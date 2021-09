Unfall mit verletzter Person

Oppenheim Steinweg / Hafenstraße(B9) (ots)

Am Freitag, 10.09.21, gegen 08:00 Uhr will die 27-jährige Fahrzeugführerin aus Bodenheim vom Steinweg nach links auf die B9 in Richtung Nierstein abbiegen. Das Fahrzeug, welches von ihr aus gesehen von links kommt, hält an und gibt ihr Lichthupe um ihr das Abbiegen zu ermöglichen. Sie achtet dann nicht mehr auf den Verkehr der von rechts kommt und dem sie Vorfahrt gewähren muss. Beim Abbiegen kollidiert sie deshalb mit dem Vorfahrtberechtigten Pkw, der aus Richtung Ortsmitte Oppenheim kommt. Der 22-jährige Fahrer aus Oppenheim wird durch den Aufprall verletzt (HWS). Durch den Aufprall wird das Fahrzeug der Verursacherin noch gegen das Fahrzeug eines 55-jährigen Fahrers aus Zornheim geschleudert, der hinter dem Fahrzeug steht, welches die Lichtsignale gegeben hatte. An drei Fahrzeug entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 16.000,- Euro. Der verletzt Fahrer wird vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Mainzer Klink verbracht. Zwei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Unfallstelle konnte ca. 30 Minuten nur einspurig passiert werden.

Unfallflucht

Bodenheim, Am Schönborner Hof (ots)

Am Freitag, 10.09.21 gegen 00:30 Uhr befährt der Unfallverursacher mit seinem hellen Pkw die Straße Am Schönborner Hof und stößt mit seiner vorderen linken Seite gegen ein geparktes Fahrzeug und verursacht einen Schaden von ca. 3000,- Euro. Anschließend fährt der Verursacher weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

Wahlplakate beschädigt

Bodenheim, Ortsbereich (ots)

Am späten Donnerstag Abend, 09.09.21, 21:00 – 22:30 Uhr wurde im Ortsbereich Bodenheim, mit Schwerpunkt Lange Ruthe, Hilgestraße, Rheinallee, Seurreallee, eine Vielzahl von Wahlplakaten der AfD beschädigt. Einige Plakate wurden auch mitgenommen und in einiger Entfernung in Mülleimern aufgefunden In der Mainzer Str. wurde ein Plakat der CDU beschädigt; es hing zerrissen an einem Laternenmast. Eine Person wurde dabei beobachtet, wie sie Plakate abriss und diese auch mitnahm. Die Person wird als jung, ca. 170 cm groß, dunkle lockige Haare und Brillenträger beschrieben. Hinweise über Beobachtungen nimmt die Polizei in Oppenheim Tel: 06133-9330 entgegen

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Aspisheim, 09.09., Schlossergasse, 11:24 Uhr. Ein VW-Postauto eines 42-jährigen Zustellers löste sich und rollte ca. 20 Meter rückwärts Richtung Hauptstraße. Dabei schlug die Fahrertür gegen eine Hauswand. Beim Versuch, die Handbremse zu betätigen, wurde er zwischen Wand und Fahrzeug eingeklemmt. Er kam mit leichten Kratzspuren davon, wurde aber zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfallflucht auf der A60. Zeugenaufruf.

Heidesheim (ots) – Am Freitag, den 10.09.2021 kam es gegen 08:00 Uhr auf der A60

aus Richtung Darmstadt kommend in Fahrtrichtung Bingen, im Baustellenbereich

zwischen den Anschlussstellen Ingelheim-Ost und -West zu einem Verkehrsunfall

mit Flucht.

Hierbei befuhr ein 46-jähriger PKW-Fahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen mit

seinem brauen Audi A4 Avant den zweiten Fahrstreifen von rechts. Ein Sattelzug

befand sich parallel dazu auf dem rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn. Kurz

vor Beginn der 2-spurigen Baustelle wechselte der rechts fahrende Sattelzug

unvermittelt nach links. Dadurch musste der Audi-Fahrer ruckartig nach links

ausweichen und kollidierte hierbei gegen die aufgestellten Warnbaken. Zu einem

Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es dabei nicht. Anschließend

setzte der Sattelzug-Fahrer seine Fahrt fort, ohne den Geschädigten oder die

Polizei zu informieren. Der Sachschaden beläuft sich aktuell auf ca. 7000 EUR.

Gegen den bislang unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen

unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gem. § 142 StGB eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden

gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim (Tel. 06132-950-0) zu

melden.

Ober-Olm, Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ober-Olm (ots) – Am Donnerstagmittag kam es gegen 12:20 Uhr auf der L427 in

Ober-Olm zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und dem

Fahrer eines Mercedes-Benz. Der 50-Jähriger Fahrer des dreirädrigen Motorrollers

wurde hierbei schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhren die beiden, aus Ober-Olm stammenden

Verkehrsteilnehmer, die L 427 in Ober-Olm entgegenkommend. An einer Einmündung

kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 50-jährige Fahrer

des Motorrollers kam hierbei zu Fall und erlitt schwerste Verletzungen. Er wurde

noch vor Ort von Ersthelfern versorgt und anschließend durch den Rettungsdienst

in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Der 79-Jährige Fahrer des Mercedes blieb

bei dem Unfall unverletzt. Mehrere Polizeistreifen der Polizeiinspektion Mainz 3

waren zur Unfallaufnahme vor Ort, die genaue Unfallursache ist derzeit

Gegenstand der Ermittlungen. Im Rahmen dieser wurde ein Gutachter hinzugezog

Nieder-Olm, Diebstahl von EC-Karten mit anschließender

Abbuchung

Nieder-Olm (ots) – Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr wird eine 76-Jährige Opfer

eines Taschendiebstahls und anschließenden Betruges. Die Mainzerin befindet sich

zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit ihrem 80-jährigen Ehemann in einem Supermarkt

in Nieder-Olm. In einem unbemerkten Moment entwendet ein bislang unbekannter

Täter einen Geldbeutel aus dem Rucksack der 76-Jährigen, welchen sie auf dem

Rücken trägt. Kurze Zeit später und am Folgetag nutzt der Täter die EC-Karten

des Ehepaars, welche sich im Geldbeutel befunden haben und hebt insgesamt eine

4-stellige Summe Bargeld an unterschiedlichen Geldautomaten ab. Die PIN zu den

Karten waren auf einem Zettel notiert, welcher ebenfalls im Geldbeutel lag.

Die Polizei rät dringend, die PIN niemals in unmittelbarer Nähe zu den EC – und

Kreditkarten aufzubewahren.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen.

Mainz – Hechtsheim, Verkehrsunfall mit verletzter

Radfahrerin

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Donnerstagmittag, gegen 16:30 Uhr wird der Polizei

Lerchenberg ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto im

Gewerbegebiet in Mainz-Hechtsheim gemeldet. Die 17-jährige Fahrradfahrerin aus

Mainz wird hierbei verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand befährt die 17-Jährige

mit ihrem Fahrrad den Radweg der Robert-Bosch-Straße in Richtung

Nikolaus-Otto-Straße auf der linken Seite der Fahrbahn. Der 24-jährige Fahrer

eines Skoda Octavia befährt die Straße in die entgegengesetzte Richtung und

biegt nach rechts auf den Parkplatz einer Bankfiliale ab. Hierbei missachtet er

die von links kommende Radfahrerin und es kommt zum Zusammenstoß. Die 17-Jährige

wird am Kopf, der Schulter und Hand verletzt und wird zur weiteren Abklärung in

ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad ist nicht mehr fahrbereit. Der

24-jährige Mainzer bleibt unverletzt.