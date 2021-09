Mykonos gehört seit Jahren, ja fast seit Jahrzehnten, zu einer bei Touristen beliebtesten Inseln Griechenlands.

Unweigerlich klar, dass auch diese Insel in den letzten 1,5 Jahren nicht von teilweise harten Corona Maßnahmen verschont geblieben ist. Teilweise ist es durch diverse Einschränkungen nun etwas ruhiger auf dieser schönen Insel geworden. Doch auch das tut der Attraktivität der Insel keinen Abbruch und eine Reise dahin lohnt sich nach wie vor. Wer also die Schönheiten und Annehmlichkeiten von Mykonos genießen möchte und es auch trotzdem ein Ticken ruhiger mag, für den ist eine Reise dahin, vielleicht genau jetzt noch im Spätsommer oder Herbst die richtige Zeit.

Mykonos – Insel beliebt bei Stars, Sternchen und Touristen

Wer einmal in den Bann dieser Urlaubsinsel gezogen wurde, der kommt erfahrungsgemäß so schnell nicht mehr davon los und wird sich immer wieder aufs Neue auf eine Reise nach Mykonos aufmachen. Das typische tiefe blau und die schmal gehaltenen Gassen dieser Insel vermitteln das typisch griechische Flair sehr intensiv. So ist es auch kein Wunder, dass sich nicht nur Touristen immer wieder auf die Insel eingeladen fühlen. Man kann dort auch immer wieder prominente Gäste antreffen, welche auch dem Bann der schönen Urlaubsinsel verfallen sind.

Wenn wir von der aktuellen Corona Situation einmal absehen, so gilt die Insel auch als ein Ort an dem man sich nicht nur erholen kann, sondern auch das Nachtleben in Bars, Discos und Clubs intensiv erleben kann. Hierfür ist die Insel auch gegenüber Homosexuellen sehr aufgeschlossen. Manch einer betitelt die Insel auch als eine Art Regenbogen-Insel. Hier ist jeder willkommen, egal welchen Geschlechts und wer wen liebt.

Anreise nach Mykonos

Wer eine Reise nach Mykonos geplant hat, der wird in aller Regel mit dem Flugzeug auf die Insel anreisen. Insbesondere in den Sommermonaten starten von nahezu allen gängigen Flughäfen in Deutschland regelmäßig Flieger Richtung Mykonos.

Als Urlauber hat man selbstverständlich die individuelle Auswahl, ob man mittels einer Pauschalreise anreisen möchte, oder Flug und Unterkunft getrennt und auf eigene Faust buchen möchte.

Wer die erste Variante bevorzugt, der kann sich im Reisebüro über eine Reise nach Mykonos informieren lassen und nach Ende der Beratung direkt dort buchen. Oder im Internet nach passenden Pauschalangeboten schauen. Diese beinhalten in den meisten Fällen auch direkt nach der Landung einen Transfer mittels Busses ins Hotel.

Möchte man lieber nicht alles mittels einer Pauschalreise abdecken, der kann sich auch den Flug eigenständig bei den Airlines heraussuchen und buchen. Und die beste Unterkunft auf Mykonos auch auf eigene Initiative hin ausfindig machen. Hierfür eigenen sich zahlreiche Portale, auf denen man sich sowohl Hotels, Pensionen oder auch Unterkünfte, wie Zimmer oder Suiten, von privaten Anbietern für seine Reise anmieten kann.

Für was auch immer man sich schließlich entscheidet. Es bleibt dabei: Eine Reise nach Mykonos lohnt sich immer.