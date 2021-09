1. HEF

Unfall bei Rückwärtsfahren

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (08.09.), gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Lkw-Fahrer (Sattelzug mit Auflieger) aus Hannover rückwärts den Bereich der Tankanlage in der Rudolf-Diesel-Straße. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen Stützpfeiler der Überdachung, riss diverse Schilder vom Stützpfeiler ab und fuhr die Luftsäule um. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld – Am Dienstag (07.09.), gegen 16:50 Uhr, befuhren ein 51-jähriger Fahrer eines Mitsubishi aus Rotenburg, eine 22-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta aus Felsberg, ein 45-jähriger Fahrer eines Ford Fusion aus Rotenburg und eine 21-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Alheim die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedlos. Circa 700 Meter vor Friedlos musste der Fahrer des Mitsubishi aus Rotenburg verkehrsbedingt halten, alle Nachfolgenden erkannten dies zu spät und fuhren auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 12.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach – Am Mittwoch (08.09.), gegen 17 Uhr, parkte ein 51-jähriger Pkw-Fahrer seinen Ford Focus in der Straße „Hinter dem Spittel“ auf einem öffentlichen Parkplatz. Als er am Donnerstag gegen 8 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der hinteren Stoßstange auf der rechten Seite beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw gestoßen und hatte diesen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Ford Focus entstand Sachschaden von 1.000 EUR. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Schotten – Am Donnerstag (09.09.) parkte eine 33-jährige Pkw-Fahrerin ihren Skoda Rapid in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 15 am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 18.45 Uhr wieder zu ihrem Skoda kam, stellte sie fest, dass dieser an der linken Fahrzeugseite im Heckbereich beschädigt wurde. Offensichtlich befuhr ein anderes Fahrzeug die Frankfurter Straße und stieß beim Vorbeifahren gegen die linke Fahrzeugecke von dem Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Skoda entstand Sachschaden von 5.000 EUR. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 oder 06044-989090.

Unfall mit Personenschaden zwischen Jogger und Pkw

Fulda (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Fulda im Bereich der Kreuzung Bardostraße/Frankfurter Straße. Ein 54-jähriger VW-Passat Fahrer aus Fulda befuhr die Bardostraße von der Galerie kommend und wollte nach rechts auf die Frankfurter Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 35-jährigen Jogger aus Eiterfeld, der gerade den dortigen „Zebrastreifen“ von der Rhönenergie zur Frankfurter Straße überquerte. Der Pkw erfasste den Jogger mit langsamen Tempo, der Jogger stürzte dabei und wurde an der Schulter verletzt. Er musste zur Untersuchung in ein Fuldaer Krankenhaus. Der Pkw blieb unbeschädigt.

Einbruch in Kindertagesstätte

Hofbieber/Langenbieber – Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (09.09.) in eine Kindertagesstätte in der Straße „Am Linsengraben“ ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Innenräume. Sie stahlen Bargeld und hinterließen 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Baucontainer

Künzell – In der Danziger Straße drangen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (08.09.) in ein Baustellengelände ein und versuchten einen Baucontainer aufzubrechen. Das Vorhaben misslang, die Täter verursachten jedoch Sachschaden in dreistelliger Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Roller gestohlen

Neuhof – Am Donnerstag (09.09.), zwischen 9 Uhr und 13.50 Uhr, stahlen Unbekannte auf dem Parkplatz einer Schule in der Johannes-Kepler-Straße zwei Roller. Die Täter brachen bei einem roten Kleinkraftrad der Marke Betamotor das Lenkradschloss auf, den zweiten Roller der Marke Honda schoben die Diebe davon. Die Polizei konnte beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge am Nachmittag im Bereich der Mariengrotte feststellen. An den Rollern entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 1.200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

65-Jährige wird Opfer von falschen Polizeibeamten

Freiensteinau – Eine 65-Jährige aus Freiensteinau wurde am Donnerstagnachmittag (09.09.) Opfer von dreisten Trickbetrügern. Die unbekannten Täter kontaktierten die Frau telefonisch. Die Anruferin gab sich als Tochter der Geschädigten aus und behauptete, einen Autounfall gehabt zu haben. Um die U-Haft zu umgehen – so erklärte eine falsche Polizeibeamtin am Telefon – müsse nun Kaution gezahlt werden. Die 65-Jährige übergab in Folge dessen Gold im Wert von mehreren tausend Euro an eine weitere unbekannte Person, die sich ebenfalls als Polizist ausgab.

Tipps Ihrer Polizei:

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de.

Zwei Baggerschaufeln entwendet

Alsfeld – Unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwochabend (08.09.) und Donnerstagmorgen (09.09.) zwei Baggerschaufeln in der Hochstraße. Die Unbekannten demontierten nach derzeitigem Kenntnisstand mit unbekanntem Werkzeug die Baggerschaufel eines weißen Baustellenfahrzeuges des Herstellers „Bobcat“. Eine weitere, am Boden festgeklemmte, Baggerschaufel wurde ebenfalls geklaut. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Bad Hersfeld (ots)

Ein 40-jähriger Mann aus Bad Hersfeld stellte am Donnerstagabend (09.09.) seinen schwarzen Mercedes auf den Parkplatz seiner Wohnung in der Bismarckstraße ab. Das Fenster des Fahrzeuges war wenige Zentimeter geöffnet. Das nutzten unbekannte Täter und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren mehrere Wertgegenstände – darunter unter anderem zwei Handys, ein braunes Lederportemonnaie, eine Sonnenbrille und Ausweisdokumente im Gesamtwert von rund 600 Euro.

Unfall mit Quad

Hünfeld (ots)

Am 09.09.2021 gegen 17:00 Uhr befuhr ein Quad die L3171 von Fürsteneck in Fahrtrichtung Schenklengsfeld. Am Abzweig zur K156 nach Wölf wollte das Quad nach links abbiegen. In diesem Moment setzte ein hinter dem Quad fahrender PKW zum Überholvorgang an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Quad- Fahrer stieß hierbei gegen den vorderen rechten Kotflügel des Fahrzeuges und wurde über die Motorhaube geschleudert. Er kam später auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Quad- Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum Fulda verbracht. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.