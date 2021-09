Mit Haftbefehlen gesuchter 34-Jähriger wehrt bei Festnahme – 3 Beamte leicht verletzt

Kassel-Nord (ots) In der Nacht zu Freitag 10.09.2021 wurde eine Streife des Polizeireviers Nord gegen 02 Uhr wegen eines freilaufenden Hundes zum Halitplatz in Kassel gerufen. Die Polizisten konnten das Tier, von dessen Frauchen oder Herrchen nichts zu sehen war, einfangen und zunächst im Zwinger eines Tierheims unterbringen. Im weiteren Verlauf der Nacht konnte Kontakt zur mutmaßlichen Hundebesitzerin hergestellte werden, die gegen 05:30 Uhr am Tierheim in der Straße “Schenkebier Stanne” erschien, um den Hund wieder in Empfang zu nehmen.

Während die Polizisten dort mit der Frau im Gespräch waren und die Formalitäten klären wollten, kam plötzlich ihr 34-jähriger Sohn hinzu. Er fing sofort grundlos an, die Polizisten zu beleidigen und ihnen zu drohen. Auch nachdem weitere Polizeistreifen eintrafen, zeigte sich der berauschte 34-Jährige aus Kassel, der momentan keinen festen Wohnsitz hat, weiterhin äußerst aggressiv.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich schließlich heraus, dass er wegen Gewalt- und Waffendelikten mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Als die Streifen ihn deswegen festnehmen wollten, schlug er einem Polizisten den Ellenbogen ins Gesicht. Auch im Anschluss wehrte er sich erheblich gegen die Festnahme, sodass sich insgesamt 3 Polizisten und er selbst leichte Verletzungen zuzogen. Alle Polizisten konnten ihren Dienst anschließend aber noch fortsetzen.

Den 34-Jährige wurde wegen der gegen ihn vorliegenden Haftbefehle zunächst in das Zentrale Polizeigewahrsam im Polizeipräsidium gebracht. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Darüber hinaus muss er sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten.

Straßenraub – 29-Jährigen mit Pfefferspray besprüht

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Zwei arabisch aussehende Männer sprühten in der Nacht zu Freitag 10.09.2021, einem 29-Jährigen aus Kassel Reizstoff ins Gesicht. Dann raubten sie ihm seine Geldbörse und flüchteten vom Tatort. Nach Angaben des Opfers wurde er gegen 02:30 Uhr in der Goethestraße/Höhe Murhardstraße, plötzlich von den beiden Männern in einer ihm fremden Sprache angesprochen. Unmittelbar danach habe einer der Täter plötzlich ein Reizstoffsprühgerät gezogen und ihm damit ohne Vorwarnung ins Gesicht gesprüht.

Anschließend tasteten die beiden Männer den 29-Jährigen ab, entwendeten sein Portemonnaie mitsamt Bargeld, Ausweispapieren und Scheckkarten und traten die Flucht in Richtung Wilhelmshöher Allee an.

Zu dem Täter mit dem Reizstoffsprühgerät liegt folgt Beschreibung vor:

Männlich, 25 bis 30 Jahre alt, zierlich, kurze Haare, ca. 1,70 Meter groß, arabisches Äußeres, dunklerer Teint, leichte Bartstoppeln, trug gelbe Plastikweste und blaue Jeans

Der andere Täter soll ähnlich ausgesehen haben, eine nähere Beschreibung liegt momentan jedoch nicht vor.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Brandstiftung in Lagerhalle – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Donnerstagabend einen Brand in einer Lagerhalle in der Leipziger Straße in Kassel gelegt und ist geflüchtet. Da ein vorbeifahrender Radfahrer auf die Rauchentwicklung aufmerksam wurde und die Feuerwehr alarmierte, konnte der Schaden durch den frühzeitigen Löscheinsatz relativ gering gehalten werden. Durch das Feuer waren in der Halle gelagerte Trockendatteln im Wert von ca. 5.000 Euro zerstört worden.

