Südwestderby auf dem Betzenberg – Verkehrsinfos der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag kommt es in der 3. Liga auf dem Betzenberg zum

Südwestderby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Waldhof Mannheim.

Anpfiff der Partie im Fritz-Walter-Stadion ist um 14 Uhr.

Geöffnet werden die Stadiontore für Zuschauer bereits ab 11.30 Uhr. Aufgrund der

coronabedingten Einschränkungen können maximal 20.000 Besucher das Spiel live im

Stadion verfolgen. Da die Tickets personalisiert sind und es beim Einlass wegen

der Pandemiebestimmungen intensivere Kontrollen geben wird, die mehr Zeit in

Anspruch nehmen, empfiehlt der Verein eine frühe Anreise:

https://s.rlp.de/hqJkW.

Was die Verkehrslage betrifft, gibt das Polizeipräsidium Westpfalz folgende

Anreisetipps:

Bitte unbedingt frühzeitig anreisen und Zeitpuffer einplanen!

Die Baustellensituation um Kaiserslautern herum hat sich etwas entspannt.

Aktuell besteht aber noch die Baustelle auf der B270 in Fahrtrichtung

Kaiserslautern (aus Richtung Weilerbach kommend) zwischen der Abfahrt Siegelbach

und dem „Kleeblatt“. Hier steht nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Empfohlen wird allen, die zum Fußballspiel anreisen, die Nutzung des

P+R-Angebots ab Universität (Westroute), beziehungsweise ab Parkplatz

Schweinsdell (Ostroute). Der P+R-Service startet um 11.30 Uhr. Die Busse fahren

im 5- bis 10-Minuten-Takt.

Im Stadtgebiet selbst steht lediglich der Messeplatz als Parkraum zur Verfügung.

In Stadionnähe gibt es keine ausreichenden Parkräume. Fahrzeuge, die keinen

festen Parkplatz am Stadion haben, sollten die Straßen rund um den Betzenberg

meiden. Insbesondere rund um den Elf-Freunde-Kreisel kann es am Spieltag zu

starken Verzögerungen kommen, da der Kreisel inklusive der Bahnunterführung in

der Eisenbahnstraße vor und nach dem Spiel gesperrt wird.

Wer mit dem Auto auf den Betzenberg muss, kann die Kantstraße benutzen. Diese

ist extra dafür freigegeben und von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, in beide

Richtungen befahrbar. Die aktuelle Baustellensituation lässt dies zu.

Allerdings gelten hier und in den angrenzenden Straßen am Spieltag Halteverbote

für Fahrzeuge aller Art, um die reibungslose Nutzung der P+R-Strecken sowie die

sichere Führung der Fußballfans zu gewährleisten. Betroffen sind neben der

Kantstraße auch die Malzstraße, Kohlenhofstraße und „Im Dunkeltälchen“.

Unberechtigt parkende Fahrzeuge müssen leider abgeschleppt werden.

Auch Besucher in Kaiserslautern, die nicht zum Fußballspiel wollen, müssen am

Samstag im Innenstadtbereich mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und möglichen

Behinderungen durch kurzzeitige Sperrungen sowie durch die Parkverbote in

bestimmten Bereichen rechnen.

Die Dauer der jeweiligen Sperrung kann nicht vorhergesagt werden und hängt von

der aktuellen Situation vor Ort ab. Das Ziel ist natürlich, die Sperrungen und

damit die Wartezeiten für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer so kurz wie

möglich zu halten. Verzögerungen sollten aber eingeplant werden. Das

Polizeipräsidium Westpfalz bedankt sich schon im Voraus bei allen Fans,

Anwohnern und anderen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.

