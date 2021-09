Venningen – Eukalyptusbonbon nutzt nicht gegen Alkoholfahne

In der Hauptstraße passierte gestern Abend (08.09.2021, 18 Uhr) eine 51 Jahre alte Autofahrerin die am Straßenrand geparkten Fahrzeuge, als ihr ein 74-jähriger Autofahrer entgegenkam und mit ihrem Fahrzeug kollidierte. Trotz des Gebrauchs eines Eukalyptusbonbons schlug den Beamten bei der Unfallaufnahme eine heftige Alkoholfahne des 74-Jährigen entgegen. Der deutliche Alkoholgeruch zog einen Alcotest nach sich, mit dessen Ergebnis sich der Mann für eine Blutprobe „qualifizierte“. Seine Fahrerlaubnis musste beschlagnahmt werden.

Edesheim – Verkehrskontrolle

Am gestrigen Vormittag (08.09.2021) mussten erneut 8 Autofahrer verwarnt werden, weil sie widerrechtlich den gesperrten Feldweg zwischen Edesheim und Edenkoben befuhren. Sie mussten anschließend mit ihrem Fahrzeug wenden und die Umleitungsstrecke benutzen. Zudem wurden zwei Autofahrer angetroffen, die nicht gegurtet waren, weshalb sie zusätzlich 30 Euro bezahlen mussten.

Annweiler – Kontrollen anlässlich der B 10 Sperrung

Auch am Mittwoch überwachten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau und der Zentralen Verkehrsdienste das Durchfahrtsverblot für LKW über 7.5 t im Bereich der B10 bei Annweiler. In dem Zeitraum von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie zur Nachtzeit zwischen 23.30 und 1 Uhr wurden insgesamt 19 LKW kontrolliert, bereits zuvor wurde eine Selektion der Fahrzeuge an Hand der Ortskennung durchgeführt. Sechs Fahrer hatten gegen das Durchfahrtsverbot verstoßen und wurden zurückgeschickt. Zudem war ein Fahrzeug auf Grund technischer Mängel nicht mehr fahrbereit, dem Fahrer wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.

Hainfeld – Alkohol löst Streit aus

Überhöhter Alkoholkonsum dürfte heute Nacht (09.09.2021, 0 Uhr) ursächlich für eine handfeste Auseinandersetzung gewesen sein. Nach getaner Arbeit nahmen zwei 34 und 46 Jahre alte Männer in einem Anwesen in der Völkerstraße ihr Abendessen ein und frönten dem Alkohol. Eigenen Angaben zufolge sei es zu einem Streitgespräch gekommen, das darin gipfelte, dass der Jüngere dem Älteren dreimal mit der Faust gegen den Kopf schlug. Die Polizei kam vor Ort und musste den Streit schlichten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landkreis Südliche Weinstraße (ots)

Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich des Landkreises Südliche Weinstraße vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schock-Anrufe / Enkeltrick handeln könnte. – Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. – Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. – Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.

Landau – Ehrliche Finderin

Sichtlich erfreut war eine 42 – jährige Landauerin als sie ihren Geldbeutel am Mittwochabend bei der Polizei Landau abholen konnte. Eine 25 – Jährige hatte den Geldbeutel, in welchem sich ein beträchtlicher Bargeldbetrag befand, auf dem Gehweg in der Xylanderstraße gefunden und anschließend bei der Polizei Landau abgegeben. Die Verliererin war im Umzugsstress und hatte hierbei zuvor die Geldbörse verloren. Bereits bei der Abgabe des Geldbeutels gab die junge Frau an keinen Finderlohn zu wollen.