Zu einem Gebäudeschaden ist es offenbar nicht gekommen. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand und durch die Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera kann die Tatzeit auf 22:40 Uhr festgelegt werden. Der bislang unbekannte Täter hatte sich auf das Grundstück der ehemaligen Kfz-Werkstatthalle an der Leipziger Straße, Ecke Sandershäuser Straße begeben. An einem Tor hatte er dann von außen etwas Brennendes durch eine offenbar bereits beschädigte Scheibe nach Innen geworfen, wodurch die dahinter gelagerten Datteln in Brand gerieten. Unmittelbar danach war der Unbekannte geflüchtet, wobei vage Hinweise darauf vorliegen, dass er mit einem Fahrrad das Weite gesucht haben könnte.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Tatorts beobachtet haben und die den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Unfall an der Trompete – Verursacher mit schwarzem VW flüchtet

Kassel-Mitte (ots) – Am Mittwochmittag 08.09.2021 kam es auf der Kreuzung Frankfurter Straße/Fünffensterstraße, der sogenannten Trompete, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Verursacher anschließend das Weite suchte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der unbekannte Fahrer offenbar bei Rot in die Kreuzung gefahren und dort mit einer abbiegenden Autofahrerin zusammengestoßen. Am Wagen der Frau war ein Schaden von ca. 8.000 Euro entstanden.

Der flüchtige Verursacher war offenbar mit einem schwarzen VW unterwegs, der nun im hinteren linken Bereich beschädigt sein müsste. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer geben können.

Wie die am Mittwoch zum Unfallort gerufene Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war es gegen 13 Uhr zu dem Unfall gekommen. Das Unfallopfer, eine 44-Jährige aus Lohfelden, war mit ihrem VW Touran vom Weinberg gekommen und wollte an der Trompete nach links in die Fünffensterstraße abbiegen. Nachdem sie zunächst an der roten Ampel angehalten hatte, fuhr sie anschließend bei Grün in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig kam aus Richtung Steinweg der schwarze VW, der offenbar bei Rot gefahren war. Die 44-Jährige krachte mit der vorderen linken Fahrzeugseite ihres Tourans gegen die linke hintere Seite des schwarzen VW. Dessen Fahrer war anschließend jedoch weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder seinen schwarzen VW, der hinten links beschädigt sein müsste, geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Zwei Männer brechen im Rauschzustand in Wohnung ein

Wolfhagen (ots) – Zwei 24 und 26-jährige Männer aus Wolfhagen stehen im Verdacht, am Donnerstagabend 09.09.2021 im Alkohol- und Drogenrausch in eine Wohnung in der Berliner Straße eingebrochen zu sein. Da sie dort lautstark herumwüteten, wurden Nachbarn auf die Tat aufmerksam und alarmierten die Polizei. Den 26-Jährigen nahm ein Polizist noch in der Wohnung fest, während der 24-Jährige offenbar kurz zuvor mit Diebesgut aus der Wohnung geflüchtet war.

Ihn konnte eine Streife bei der Fahndung später in der Kurfürstenstraße ebenfalls festnehmen. Beide Tatverdächtige wurden anschließend zur Dienststelle gebracht, wo ihnen ein Arzt Blutproben entnahm. Den 26-Jährigen brachten die Beamten im Anschluss wegen seines starken Rauschzustands zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam nach Kassel. Gegen beide Männer wird nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt.

Der Anruf der Hausbewohner wegen des Einbruchs ging gegen 21:50 Uhr bei der Polizei ein. Die alarmierten Streifen der Polizeistation Wolfhagen hatten daraufhin den 26-Jährigen in der Erdgeschosswohnung des Hauses in der Berliner Straße festgenommen. Seinem Komplizen war zuvor die Flucht über den Balkon auf der Gebäuderückseite geglückt.

Hinter dem Haus fanden die Polizisten später den Controller einer Spielekonsole und eine Powerbank, die aus der Wohnung der Einbruchsopfer stammen und vermutlich auf der Flucht verloren wurden. Von der Spielekonsole selbst und einem Tablet fehlt bislang jedoch noch jede Spur. Diese hatte der flüchtende zweite Täter offenbar mitgenommen.

Wie sich bei der Anzeigenaufnahme und Spurensuche am Tatort herausstellte, waren die beiden Tatverdächtigen offenbar gewaltsam über die Wohnungstür in die Wohnung eingebrochen und hatten diese anschließend verwüstet. Die weiteren Ermittlungen wegen des Einbruchs dauern derzeit an und werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