Aktuelle Informationen zur Verkehrslage gibt es am Spieltag auch auf unserem

Twitterkanal: https://Twitter.com/polizei_kl

Das Polizeipräsidium Westpfalz wünscht allen Fans eine gute Anreise und einen

angenehmen Fußball-Nachmittag in Kaiserslautern! |cri

Angelausrüstung aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrzeug ist von Mittwoch auf Donnerstag in der

Bierstraße zum Ziel von Dieben geworden. Der Halter parkte am Donnerstag seinen

Wagen gegen 16:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 51 und ließ es vermutlich

unverschlossen. Als er am Freitag gegen 5:30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte,

fehlten seine Angelausrüstung, sowie ein Schlauchboot mit Echolot im Wert von

circa 2.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Streit ruft Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots) – Eine lautstarke Auseinandersetzung in der

Richard-Wagner-straße hat in der Nacht zu Freitag die Polizei auf den Plan

gerufen. Zeugen meldeten einen Streit zweier Personen mit dem Besitzer der

Lokalität, der zu eskalieren drohe. Gemäß Schilderung der anwesenden

Beteiligten, waren der 52-Jahre alte Mann mit seiner ebenfalls 52-jährigen

Begleiterin auf der Suche nach einem gemeinsamen Freund. Dieser war im Laufe des

Abends, während des gemeinsamen Alkoholkonsums, abhandengekommen. Bei der Suche

gerieten sie mir dem Besitzer der Bar in Streit, bei dem es zu einer kurzen

Rangelei kam. Den beiden Suchenden wurde nahegelegt den verschwundenen Freund an

seiner Wohnanschrift zu suchen, da sie angaben dort noch nicht gewesen zu sein.

Diesem Rat kamen sie nach und verließen die Örtlichkeit. |elz

Vorsicht bei Online-Verkaufsplattformen

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Dass er vermutlich von einem Betrüger übers Ohr

gehauen wurde, hat ein junger Mann aus dem Landkreis diese Woche bei der Polizei

angezeigt. Wie der 22-Jährige zu Protokoll gab, hatte er in den Sozialen

Netzwerken im Internet über eine spezielle Verkaufsplattform eine Spielekonsole

erworben. Der Kaufpreis: mehrere hundert Euro. Den Betrag überwies der Mann

online.

Zwei Tage später meldete sich der „Verkäufer“ und gab an, dass nach Auskunft der

Bank sein Konto „defizitär“ sei. Der 22-Jährige solle deshalb den Betrag erneut

überweisen – diesmal allerdings auf ein anderes Konto. Der junge Mann ging

darauf ein und überwies den Betrag noch einmal.

Als sich der „Verkäufer“ dann allerdings erneut meldete und weitere 800 Euro

forderte, wurde der 22-Jährige stutzig und brach den Kontakt ab. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung – Wer hat den

Motorradfahrer gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag in der Mannheimer

Straße durch seine mutmaßlich rücksichtslose Fahrweise aufgefallen. Der

74-Jährige überholte nach Zeugenangaben stadteinwärts mehrere Fahrzeuge, dabei

sei er riskant mal links und mal rechts an den Autos vorbeigefahren. Vor dem

Wagen einer Autofahrerin sei der Biker so knapp eingeschert, dass die Frau stark

abbremsen musste, um eine Kollision mit dem Motorradfahrer zu verhindern. Die

Polizei konnte den Motorradfahrer ermitteln. Ihn erwartet ein Strafverfahren

wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die Beamten suchen nun

Zeugen, die von dem Mann überholt wurden oder die Angaben zu seiner Fahrweise

machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Nach Phishing-Mail vierstellige Abbuchung

Kaiserslautern (ots) – Auf eine sogenannte Phishing-Mail ist ein Mann aus

Kaiserslautern hereingefallen. Wie der 58-Jährige jetzt bei der Polizei meldete,

hatte er vor ein paar Tagen ein Mail erhalten, die – laut Absender und

erkennbarem Firmenlogo – von einem Prämienprogramm stammte.

Weil der Mann tatsächlich ein Kundenkonto bei der Firma hat, glaubte er den

Angaben in dem Schreiben – demnach sollte er aufgrund einer neuen EU-Richtlinie

seine Kreditkartendaten mitteilen und ein zusätzliches

Authentifizierungsverfahren aktivieren. Der 58-Jährige ging auf die Forderung

ein, nutzte die angegebene E-Mail-Maske und gab seine Daten ein. Wenig später

stellte er fest, dass über seine Kreditkarte ein vierstelliger Euro-Betrag

abgebucht wurde, was er nicht selbst veranlasst hatte. Das Fachkommissariat für

Betrugsdelikte hat die Ermittlungen übernommen. |cri

Einbruch in Gartenlauben

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind zwischen Mittwochabend und

