fahrzeugen – Unfallaufnahme beendet, Strecke wieder freigegeben; Pressemitteilung Nr. 2

BAB 5, St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagvormittag kam es zu

einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 zwischen der Autobahnkreuz

Walldorf und der Ausfahrt Kronau bei dem insgesamt sieben Fahrzeuge beteiligt

waren. Der Fahrer eines Hyundai musste gegen 9.30 Uhr auf der mittleren der drei

Spuren in Fahrtrichtung Karlsruhe bremsen, was der dahinterfahrende Lenker eines

Toyota zu spät bemerkte und in der Folge auf diesen auffuhr. Dem wiederum

dahinterfahrenden Ford-Fahrer gelang es noch rechtzeitig zu bremsen und so einen

Unfall mit den bereits kollidierten Fahrzeugen vor ihm zu verhindern. Dem

nachfolgenden Verkehr gelang dies allerdings nicht mehr rechtzeitig, weshalb

vier weitere Fahrzeuge, darunter zwei Wohnmobile, aufeinander auffuhren. Durch

die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Ford wiederum auf die vor ihm

verunfallten Fahrzeuge geschoben.

Bei dem Unfallgeschehen wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Fünf der

sieben Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich mehr als 100.000 Euro. Während der Rettungsarbeiten, sowie der

anschließenden Unfallaufnahme und der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste

der mittlere und rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der

Unfallstelle vorbeigeleitet. Um 13.30 Uhr konnte der Streckenabschnitt wieder

freigegeben werden.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Hecke gerät in Brand – Sachschaden und eine verletzte Person

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 17:35 Uhr verständigten

Anwohner die Polizei, nachdem eine 4m x 1,5m große Hecke in der Steigestraße in

Brand geraten war und das Feuer drohte auf das angrenzende Wohnhaus

überzugreifen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fanden auf dem Gelände

Gartenarbeiten statt. Ein 49-Jähriger befreite die Außenanlage des Wohnobjekts

von Unkraut und nutzte hierfür einen Gasbrenner. Dabei kam der Mann offenbar zu

dicht an die Hecke, die durch den Funkenflug wiederum Feuer fing. Nachbarn

bemerkten den Brand als der akustische Brandmelder im Wohnhaus auslöste. Als die

Beamten des Polizeireviers Eberbach sowie die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr

Eberbach vor Ort eintrafen, drang bereits Rauch durch die geöffneten Fenster in

das Wohnhaus. Eine 52-jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf

Rauchgasintoxikation mit einem Rettungswagen in eine naheliegende Klinik

gebracht. Dort konnte sie aber wenig später wieder entlassen werden. Durch die

Hitze-und Rauchentwicklung entstand an dem Wohngebäude ein Sachschaden in Höhe

von rund 4000 Euro.

Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der

fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Gaspedal mit Bremse

verwechselt – Autofahrer fährt gegen Gebäudewand

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Weil er das Gaspedal mit der Bremse

verwechselte, stieß ein 87-Jähriger mit seinem Auto am Donnerstagnachmittag

gegen die Hauswand eines Supermarkts in der Lanzstraße. Bei dem Unfall, der sich

gegen 16 Uhr ereignete, wurde glücklicherweise keiner der beiden

Fahrzeuginsassen oder Passanten verletzt. Nach ersten Ermittlungen beschleunigte

der Senior seinen Pkw unabsichtlich beim Einparken in eine Parklücke, wobei er

zunächst einen Zaun durchbrach und anschließend mit der Wand kollidierte. Da

alle Airbags im Ford ausgelöst wurden, wurde neben Rettungskräften auch die

Freiwillige Feuerwehr Altlußheim alarmiert. Der Ford musste infolge abgeschleppt

werden. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

BAB 6, St. Leon-Rot; Rhein-Neckar-Kreis: Lkw-Fahrer mit zwei Fahrerkarten unterwegs – Fahrt gestoppt

BAB 6 / St.Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag kontrollierten

Beamte des Autobahnpolizeireviers Walldorf einen 42-jährigen Lkw-Fahrer, der

gleich zwei Fahrerkarten mit sich führte. Wie sich bei der Verkehrskontrolle am

Parkplatz Weißer Stock herausstellte, hatte der Arbeitgeber seinem angestellten

Fahrer offenbar die Karte eines andere Angestellten übergeben, damit dieser die

digitale Aufzeichnung des Kontrollgeräts verfälschen konnte. Damit war es dem

42-Jährigen möglich, seine Fahrt ohne Einhaltung der Ruhezeiten fortzusetzen.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt sofort untersagt. Die gesicherten Daten des

Kontrollgeräts werden derzeit von den Beamten ausgewertet.

