Ettlingen / L 605 – Motorradfahrer nach Überholvorgang gestürzt und schwer verletzt

Ettlingen (ots) – Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstagnachmittag ein

Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Landesstraße 605 Höhe Gut Scheibenhardt

zugezogen. Der 62-jährige war gegen 15.00 Uhr stadtauswärts in Richtung Autobahn

gefahren als er nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zwischen zwei

Fahrzeugen überholte. Hierbei geriet er in Kontakt mit einem Außenspiegel und

stützte mit seiner Maschine. Nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam mit

Notarzt wurde der Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus

eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Strecke gesperrt. Es kam

zu Rückstauungen in beide Fahrtrichtungen. Der Sachschaden beläuft sich auf

mehrere tausend Euro.

Kandel (Pfalz) – Geschwindigkeitskontrolle am Langenberg

Am Dienstag, dem 07.09.2021, zwischen 11.10 und 12.10 Uhr wurde auf der Bienwald-B 9 in Höhe des Langenbergs in Fahrtrichtung Frankreich eine Geschwindigkeitskontolle durchgeführt. Von 150 gemessenen Fahrzeugen mussten 17 wegen überhöhter Geschwindigkeit im 70 km/h-Bereich beanstandet werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 97 km/h.

Berg (Pfalz) – Radfahrerin stürzt nach Fremdberührung

Zwei Radfahrerinnen, 76 und 84 Jahre alt, befuhren am Mittwoch, dem 08.09.2021, um 18.00 Uhr, den Radweg zwischen Hagenbach und Berg. An einer Weggabelung gab es Unstimmigkeiten über den weiteren Verlauf der Fahrtstrecke. Die ältere der beiden Damen touchierte hierbei den Hinterreifen ihrer Begleiterin, die daraufhin stürzte und sich Verletzungen zuzog, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Wörth am Rhein – Laserkontrolle am Bahnhof

Am Mittwoch, dem 08.09.2021, um 23.00 Uhr, wurde in Höhe des Bahnhofs eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Laserpistole durchgeführt. Bis 00.10 Uhr des Folgetages wurden von 30 gemessenen Fahrzeugen 11 wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit betrug, hier außerorts, 50 km/h. Das schnellste Fahrzeug, ein Auto, war mit 72 km/h unterwegs.

Wörth am Rhein – Radfahrer mit deutlich zu viel Promille

Im Verlauf einer Verkehrskontrolle fiel Polizeibeamten am Donnerstag, dem 09.09.2021, um 00.10 Uhr, in der Bahnhofstraße ein Fahrradfahrer auf, der deutliche Schlangenlinien fuhr. Ein Alkoholtest bei dem 22-jährigen Mann ergab 3,51 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Fahrrad wurde sichergestellt.

Germersheim – Kontrollen im Stadtgebiet

In den Abendstunden des 08.09.2021 führten Germersheimer Polizisten am Paradeplatz und der Rheinbrückenstraße Verkehrskontrollen durch. Dabei konnten insgesamt sechs Fahrzeuge mit Mängeln festgestellt werden. Zwei Autofahrer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Eine 34-jährige Autofahrerin war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihre Fahrt war somit beendet und ein Strafverfahren die Folge.

Bellheim – Kontrollen auf Spielplatz

Aufgrund von Bürgerbeschwerden führten gestern zivile Kräfte der Polizei Germersheim Personenkontrollen auf dem Spielplatz im Forellenring in Bellheim durch. Zwei Jugendliche flüchteten unmittelbar beim Erblicken der Beamten, konnten aber eingeholt und kontrolliert werden. Dabei konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem wurden den Jugendlichen ein Platzverweis für den Spielplatz erteilt.