Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Otterstadt und Dudenhofen – Geschwindigkeitsmessungen

Am 08.09.2021 führte die Polizei Speyer in der Zeit von 09:15 Uhr bis 10:20 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Speyerer Straße in Otterstadt durch. Dabei wurden bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h neun Verkehrsteilnehmer festgestellt, die diese überschritten. Der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h gemessen. Etwa 12 Prozent der gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs.

Am 08.09.2021 von 10:40 Uhr bis 12:15 Uhr wurden weitere Geschwindigkeitsmessungen in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen durchgeführt. Hier überschritten 18 Verkehrsteilnehmer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer wurde mit 44 km/h gemessen. Etwa 12 Prozent der gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs.

Weiterhin wurden bei den Kontrollen zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie zwei Fahrer festgestellt werden, die verbotswidrig ein Mobiltelefon benutzten.

Römerberg – Roller entwendet

Im Zeitraum vom 25.08.2021 bis zum 08.09.2021 wurde ein mintgrüner Vespa-Roller, Baujahr 1965, Hersteller Piaggio, aus dem Garten eines Hauses in der Brucknerstraße durch unbekannte Täter in Römerberg entwendet. Der Roller war zuvor mittels Lenkradschloss gesichert. Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.