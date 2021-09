Neustadt: Neuregelung für Zweitimpfungen

Neustadt an der Weinstraße – Das Landesimpfzentrum Neustadt wird zum 30. September 2021 schließen und ab dem 01.Oktober 2021 in den Stand-By-Modus übergehen. Das heißt, es finden ab dem 01. Oktober 2021 keine Impfungen mehr in der Chemnitzer Straße 2 statt.

Impflinge, die ab dem 10. September 2021 beim „Impfen ohne Termin“ eine Erstimpfung erhalten haben, können im Impfzentrum Neustadt dann keine Zweitimpfung mehr bekommen. Das liegt daran, dass der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung von 21 Tagen in den Zeitraum fällt, wo das Impfzentrum in den Stand-By-Betrieb übergeht und den Betrieb einstellt.

Die Impflinge können grundsätzlich ihre Zweitimpfung bei Hausärztinnen oder Hausärzten erhalten. Sollten Impflinge keine Hausärztin oder Hausarzt haben oder deren Hausärztin oder Hausarzt keine Impfungen mehr gegen das COVID-19-Virus durchführen, können sich diese Personen an die Kassenärztliche Vereinigung (Tel.: 116117) wenden. Die Kassenärztliche Vereinigung wird den Personen dann Ärztinnen und Ärzte benennen, die noch Impfungen an- bieten.

Alternativ können Impflinge Ihre Zweitimpfung auch in einem Impfbus erhalten. Eine Übersicht, wann und wo der (Landes-)Impfbus steht, gibt es unter https://bit.ly/2YGSWjV.

Das Landesimpfzentrum Neustadt bietet noch bis zum 30. September 2021 Erstimpfungen im Rahmen von „Impfen ohne Termin an“.