Körperverletzung – 80-Jähriger im Krankenhaus

Frankfurt-Heddernheim (ots)-(dr) – Ein 28-Jähriger hat Donnerstagabend 09.09.2021 “In der Römerstadt” einen 80-jährigen Mann körperlich angegriffen. Der Senior erhielt unter anderem einen Faustschlag ins Gesicht, stürzte in der Folge und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der 28-jährige Angreifer, der sich bei seiner Flucht verletzte, konnte während einer Fahndung von einer Polizeistreife festgenommen werden.

Ein 80-jähriger Mann befand sich auf dem Weg zu einer Moschee, als dieser gegen 19.40 Uhr die Straße “In der Römerstadt” überquerte. In Höhe der Bushaltestelle “Hadrianstraße” erschien plötzlich der spätere Beschuldigte, stellte sich vor den Senior und schrie diesen mit den Worten “was willst du” an. Unmittelbar danach gab ihm der 28-jährige Mann einen Faustschlag ins Gesicht und stieß ihn darüber hinaus vor die Brust. In der Folge stürzte der 80-Jährige auf eine Bordsteinkante der Bushaltestelle und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der 28-Jährige flüchtete im Anschluss der Tat in Richtung der U-Bahnhaltestelle “Römerstadt”. Im Rahmen einer Fahndung gelang es Beamten, den Beschuldigten an der Haltestelle, an welcher sich dieser offenbar bei einem Treppensturz verletzt hatte, anzutreffen und festzunehmen.

Der 80-jährige Geschädigte kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 28-jährige Beschuldigte, der mutmaßlich an einer psychischen Störung leidet, kam aufgrund seiner Verletzung ebenfalls in eine Klinik.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Betrunkener Fahrradfahrer ruft die Polizei

Frankfurt (ots) – (ro) Am gestrigen Donnerstagabend 09.09.2021 bat ein Mann das 11. Polizeirevier um Hilfe. Zum vereinbarten Treffpunkt mit der Polizei erschien er dann allerdings betrunken mit dem Fahrrad.

Der 32-Jährige suchte in den Abendstunden das 11. Polizeirevier auf und schilderte dort über die Gegensprechanlage einen Sachverhalt. Nach Streitigkeiten mit seiner Vermieterin sei er durch diese körperlich angegriffen worden. Nun brauche er polizeiliche Hilfe, um seinen Schlüsselbund aus der gemeinsamen Wohnung zu holen.

Dies wurde ihm umgehend zugesagt und ein Treffen mit einer Streife an der Wohnanschrift in der Arnoldshainer Straße vereinbart. Dorthin begab sich der 32-Jährige anschließend mit seinem Fahrrad. Den bereits am Treffpunkt wartenden Beamten fiel bei seiner Ankunft ein starker Alkoholgeruch auf. Dieser bestätigte sich durch einen Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,66 Promille. Gegenüber der Streife berichtete der Mann zudem vom vorherigen Konsum eines “Tütchens” im Laufe des Abends.

Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde der 32-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Zu der vorangegangenen Auseinandersetzung in der Wohnung wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Motorrad und Führerschein beschlagnahmt

Frankfurt/A3 (ots)-(ro) -Auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Frankfurt-Süd und Obertshausen fiel ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag 09.09.2021 durch seine gefährliche Fahrweise auf. Dies endete letztlich mit der Beschlagnahme von Motorrad und Führerschein.

Der 53-jährige Fahrer eines Motorrads der Marke BMW befuhr gegen 15:10 Uhr die A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Im stockenden Verkehr umfuhr der Mann dabei zunächst in gemäßigter Geschwindigkeit andere Fahrzeuge, um schneller im Stau voranzukommen. Nachdem der Verkehrsfluss sich verbesserte, wurden diese Fahrmanöver allerdings immer schneller, rasanter und risikoreicher und ähnelten einer Slalomfahrt.

Ein ziviles Polizeifahrzeug gab dem 53-Jährigen daher mit Einsatzhorn und Blaulicht Anhaltesignale. Dies zog allerdings den gegenteiligen Effekt nach sich. Der Mann fuhr immer schneller und waghalsiger und überholte andere Verkehrsteilnehmer auf allen Fahrstreifen. Als es den Beamten schließlich gelang, sich vor das Motorrad zu setzen, gab der Fahrer noch einmal Gas und verursachte beinahe einen Zusammenstoß.

Nachdem der Mann schließlich angehalten werden konnte, zeigte er weder Unrechtsbewusstsein noch Einsicht. Schlecht für den 53-Jährigen: Das Polizeifahrzeug verfügt über ein Videosystem und konnte die Fahrt aufzeichnen.

Auf seinem Beifahrersitz befand sich zudem noch eine Frau, die der Mann obendrein in Gefahr gebracht hatte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und einer Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Motorrad und Führerschein wurden vor Ort beschlagnahmt.

Rollerfahrer flüchtet und begeht ganze Palette an Straftaten

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(ro) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 09.09.2021 flüchtete der jugendliche Fahrer eines Motorrollers waghalsig vor der Polizei und baute dabei einen Unfall. Dabei verletzte sich der 16-Jährige. Gegen 03:20 Uhr befuhr der 16-Jährige mit einem Motorroller und einem Mitfahrer auf der hinteren Sitzfläche die Seehofstraße. Das tat er zur Nachtzeit allerdings ohne Licht.

Eine Polizeistreife gab ihm daraufhin Anhaltesignale, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Jugendliche flüchtete prompt und ignorierte dabei sämtliche Verkehrsregeln. Er überfuhr rote Ampeln, ließ seinen Mitfahrer zwischenzeitlich abspringen, wendete auf einem Fußgängerüberweg und setzte seine Fahrt streckenweise auf dem Bürgersteig fort.

Dabei streifte er auf der Offenbacher Landstraße 2 geparkte Autos und kam zu Fall. Als Erklärung für sein Verhalten gab er an, keinen Führerschein zu besitzen und Marihuana konsumiert zu haben. Die Kontrolle brachte dabei auch 1,6 Gramm Haschisch zutage. Im Hinblick auf den sichergestellten Motorroller dauern darüber hinaus die Ermittlungen zu den Besitzverhältnissen an. Das Gefährt war augenscheinlich kurzgeschlossen.

Zur ärztlichen Versorgung wurde der Jugendliche in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Bei ihm wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen zu den verschiedenen Straftaten und der Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

Drogenversteck ausgehoben

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(ro) – Zwei junge Männer suchten Donnerstagnachmittag 09.09.2021 ein Drogenversteck auf einer Grünfläche auf. Dabei rechneten sie nicht damit, die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten auf einem angrenzenden Sportgelände auf sich zu ziehen.

Ein 21-jähriger Mann und sein 23-jähriger Begleiter suchten gegen 17:00 Uhr eine Grünanlage im Bereich der Straße An den Bangerten auf. Dort begannen sie augenscheinlich etwas zu suchen. Das merkwürdige Verhalten erweckte dabei den Verdacht mehrerer Polizeibeamter in einer nahegelegenen Sportanlage. Die Beamten sprachen die Männer daher an und verständigten das zuständige 13. Polizeirevier.

Die eintreffende Streife fand bei dem 21-Jährigen anschließend 64 Gramm Marihuana und über 88 Gramm Haschisch und bei dem 23-Jährigen mehr als 11 Gramm Haschisch auf und stellte diese sicher. Nach Einholung einer richterlichen Anordnung wurden bei beiden Männern Wohnungsdurchsuchungen in Bockenheim und Kalbach-Riedberg durchgeführt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

