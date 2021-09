Mitarbeiterin überrascht und mit Messer bedroht – Zeugen nach Raubüberfall gesucht

Bürstadt (ots) – Ein bislang noch unbekannter Täter hatte es am Freitagmorgen (10.09.) auf eine Bäckerei in der Straße “Die Lächner” abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen überraschte der südländisch aussehdende Mann eine Mitarbeiterin gegen 5.40 Uhr beim Betreten des Geschäftes und bedrohte sie mit einem Messer.

Er verschaffte sich Zugang zum Kassenbereich und entwendete die Kassenschublade mit 250 Euro Wechselgeld. Anschließend rannte er in Richtung Hauptstraße über das Feld davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief noch ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, südländisches Aussehen. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans, einer grau-schwarzen Sweatjacke sowie einer schwarzen Baseballmütze. Seinen Mund-Nasen-Bereich hatte er unter einer dunklen Gesichtsmaske verdeckt.

Zeugen, denen der Beschrieben vor der Tat oder auf seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei zu melden.

162 km/h statt 100 km/h – Bürstädter muss mit Fahrverbot rechnen

Bürstadt (ots) – Ein 47 Jahre alter Mann muss nach einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 47 am Donnerstagnachmittag (09.09.) mit mehreren Wochen ohne Führerschein, einem saftigen Bußgeld sowie Punkten in Flensburg rechnen. Zivilfahnder hatten den Bürstadter gegen 14.40 Uhr gestoppt, nachdem er mit 162 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h auf der Bundesstraße unterwegs war.

Der 47-Jährige wurde gestoppt und ein Verfahren eingeleitet. Ihm drohen jetzt zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro.

Scheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

Rimbach (ots) – Ein in der Kleiststraße geparkter blauer Opel rückte am Donnerstagmittag (9.9.), gegen 14.15 Uhr, in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein und gelangten auf diese Weise in den Innenraum. Hieraus entwendeten sie eine Handtasche und ein Ladekabel.

Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf circa 550 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Zu schnell, positiver Drogentest & verbotenes Messer – Zivilfahnder nehmen 37-Jährigen fest

Bürstadt (ots) – Zivilfahnder haben am Donnerstagnachmittag (09.09.) einen 37 Jahre alten Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Bundestraße 44 vorläufig festgenommen. Gegen 15 Uhr fiel der Zivilstreife das Fahrzeug des Mannes aus Worms im Bereich Bürstadt aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit auf. Anstelle der erlaubten 100 km/h hatte er 135 km/h auf dem Tacho.

Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten körperliche Anzeigen beim Gestoppten, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Drogenvortest erhärtete diesen Verdacht, der Test reagierte positiv auf THC. Bei der Durchsuchung stellten die Fahnder zudem ein verbotenes Butterflymesser beim 37-Jährigen sicher. Der Festgenommene musste auf der Wache eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, zudem wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

Kontrollen im Stadtgebiet – Gesuchter 25-Jähriger festgenommen

Bensheim (ots) – Einsatzkräfte der Polizeistation Bensheim haben in der Nacht zum Freitag (10.09.) umfangreiche Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt und dabei einen gesuchten 25-Jährigen festgenommen. Bei einer Kontrollstelle in der Wormser Straße sowie mobilen Überprüfungen im Berliner Ring und der Schwanheimer Straße stoppten die Streifen zwischen Mitternacht und 2 Uhr am frühen Morgen insgesamt 16 Fahrzeuge und kontrollierten 26 Personen. Sechs Atemalkoholkontrollen verliefen negativ.

Bei einem gestoppten 25-Jährigen klickten hingegen gegen 3 Uhr nach der Kontrolle in der Taunusanlage die Handschellen. Beim Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellten die Streifen fest, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Der Groß-Gerauer wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau (ots) – Am 02.09.21 gegen 15:10 Uhr kam es auf der B 38 zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der Verursacher und die Geschädigte standen hintereinander an einer roten Ampel am Abzweig Richtung Birkenau/Reisen. Aus bisher ungeklärter Ursache rollte der Unfallverursachende rückwärts auf das andere Fahrzeug. Anschließend fuhr der Verursacher über die grüne Ampel in Richtung Reisen davon.

Es soll sich hierbei um einen weißen Opel mit HP-Kennzeichen handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.-Nr.: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Steckender Haustürschlüssel lockt Diebe an – Rucksack aus Wohnhaus entwendet

Darmstadt (ots) – Einen steckenden Haustürschlüssel hat ein noch unbekannter Dieb in der Zeit zwischen Donnerstag (8.9.) und Freitag (10.9.) offenbar genutzt, um sich unbemerkt Zugang zu den Räumen eines Einfamilienhauses im Dornheimer Weg zu verschaffen und dort einen Rucksack mitgehen zu lassen.

Die Eigentümer des Hauses befanden sich zum Tatzeitpunkt im rückwärtig gelegenen Garten. Die Polizei in Darmstadt (K43) hat den Fall des Diebstahls übernommen und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind (Rufnummer 06151/969-0).

Zudem möchten die Ermittler die aktuelle Tat zum Anlass nehmen und warnen: Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt ihre Haus – oder Wohnungstür offen stehen oder den Schlüsse stecken.! Und das unabhängig von der Dauer Ihrer Abwesenheit! Denn egal wie lange beziehungsweise wie kurz sie das Haus verlassen, solche Gelegenheiten locken Diebe an.

