Bürgersprechstunde des „Schutzmann vor Ort“ im Kronberger Rathaus

(pa)In Kronberg starten demnächst die Bürgersprechstunden des „Schutzmanns vor Ort“, Herrn Polizeioberkommissar Falk Bonfils. Nachdem eine Sprechstunde nach seinem Dienstantritt im Februar dieses Jahres Corona-bedingt zunächst noch nicht verwirklicht werden konnte, ist Herr Bonfils nun regelmäßig im Kronberger Rathaus (Katharinenstraße 7) anzutreffen.

Die Termine sind:

Donnerstag, 23.09.2021, 10-12 Uhr

Donnerstag, 30.09.2021, 14-16 Uhr

Montag, 04.10.2021, 18-20 Uhr

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ohne Voranmeldung die Gelegenheit der persönlichen Kontaktaufnahme wahrnehmen. Erreichbar ist Herr Bonfils, der organisatorisch an die Polizeistation in Königstein angegliedert ist, auch außerhalb der Sprechstundenzeiten unter der Telefonnummer (06174) 9266 – 16 oder per E-Mail an svo.pst-koenigstein.ppwh@polizei.hessen.de . Zudem ist er natürlich auch im Rahmen seiner regelmäßigen Präsenzstreifen in Kronberg ansprechbar.

Zum „Schutzmann vor Ort“:

Der „Schutzmann vor Ort“ ist ein wesentlicher Baustein des vom hessischen Innenministerium initiierten Projektes „KOMPASS“ (KOMmunalProgrAmm SicherheitsSiegel). Sie kümmern sich in den Kommunen um die persönlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung zu örtlichen Vereinen und Institutionen sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, gehören sie zum Ortsbild der Kommunen. In ihrer Funktion sind sie in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote.

Zu KOMPASS:

Die Stadt Kronberg nimmt seit Dezember 2018 am Programm „KOMPASS“ (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) teil. KOMPASS ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an die Städte und Gemeinden. Ziel des Programms ist es, die Sicherheitsarchitektur in den Kommunen individuell weiterzuentwickeln und passgenaue Lösungen für Probleme vor Ort zu entwickeln. Dabei soll Bestehendes auf den Prüfstand gestellt und eine detaillierte Maßnahmenliste erstellt werden, wie die Sicherheit vor Ort weiter verbessert werden kann. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Prävention. Von grundlegender Bedeutung ist, dass alle Partner, die Aufgaben im Bereich der Sicherheit wahrnehmen sowie die Bürgerinnen und Bürger an einen Tisch geholt werden. Die Bürgersprechstunde stellt hierbei einen wesentlichen Bestandteil dar, den Austausch mit der Kronberger Bürgerschaft zu intensivieren.

Telefonbetrüger bringen Seniorin um Bargeld, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Hasselmannring, 08.09.2021, gg. 15.00 Uhr

(pa)Am Mittwoch wurde in Bad Homburg eine Seniorin durch Telefonbetrüger um mehrere Tausend Euro gebracht. Eine ältere Dame aus Gonzenheim erhielt einen Anruf, in der ihr eine Notlage einer Angehörigen geschildert wurde, für die dringend die Zahlung einer Kaution erforderlich sei. Im Glauben, ihrer Verwandten zu helfen, übergab die Seniorin das geforderte Geld am Nachmittag gegen 15.00 Uhr an eine Abholerin. Diese wird beschrieben als etwa 50 Jahre alt, circa 155cm groß und dunkel gekleidet. Sie habe eine Kopfbedeckung, einen Mund-Nasen-Schutz und eine Brille getragen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im Bereich des Hasselmannrings und den umliegenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder in sonstiger Art Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Vier Verletzte bei Auffahrunfall,

Friedrichsdorf, Seulberg, Gonzenheimer Landstraße, 09.09.2021, gg. 22:25 Uhr

(pa)Am Donnerstagabend kam es in Friedrichsdorf zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge vier Personen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Gegen 22.25 Uhr war ein mit drei Personen besetzter Audi A1 in der Gonzenheimer Landstraße in Fahrtrichtung Friedrichsdorf unterwegs, als in Höhe der Einmündung Obere Römergasse ein nachfolgender Renault mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf das Heck des Audi fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die Insassen des A1 – eine 22-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 24 und 30 Jahren – sowie der 55 Jahre alte Fahrer des Renault leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle vier Verletzten in Krankenhäuser. Da der Fahrzeugführer des Renault Anzeichen für einen Alkoholkonsum zeigte und ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,6 Promille anzeigte, wurde dem Mann in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Der Pkw des Mannes war in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.