Donnerstagnachmittag in der Entersweilerstraße in zwei Gartenhäuser

eingebrochen. Die Diebe warfen ein Fenster ein, das andere hebelten sie auf. Aus

beiden Lauben ließen sie verschiedene Sachen mitgehen, unter anderem stahlen die

Unbekannten einen kleinen Kühlschrank. Die Polizei sicherte Spuren. Zeugen, die

Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Fahrradfahrerin stürzt in Baugrube

Kaiserslautern (ots) – In der Straße Am Warmfreibad ist am Mittwoch eine

Fahrradfahrerin in eine Baugrube gestürzt. Mutmaßlich war die Baustelle nicht

ordnungsgemäß abgesichert. Die 63-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ihr

Fahrrad wurde beschädigt. Zeugen eilten der Frau zur Hilfe. Sie suchte zunächst

einen Arzt auf und erstattete dann Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zum

Unfall dauern an. |erf

Einbruch in der Unionstraße

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben sich in der Unionstraße Zugang zu

Vereinsräumen verschafft. Sie hebelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

Türen auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht

fest.

Ersten Ermittlungen zufolge könnten sich die Täter bereits über Tag Zugang zum

Gebäude verschafft und sich dort verborgen gehalten haben. Erst nachdem alle

Mitarbeiter das Haus verlassen hatten, drangen sie in die die Vereinsräume ein.

Vermutlich verließen sie das Anwesen durch ein Fenster.

Zeugen, denen in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr,

etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

Beim Rückwärtsfahren Motorroller übersehen

Kaiserslautern (ots) – Beim Rückwärtsfahren hat am Donnerstag in der

Barbarossastraße der Fahrer eines Sattelschleppers einen Motorrollerfahrer

übersehen. Der 77-Jährige stürzte. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der

54-jährige Lkw-Fahrer stand mit seinem Fahrzeug auf einer Abbiegespur. Der

Rollerfahrer wartete dahinter, weil er auf einen Parkplatz einbiegen wollte.

Plötzlich fuhr der Lastwagen an, allerdings rückwärts. Er kollidierte mit dem

Motorroller. Der 77-Jährige wurde leicht verletzt und sein Zweirad beschädigt.

Offensichtlich hatte der 54-Jährige nicht auf den rückwärtigen Verkehr geachtet.

Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Belästigung im Stadtpark – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Weil sie im Stadtpark von einem Mann belästigt wurde, hat

eine junge Frau am Donnerstag Strafanzeige erstattet. Die Polizei sucht nun

Zeugen, die sich in der Mittagszeit im Park aufhielten, und bittet um Hinweise

auf den Täter unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620.

Nach Angaben der betroffenen 19-Jährigen saß sie im Park auf einer Bank, als

sich der Unbekannte kurz nach 12 Uhr zu ihr setzte. Als er plötzlich nach ihrem

Arm griff und sie auf die Wange küssen wollte, versuchte sich die Frau

loszureißen. Der Täter hielt zwar zunächst ihren Arm fest, es gelang der

19-Jährigen dann aber, sich aus dem Griff zu befreien.

Während die junge Frau in Richtung Pirmasenser Straße davonlief, entfernte sich

der unbekannte Mann in entgegengesetzter Richtung. Von ihm liegt folgende

Beschreibung vor: zwischen 60 und 64 Jahre alt, Halbglatze mit grauen Haaren,

südländisch wirkendes Äußeres mit leicht gebräunter Haut, sprach Deutsch mit

Akzent, war bekleidet mit einer Jeans, weißem Kurzarm-Hemd und trug am

Handgelenk eine silberne Uhr. Auffälliges Merkmal: ein großes, rotes Muttermal

am Unterarm.

Trotz einer sofort eingeleiteten Suche in der Umgebung konnte der beschriebene

Mann nirgends mehr gesichtet werden. Zeugen, die den Unbekannten kennen oder

gesehen haben, wohin er lief, werden gebeten, sich unter der oben angegebenen

Telefonnummer zu melden. |cri

Gestohlenen Elektroroller im Internet angeboten

Kaiserslautern (ots) – Ein gestohlener Elektroroller aus Frankenthal ist diese

Woche in Kaiserslautern wieder aufgetaucht. Wegen des Verdachts der Hehlerei

ermittelt die Polizei jetzt gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet.

