Unfallfluchten

Eschwege (ots) – Am gestrigen späten Vormittag hatte eine 55-Jährige aus Eschwege ihr Auto auf dem Parkplatz das Kaufland-Marktes in Eschwege geparkt. Gegen 11:50 Uhr wurde dieses durch ein einparkendes Fahrzeug beschädigt, dass versuchte rechts daneben einzuparken. Hierbei stieß das Auto mit der linken Fahrzeugfront gegen das rechte Fahrzeugheck des Autos der 55-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Verursacher, konnte aber dank Zeugenhinweisen ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 75-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard.

Eschwege (ots) – Eine weitere Unfallflucht ereignete sich auf dem Gelände des Ärztehauses “Am Bahnhof” in Eschwege. Zwischen 08:30 Uhr und 12:10 Uhr parkte am 09.09.2021 ein 45-Jähriger aus Bad Hersfeld seinen Pkw (grauer Mercedes Benz) auf dem Kundenparkplatz des Ärztehauses in Eschwege auf den für die Augenklinik gekennzeichneten Parkplätzen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden hinten rechts und einen Kratzer an der C-Säule der Beifahrerseite fest. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

(ots) – Um 12:20 Uhr befuhr gestern Mittag ein 19-Jähriger aus Bebra mit seinem Klein-Lkw die B 27 in nördliche Richtung. In der Gemarkung von Sontra musste er – nach seinen Angaben – einem Gegenstand auf der Bundesstraße ausweichen, wodurch er mit dem Fahrzeug seitlich gegen die Leitplanken fuhr. Sachschaden: ca. 5.500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Überholen

(ots) – 10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Nachmittag, um 09:00 Uhr, in der Straße “Am Lohwasser” in Hessisch Lichtenau ereignet hat. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 18-Jähriger aus Hessisch Lichtenau nach links auf das Gelände eines Waschparks zu fahren, bremste demzufolge sein Fahrzeug ab und setzte den Blinker.

Ein nachfolgender 65-Jähriger aus Großalmerode erkannte aufgrund der tiefstehenden Sonne den Blinker nicht und beabsichtigte an dem fast stehendem Fahrzeug links vorbeizufahren, was zur Folge hatte, dass er in die linke Fahrzeugseite des abbiegenden Autos fuhr.

In Graben gerutscht

(ots) – Um 05:28 Uhr erscheint heute früh eine Frau an einer Wohnungstür in Hessisch Lichtenau-Hollstein und gibt gegenüber dem Bewohner an, einen Unfall gehabt zu haben. Mit der Polizei begab sich die 55-Jährige aus Kassel dann auf die Suche nach dem verunfallten Auto, dass man dann gegen 16:15 Uhr im Graben in der Straße “Am Chattenberg” in Holstein auffand.

Die 55-Jährige gab an, sich verfahren zu haben und dabei mit dem Fahrzeug in den Graben gerutscht zu sein. Da sie noch einen leichten Schwächeanfall erlitt, wurde um 06.40 Uhr noch ein Rettungswagen alarmiert, der die 55-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus fuhr. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

57-jährige Autofahrerin missachtet bevorrechtigten Autofahrer

Heute Morgen hat eine 57-jährige Autofahrerin aus Neu-Eichenberg um kurz nach 10.00 Uhr einen aus Witzenhausen stammenden 66-jährigen Autofahrer missachtet, als sie vom Gelände des Herkules-Marktes in Witzenhausen kommend, nach rechts in die Bischhäuser Aue einfahren wollte.

Dabei übersah sie den von links kommenden und bevorrechtigten 66-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 3.000 Euro am Auto der Verursacherin. Auf den anderen Pkw entfiel ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro, der zudem nicht mehr fahrbereit war.

