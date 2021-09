Dringender Zeugenaufruf nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Worms, Rheindürkheim (ots) – Am Donnerstag dem 09.09.2021 kommt es gegen 16:20

Uhr auf dem Wirtschaftsweg zwischen Worms-Rheindürkheim und Osthofen zu einem

Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Vier Kinder, zwischen 12 und 13 Jahren, befahren am Donnerstag Nachmittag den

Wirtschaftsweg in Richtung Osthofen, als sich ein bislang unbekannter

Rollerfahrer in gleicher Fahrtrichtung von hinten nähert. Nachdem er kurze Zeit

neben der Gruppe Kinder fährt, greift er plötzlich und unvermittelt in das

Lenkrad eines 12-Jährigen und reißt dieses herum. Hierdurch stürzt der

12-jährige Fahrradfahrer, verliert kurzzeitig das Bewusstsein und zieht sich

Verletzungen am Knie und Kopf zu, die durch den hinzugerufenen Rettungsdienst

versorgt werden müssen. Der Rollerfahrer kann unerkannt in Richtung Osthofen

flüchten.

Es werden nun dringend Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder

Angaben zur Identität des Täters machen können. Dieser trug ein hellgelbes

T-Shirt, eine auffällig runde Brille, einen abgerundeten schwarzen Helm und ist

zwischen 40 und 50 Jahren alt und von kräftiger Statur. Bei dem Roller soll es

sich um ein älteres graues Modell mit auffällig vergilbten Scheinwerfern

gehandelt haben. An den Seiten des Rollers befand sich eine blaue, unbekannte

Aufschrift.

Hamm am Rhein – Feuer auf Betriebsgelände

Worms (ots) – Gestern Abend kam es in Hamm auf dem Gelände eines Kfz-Betriebes

in der Straße Auf dem Wiesenplatz zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter

Ursache ging gegen 21 Uhr im Außenbereich ein Reifenstapel vor dem Büro des

Werkstattgebäudes in Flammen auf. Das Feuer griff auf die Gebäudefassade und den

angrenzenden Büroraum über. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte der Brand

unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der

Sachschaden wird auf mind. 25.000 Euro beziffert. Zur Ermittlung der

Brandursache ist die Kripo Worms mit den Ermittlungen befasst.

Trickdiebstahl durch vermutlich falsche Telekommitarbeiter in Wörrstadt

Wörrstadt (ots)

Am Freitag, den 10.09.2021 kam es gegen 11:10 Uhr zu einem Trickdiebstahl in Wörrstadt. Hierbei erschienen zwei vermutlich falsche Mitarbeiter der Telekom Deutschland GmbH bei einer 87-jährigen Frau in Wörrstadt und gaben an, Arbeiten an ihrer Anschlussdose vornehmen zu müssen. Auf Bitte der Geschädigten zeigten die beiden männlichen Personen einen vermutlich gefälschten Ausweis der Telekom Deutschland GmbH. Die Geschädigte lässt hiernach eine der Personen in ihre Wohnung. Während dieser sich mit der Geschädigten im Erdgeschoß aufhält, begibt sich die zweite Person unbemerkt ins Obergeschoß, um dort aus einer Schmuckschatulle Schmuck im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro zu entwenden. Hiernach entfernten sich beide Personen in unbekannte Richtung. Die Geschädigte konnte die beiden Personen beschreiben mit einem Alter von Ende 20 bis Anfang 30 Jahre, dunkle Haare und von schlanker Statur. Auffällig war, dass einer der beiden Personen eine „Kladde“ und ein weißes „Messgerät“ in der Hand hielt.

Die Polizeiwache Wörrstadt bittet um Hinweise, ob die beiden Personen an weiteren Häusern in Wörrstadt vorstellig wurden und es ggf. Hinweise auf einen mitgeführten PKW gibt. Hinweise bitte an die Polizei Wörrstadt unter der Rufnummer: 06732-911-2900.

Worms – Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Worms (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW wurden gestern

Mittag in der Von-Steuben-Straße zwei Personen verletzt. Ein 83-jähriger Wormser

fuhr kurz vor 13:00 Uhr mit seinem VW Golf aus Richtung Fahrweg kommend in

Richtung Innenstadt. Beim Linksabbiegen in die Slevogtstraße übersah er den Seat

Ibiza der aus Richtung Innenstadt entgegenkommenden 21-Jährigen, welche frontal

mit der Beifahrerseite des Golfs kollidierte. Der PKW mit der jungen Fahrerin

schleuderte von der Fahrbahn und kam auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum

Stehen, während der Golf des Rentners gegen einen im Einmündungsbereich der

Slevogtstraße wartenden BMW eines 24-jährige Wormsers prallte. Die Frau und der

ältere Mann wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und ins Klinikum gebracht. An

deren PKW entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro

beziffert. Die Von-Steuben-Straße musste kurzzeitig in Fahrtrichtung Fahrweg

gesperrt werden.