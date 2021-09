Großraummülltonnen brennen,

Mainz-Kostheim, Am Rübenberg, Steinern Straße, Freitag, 10.09.2021, 04:35 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht wurden in Kostheim drei Großraummülltonnen sowie

Teile eines Sichtschutzzaunes durch zwei Brände beschädigt, bei denen insgesamt

ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstand. Gegen 04:35 Uhr wurden aus der

Straße Am Rübenberg sowie der Steinern Straße Mülltonnenbrände gemeldet. An der

Einmündung Steinern Straße, Im Sampel wurden zwei Container zerstört. Am

Rübenberg brannte eine Tonne. Dort wurde jedoch durch das Feuer auch ein

angrenzender Sichtschutzzaun beschädigt. In beiden Fällen kann eine vorsätzliche

Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Gruppe schlägt und tritt 18-Jährigen – Zeugen gesucht, Wiesbaden, Warmer

Damm, Bereich Schiller-Denkmal, Samstag, 28.08.2021, circa 21:50 Uhr

(he)Am Samstag vor zwei Wochen (28.08.2021) kam es in Wiesbaden am Warmen Damm

zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 18-Jähriger aus dem

Rheingau-Taunus-Kreis von mehreren Tätern auf dem Boden liegend getreten wurde.

Nach den ersten Ermittlungen sucht das Wiesbadener Haus des Jugendrechts nach

Zeuginnen und Zeugen. Der spätere Geschädigte war an besagtem Abend gegen 21:50

Uhr mit einem Freund im Bereich des Schiller-Denkmals (Warmer Damm) unterwegs.

Zu diesem Zeitpunkt hielt sich dort eine Vielzahl von jungen Menschen auf. Der

spätere Täter fuhr mit einem E-Roller durch die Personengruppe und stieß dabei

mit dem 18-Jährigen zusammen. Hieraus entwickelte sich ein Wortgefecht.

Plötzlich versetzte der E-Roller-Fahrer seinem Gegenüber einen Faustschlag,

woraufhin der Angegriffene zu Boden fiel. Sofort hätten mehrere Begleiter des

Schlägers angefangen auf den am Boden Liegenden einzutreten. Ein Freund des

Angegriffenen habe sich dann schützend über ihn gelehnt und versucht, die Tritte

abzuwehren. Nach wenigen Augenblicken sei die Gruppe der Angreifer geflüchtet.

Der Haupttäter wird als circa 16-18 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, mit

normaler Statur sowie kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Nach Angaben des

Geschädigten habe der Täter ein „südländisches Erscheinungsbild“ gehabt. Der

18-Jährige erlitt starkes Nasenbluten und mehrere Prellungen im Kopfbereich. Das

Wiesbadener Haus des Jugendrechts bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruch am Morgen,

Mainz-Kastel, Am Fort Biehler, Donnerstag, 09.09.2021, 06:30 Uhr – 10:05 Uhr

(he)Gestern Morgen drangen Einbrecher in Mainz-Kastel gewaltsam in ein

Einfamilienhaus ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend

Euro. Zwischen 06:30 Uhr und 10:05 Uhr öffneten die unbekannten Täter an einem

in der Straße Am Fort Bieler gelegenen Einfamilienhaus gewaltsam ein gekipptes

Fenster und gelangten so in das Hausinnere. Während der Absuche der

Räumlichkeiten fiel den Tätern oder dem Täter Schmuck, Bargeld, Modellautos

sowie ein Laptop in die Hände. Mit dem Diebesgut gelang den Straftätern

unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

Einbruch in Antiquitätengeschäft,

Wiesbaden, Saalgasse, Mittwoch, 08.09.2021, 21:30 Uhr – Donnerstag, 09.09.2021,

10:45 Uhr

(he) Einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursachten Täter bei einem

Einbruch in ein in der Saalgasse gelegenes Antiquitätengeschäft. Zwischen

Mittwoch, 21:30 Uhr und gestern, 10:45 Uhr stiegen die oder der Täter gewaltsam

in die Verkaufsräume ein und fanden während ihrer Suche nach möglichem Diebesgut

Armbanduhren und Schmuck. Mit diesen Wertgegenständen kletterten die Einbrecher

wieder aus dem Geschäft und flüchteten unerkannt. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

In Turnhalle eingestiegen,

Wiesbaden-Delkenheim, Wilhelm-Dietz-Straße, Dienstag, 07.09.2021, 15:00 Uhr –

Mittwoch, 08.09.2021, 18:00 Uhr

(he)Mutmaßlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter

in der Wilhelm-Dietz-Straße in Delkenheim in eine Turnhalle ein und verursachten

einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Durch ein gewaltsam geöffnetes

Dachfenster verschafften sich der oder die Täter Zugang in das Halleninnere. Den

Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter jedoch anschließend ohne

Diebesgut. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Einbruchsversuche in Bahnhofstraße – Täter gesehen? Wiesbaden, Bahnhofstraße,

Mittwoch, 08.09.2021, 21:45 Uhr – Donnerstag, 09.09.2021, 14:00 Uhr

(he)Gestern wurde die Wiesbadener Polizei zu zwei Einbruchsversuchen in der

Bahnhofstraße gerufen, bei denen ein Sachschaden von über 1.000 Euro entstand.

In einem Fall wurden durch Zeugen verdächtige Personen gesehen. Gegen 08:30 Uhr

wurde im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses die beschädigte Zugangstür von

dort gelegenen Büroräumen gemeldet. Die Tür wurde stark beschädigt,

augenscheinlich gelang den Tätern jedoch nicht das Eindringen in die Innenräume.