Gegen den Lkw-Fahrer wird nun wegen Fälschung beweiserheblicher Daten ermittelt.

Da er in einem Staat wohnt, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung von 600

EUR zahlen. Neben ihm wird nun auch gegen seinen Arbeitgeber ermittelt. Gegen

diesen wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 6.000 Euro erwirkt.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zehnjähriger verursacht Fahrradunfall – zwei Personen verletzt

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als eine 80-Jährige und ein 82-Jähriger

hintereinander mit ihren Fahrrädern am Donnerstag kurz nach 14 Uhr in Sinsheim

die Mühlstraße absteigend in Richtung Keltersteige befuhren, schnitt ein

Zehnjähriger, der die Keltersteige herunterfuhr und nach links in die Mühlstraße

abbog, die Kurve und erfasste den Mann. Die Frau fuhr auf den Mann auf, beide

stürzten und verletzten sich dabei. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Eine

Zeugin gab an, dass der Junge sehr schnell unterwegs gewesen sei. Als die

Beamten beim Unfallort eintrafen, war der Junge bereits verschwunden. Er konnte

aber wenig später mit seinem Vater zu Hause angetroffen werden.

Schuljahresbeginn – Für einen sicheren Weg zur Schule

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auch wenn sich der Sommer in

dieser Woche nochmal von seiner schönsten Seite zeigte, neigen sich hingegen die

Sommerferien der Schülerinnen und Schüler nun dem Ende entgegen.

Am Montag, den 13. September 2021 beginnt offiziell das Schuljahr 2021/2022 und

damit verbunden befinden sich viele Schülerinnen und Schüler nach einer langen

Pause wieder regelmäßig auf dem Weg zur Schule. Insbesondere die Erstklässler,

die sich ebenfalls wenige Tage später zum ersten Mal auf den Weg zur Schule

machen werden, aber auch zahlreiche Grundschüler, die auf weiterführende Schulen

gewechselt haben oder durch die Corona Pandemie monatelang zuhause unterrichtet

worden sind, sind Gefahren auf dem oft noch unbekannten Schulweg ausgesetzt.

Die Unfälle auf dem Schulweg sind im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums

Mannheim im letzten Jahr insgesamt leicht von 34 auf 30 Unfälle gefallen. Davon

ereigneten sich zehn Unfälle in Mannheim, fünf Unfälle in Heidelberg und weitere

15 Unfälle im Rhein-Neckar-Kreis. Glücklicherweise wurde auf dem Schulweg 2020

kein Schüler getötet, die Zahl der Verletzten blieb allerdings konstant.

Allerdings wurden drei Schüler (2019: 5) schwer und 29 (2019: 30) leicht

verletzt.

Für einen sicheren Weg zur Schule bitten wir daher Eltern und Angehörigen um

deren Mithilfe. Es hat sich als sehr sinnvoll erwiesen, mit den Kleinen den

Schulweg mehrfach abzugehen und die Kinder hierbei auf Gefahren- und

Problemstellen hinzuweisen. Zudem bieten die Jugendverkehrsschulen in Mannheim,

Heidelberg und Sinsheim kostenlose Beratungstermine zum Thema Fahrradhelm und

dem passenden Kindersitz an.

Auch das Polizeipräsidium Mannheim stellt sich mit intensiven Kontrollmaßnahmen

in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis mit der Schwerpunktaktion

„Sicherer Schulweg“ auf den Schulanfang ein. Diese werden flächendeckend vom 13.

September bis 1. Oktober 2021 stattfinden. Das oberste Ziel ist es dabei,

Gefahren für Schulkinder weiter zu minimieren und so die Verkehrssicherheit zu

erhöhen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei – wie in den Vorjahren – den neuen

„Abc-Schützen“, die beim Schulanfang oft erstmals mit den neuen Erfahrungen im

Straßenverkehr konfrontiert werden. Damit sollen die Unfallzahlen weiter auf

einem niedrigen Stand gehalten und die Autofahrer für ein rücksichtsvolles,

verkehrsgerechtes und besonders vorsichtiges Verhalten gewonnen werden.

Das Polizeipräsidium Mannheim wünscht allen Schülerinnen und Schülern der Region

einen guten und vor allem sicheren Start in das neue Schuljahr.