Am Donnerstag meldete der rechtmäßige Eigentümer, dass ihm der Roller im April

bei einem Einbruch gestohlen wurde. Jetzt hatte er ihn im Internet auf einer

Verkaufsplattform wieder entdeckt. Um sicherzugehen, dass es sich tatsächlich um

seinen Roller handelte, vereinbarte er mit dem Anbieter einen

Besichtigungstermin.

Wie sich herausstellte, handelte es sich tatsächlich um den Roller des

Frankenthalers. Das Gefährt wurde deshalb sichergestellt.

Der jetzige Anbieter: ein amtsbekannter 34-Jähriger. Er hat sich noch nicht dazu

geäußert, wie er in den Besitz des Rollers gekommen ist. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

Schockanrufe als Betrugsmasche

Kaiserslautern (ots) – Mehrere sogenannte Schockanrufe sind der Polizei am

Donnerstag gemeldet worden. Angezeigt wurden bislang fünf Versuche von

Betrügern, Menschen in der Westpfalz zu erschrecken und unter dem emotionalen

Druck an ihr Geld zu kommen. Zum Glück fiel keiner der Angerufenen darauf

herein, so dass niemandem ein finanzieller Schaden entstand.

Unabhängig voneinander gaben die meisten Betroffenen zu Protokoll, dass sie am

Nachmittag einen Anruf einer unbekannten Frau erhalten hatten, die zunächst nur

laut geheult habe und deshalb kaum zu verstehen gewesen sei. Doch die

Angerufenen waren auf der Hut und hatten ein wirksames Gegenmittel: Sie stellten

einfach Fragen.

Einem 84-Jährigen, der es außer mit der heulenden Frau auch noch mit einem Mann

zu tun hatte, der sich als Polizeibeamter ausgab, kam die Geschichte gleich

komisch vor. Deshalb hakte er nach, von welcher Polizeidienststelle der

Unbekannte anrief und wo sich dieses befindet. Die Antworten erkannte der Senior

als „frei erfunden“ – deshalb legte er den Hörer auf und verständigte die echte

Polizei.

Auch eine 62-jährige Frau, die gleich den Verdacht hatte, dass es sich hier um

einen Betrugsversuch handelt, führte ihrerseits die Anruferin aufs Glatteis. Sie

suchte sich einfach einen x-beliebigen Namen aus und stellte der heulenden Frau

die Frage: „Ingrid, bist du’s?“ Als die Anruferin sofort darauf einging und

sagte „Ja, ich bin’s die Ingrid, deine Tochter!“ war das für die 62-Jährige die

Bestätigung, dass sie die Frau am anderen Ende nicht kennt, denn sie hat gar

keine Tochter. Deshalb beendete sie das Gespräch, indem sie einfach auflegte.

Weitere Anrufe gingen danach auch nicht mehr ein.

Von sich aus beendeten die Betrüger das Gespräch bei einem anderen 84-jährigen

Mann. Ihm wollten sie weismachen, dass sein Enkelsohn einen tödlichen Unfall

hatte. Als der Senior den Hörer an seinen Sohn weitergab, der sich gerade bei

ihm aufhielt, legten die Anrufer auf. |cri

Angebliches Inkasso-Schreiben ist falsch

Kaiserslautern (ots) – Eine Zahlungsaufforderung eines angeblichen

Inkasso-Unternehmens hat eine Frau aus dem Stadtgebiet vor ein paar Tagen

erhalten. Zum Glück überprüfte sie die Forderung und bezahlte nicht einfach,

denn es stellte sich heraus: Es war alles erstunken und erlogen!

Wie die 81-Jährige am Donnerstag bei der Polizei anzeigte, enthielt das

vermeintliche Inkasso-Schreiben die Aufforderung, 226,15 Euro zu bezahlen. Die

Begründung: Ihr PayPal-Konto sei im Soll.

Weil sich die Seniorin aber sicher war, dass ihr Konto ein Guthaben ausweist,

fragte sie bei PayPal direkt nach – und erhielt von dort die Bestätigung, dass

mit ihrem Konto alles in Ordnung ist, und dass die Zahlungsaufforderung nicht

von PayPal veranlasst wurde. Die weiteren Ermittlungen wegen des versuchten

Betrugs laufen. |cri