Gegen 14:00 Uhr meldete ein Zeuge in einem weiteren Mehrfamilienhaus verdächtige

Geräusche aus dem Treppenhaus. Als er seine Wohnungstür öffnete, sah er zwei

Frauen und einen Mann, welche fluchtartig das Haus verließen. An der

Nachbarwohnung des Mitteilers wurde im Nachgang ein Einbruchsversuch

festgestellt. Alle Personen werden auf circa 20 Jahre geschätzt. Die Frauen

hätten schulterlanges Haar getragen; eine dunkelblond, die andere schwarz. Der

männliche Begleiter sei circa 1,75 Meter groß gewesen und habe schwarze,

gelockte Haare getragen. Er sei mit einem roten T-Shirt bekleidet gewesen und

habe eine Mund-Nase-Bedeckung getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Unfall mit hohem Sachschaden,

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Donnerstag, 09.09.2021, 19:20 Uhr

(he)Gestern Abend kam es auf der Sonnenberger Straße in Wiesbaden zu einem

Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von

circa 150.000 Euro entstand. Gegen 19:20 Uhr befuhr eine Wiesbadenerin gemeinsam

mit ihrer Tochter die Sonnenberger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in

Richtung Rambach. Währenddessen kam die Mercedes GLE-Fahrerin nach rechts von

der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort geparkten Mercedes AMG. Durch die

Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug auf einen davorstehenden Audi

Q3, und dieser wiederum auf einen PKW der Marke Nissan geschoben. Der

Geländewagen der Unfallverursacherin wurde von dem Mercedes AMG abgewiesen,

zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Mutter und

Tochter wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser eingeliefert. Bei der Fahrerin

wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es besteht der Verdacht, dass die Frau

unter dem Einfluss von Alkohol stand. Während der Unfallaufnahme war die

Sonnenberger Straße komplett gesperrt.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer

effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die

Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Wiesbaden für die

kommende Woche:

Mittwoch: B54

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Liegengebliebenes Auto einfach im Baustellenbereich stehen lassen, Wiesbaden,

Bundesautobahn 3, Donnerstag, 09.09.2021, 23:10 Uhr

(wie)Am Donnerstagabend wurde ein wegen Spritmangel liegengebliebenes Auto

einfach im einspurigen Bereich einer Baustelle stehen gelassen. Ein unbekannter

Täter war in der Autobahnbaustelle zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Tank-

und Rastanlage Medenbach aufgrund Spitmangels liegengeblieben. Er verließ in der

Folge den BMW-Leihwagen und ließ diesen in dem einspurigen Bereich der Baustelle

stehen, womit er die Straße vollkommen blockierte. Der Fahrer kehrte nie wieder

zu dem Fahrzeug zurück und ließ es so als Hindernis auf der Autobahn stehen. Im

Fahrzeug fand die Autobahnpolizei mehrere leergetrunkene Bierdosen. Das Auto

wurde abgeschleppt, der Fahrzeugführer wird sich wegen der Straftat eines

Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Werkzeug aus Handwerkerauto gestohlen,

Hünstetten-Wallrabenstein, Am Kreuzstück, Mittwoch, 08.09.2021, 22:15 Uhr bis

Donnerstag, 09.09.2021, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Wallrabenstein

Werkzeuge aus einem Kleintransporter entwendet. Ein 32-Jähriger stellte seinen

Fiat Ducato am Mittwochabend in der Straße „Am Kreuzstück“ ab. Als er am

Donnerstagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass

unbekannte Täter die Hecktüren des Transporters geöffnet und verschiedene,

akkubetriebene Werkzeuge entwendet hatten. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein

unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 entgegen.

Auto in Eltville zerkratzt,

Eltville, Feldstraße, Donnerstag, 09.09.2021, 12:55 Uhr

(wie) Am Donnerstag wurde in Eltville die Beifahrertür eines Autos zerkratzt und

Luft aus den Reifen entlassen. Ein 65-Jähriger hatte seinen blauen Daihatsu in

der Feldstraße abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug war die Beifahrertür

zerkratzt und die Reifen waren platt. Mithilfe eines Kompressors konnten die

Reifen wieder aufgepumpt werden. Offensichtlich war die Luft hier nur aus den

Ventilen herausgelassen worden. Der Sachschaden an der Tür wird auf ca. 1.000

EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Rufnummer

06123/9090-0 entgegen.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Michelbach, Aarbergen-Michelbach,

Taunusstraße, Donnerstag, 09.09.2021, 16:50 Uhr

(wie)Am Donnerstag wurden in Michelbach bei einem Zusammenstoß von zwei Pkw die

Fahrer verletzt. Ein 21-Jähriger und ein 42-Jähriger befuhren in

entgegengesetzten Richtungen die Taunusstraße. An der Kreuzung zur Karlsbader

Straße kam es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge in der 30er-Zone.

Hierbei wurden beide Fahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht

werden. Die Unfallursache wird von der Polizei Bad Schwalbach ermittelt.

Unfallflucht in Geisenheim,

Geisenheim, Langestraße, Dienstag, 07.09.2021, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr (wie) Am

Donnerstag wurde in Geisenheim ein Auto durch einen Verkehrsunfall beschädigt,

der Verursacher floh von der Unfallstelle. Ein 43-Jähriger stellte gegen 15:00

Uhr seinen schwarzen Mercedes Sprinter in der Langestraße ab. Als er gegen 17:00

Uhr zu seinem Auto zurückkam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter Täter

beim Vorbeifahren die Heckschürze beschädigt hatte. Es meldete sich anschließend

weder ein Verursacher bei dem 43-Jährigen, noch bei der Polizei. Der Sachschaden

wird auf ca. 2.500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Rüdesheim unter der

Rufnummer 06722/9112-0 entgegen.