Darmstadt-Dieburg

12 Autoreifen samt Felgen, ein Schlauchboot mit Motor und Kennzeichen entwendet

Babenhausen (ots) – In den zurückliegenden Tagen haben Diebe ihr Unwesen in der Frankfurter Straße getrieben und eine Lagerhalle heimgesucht. Am Donnerstag (9.9.) waren die Spuren der Täter entdeckt und eine Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Die Polizeibeamten grenzen ersten Ermittlungen zufolge, die Tatzeit bis zum Montag (30.8.)zurückreichend ein.

In diesem Zeitraum verschafften sich die Kriminellen Zugang zu dem Lagerraum und entwendeten drei Sätze Reifen samt Felgen, ein Schlauchboot mit Motor und montierten zudem das hintere Kennzeichen eines vor der Halle abgestellten Autos ab. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 5.500 Euro.

Das Kommissariat 43 in Dieburg ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Hinweise von Zeugen werden an die Beamten unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

Tageseinahmen vom Gaststätte erbeutet

Seeheim-Jugenheim (ots) – Auf die Tageseinnahmen einer Gaststätte “In den Weiherwiesen” hatte es ein noch unbekannter Täter am frühen Freitagmorgen (10.9.) abgesehen. Der noch unbekannte Kriminelle verschaffte sich mutmaßlich gegen 4 Uhr Zutritt zu dem Schankraum, entwendete dort die Tageseinnahmen aus der Kasse und trat im Anschluss die Flucht an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des für diesen Fall zuständigen Kommissariats 42 in Pfungstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9509-0.

Katalysatoren ausgebaut

Groß-Zimmern (ots) – Drei Autos, darunter ein blauer VW-Lupo, die auf einem Parkplatz in der Röntgenstraße parkten, gerieten in der Nacht zum Mittwoch (7.-8.9.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hatten es offenbar auf die Katalysatoren der Fahrzeuge abgesehen, weshalb sie die Autos anhoben und jeweils die Auspuffanlagen abmontierten.

Der Schaden wird derzeit auf mindestens 2.600 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (21/22) ermittelt in allen drei Fällen und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen, die die Täter möglicherweise bei ihrem kriminellen Vorgehen beobachten konnten, unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Pferde mit Laserpointer geblendet – Polizei stoppt 16-Jährigen & sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Die Polizei in Bischofsheim hat nach einem Vorfall am Arnsee am Dienstagabend 07.09.2021 Strafanzeige aufgenommen und sucht Zeugen. Ein Zeuge verständigte gegen 19.30 Uhr die Polizei und meldete 2 Jugendliche, die mehrere Pferde mit einem Laserpointe blendeten und dadurch scheu machten. Als sie ertappt wurden rannten sie in Richtung Gustavsburger Straße davon.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte ein 16 Jahre alter Jugendlicher, auf den die Personenbeschreibung passte, gestoppt werden. Die Ermittlungen zu seiner Beteiligung sowie dem zweiten bislang noch unbekannten Jugendlichen dauern noch an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Wildunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Büttelborn (ots) – Am Donnerstag (09.09.) um 06:12 Uhr ereignete sich ein Wildunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht auf der L 3303 zwischen Büttelborn und Griesheim. Aufgrund der wegen des vorangegangenen Wildunfalls auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeugs wich ein bislang unbekannter Kastenwagenfahrer auf die Gegenfahrbahn aus. Hierbei mussten die entgegenkommenden PKW abrupt abbremsen.

Dadurch kam es im Gegenverkehr zu einem Auffahrunfall. Der daraus entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der unfallverursachende Kastenwagen entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Griesheim. Mögliche Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter 06152-1750 zu melden.

Zahlreiche Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro von Baustelle entwendet

Rüsselsheim (ots) – Auf Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (09.09.) im Stadtteil Königstädten abgesehen. Gegen 7 Uhr am Donnerstagmorgen bemerkten Zeugen auf einer Baustelle in der Bensheimer Straße, dass Einbrecher seit 18 Uhr am Vorabend einen Baucontainer auf dem Gelände aufgebrochen hatten.

Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem Bohrhämmer, Kettensägen, Stichsägen, Winkelschneider sowie Akkus, alles von verschiedenen Marken. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und sucht Zeugen (06105/4006-0).

Quartett bei Ladendiebstahl ertappt

Raunheim (ots) – 2 Frauen und 2 Männer im Alter von 26, 28 und 29 Jahren müssen sich nach ihrer Festnahme am Donnerstagabend 09.09.2021 in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 18.50 Uhr hatte ein Mitarbeiter eines Supermarktes das Quartett in der dortigen Kosmetik-Abteilung beobachtet, wie sie diverse Produkte in ihre Handtaschen packten. Rasierer, Nagellack, Cremes und Haarfarbe hatten einen Gesamtwert von rund 345 Euro.

Die vier Tatverdächtigen wurden durch den Ladendetektiv bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten vor Ort festgehalten. Bei ihnen klickten schließlich die Handschellen. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurden sie auf die Wache gebracht, wo Strafanzeige erstattet wurde. Da die Festgenommenen keinen festen Wohnsitz aufweisen konnten, mussten sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro aufbringen.

Odenwaldkreis

Brand von Sonnenschirm ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Erbach (ots) – Der Brand eines Sonnenschirms bei einer Gaststätte in der Bahnstraße rief am späten Donnerstagabend 09.09.2021 Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 22.30 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte und meldeten den brennenden Sonnenschirm. Hierbei wurde auch ein daneben befindlicher Tisch und Stuhl in Mitleidenschaft gezogen. Den Zeugen gelang es den Brand zu löschen.

Kurz darauf traf die Feuerwehr Erbach am Einsatzort ein. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie es zur Entstehung des Brandes kam, muss noch geprüft werden. Die Ermittlungen dauern an.

