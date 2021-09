Körperverletzung in Kneipe

Weil ein 34-jähriger Ludwigshafener am Mittwoch, 08.09.2021, gegen 23:30 Uhr, ein ausgesprochenes Hausverbot in einer Kneipe in der Oberstraße nicht akzeptieren wollte, kam es zwischen ihm und dem 58-jährigen Wirt auf der Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 34-Jährige leicht verletzt wurde. Bis zum Eintreffen der Polizei wurden die Streitenden durch die anderen Gäste im Lokal getrennt. Der leicht alkoholisierte Störenfried erhielt in der Folge einen Platzverweis und verließ daraufhin die Örtlichkeit. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrenden

Am Mittwoch, 08.09.2021, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Bayernstraße im Bereich einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau zog sich hierbei leichte Schürfwunden am Unterarm zu, musste jedoch nicht weiter medizinisch versorgt werden. Am Fahrzeug des 49-jährigen Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Ebenfalls am Mittwoch, 08.09.2021, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall mit einem 50-jährigen Fahrradfahrer. Dieser fuhr auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg in der Frankenthaler Straße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße, als er von einem aus einer Grundstücksausfahrt kommenden 56-jährigen Autofahrer erfasst wurde. Der Fahrradfahrer blieb glücklicherweise unverletzt, am Fahrzeug entstand ein leichter Sachschaden. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist der Polizei besonders wichtig. Radfahrende sind neben Fußgängern die verkehrsschwächsten Verkehrsteilnehmer und daher besonders gefährdet. Ein sicherheitsbewusstes Verkehrsverhalten, gegenseitige Rücksichtnahme, Verständnis und Respekt von und gegenüber Radfahrern sind daher oberstes Gebot.

Unbekannter Mann zeigt Zivilcourage

Viel Mut bewies am 07.09.2021, gegen 15 Uhr, ein Mann, der nicht zögerte, als er beobachtete, wie ein 20-Jähriger eine Frau an den Schultern packte und schüttelte. Der Mann griff sofort ein und eilte ihr zu Hilfe, sodass sie der Situation entkommen konnte. Bei der jungen Frau handelte es sich um die Ex-Freundin des 20-Jährigen. Beide waren im Bereich einer Haltestelle in der Kalmitstraße in Streit geraten. Der unbeteiligte unbekannte Mann hat sich vorbildlich verhalten. Jeder kann helfen, auch ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, zum Beispiel in dem man im Ernstfall umgehend die Polizei verständigt. Mehr zum Thema Zivilcourage erfahren sie unter www.aktion-tu-was.de . Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Stadt Ludwigshafen https://www.ludwigshafen.de/buergernah/chancengleichheit/gleichstellungsstelle/gewalt-gegen-frauen/beratungsangebote. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Zeugen gesucht

Am Dienstag, 07.09.2021, gegen 07:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hohenzollernstraße. Eine 16-Jährige stieg an der Haltestelle „Ludwigshafen Klinikum“ aus der Straßenbahn und wollte die Fahrbahn überqueren. Plötzlich erfasste sie ein von rechts kommendes schwarzes Auto und schleuderte sie zu Boden. Sowohl dem Fahrer des Autos, als auch dem Straßenbahnfahrer gegenüber gab die Jugendliche an, dass es ihr gut gehe. Später wurden bei ihr aber leichte Verletzungen festgestellt. Um wen es sich bei dem Autofahrer gehandelt hat, ist derzeit unklar. Nach Angaben der 16-Jährigen hatte er schwarzes Haar und einen Vollbart. Wer hat etwas gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Fahrraddiebstahl geklärt

Bereits am 31.08.2021 hatte ein 17-Jähriger den Diebstahl seines Fahrrads gemeldet. Gestern, 08.09.2021, gegen 17:30 Uhr, entdeckte er sein Rad auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Maxdorfer Straße. Kurz nachdem er deswegen die Polizei gerufen hatte, kamen zwei Männer aus dem Geschäft und gingen auf das Fahrrad zu. Der 17-Jährige sprach beide an und diese warteten mit ihm auf die Polizei. Die Beamten überprüften zunächst die Rahmennummer und konnten das Rad zweifelsfrei dem 17-Jährigen zuordnen. Einer der Männer, ein 29-Jähriger, erklärte sodann, dass er das Zweirad erst kürzlich für einen geringen zweistelligen Betrag gekauft hatte. Er konnte den Namen des Verkäufers nennen. Dieser war erst gestern wegen Fahrraddiebstahls geschnappt worden (wir berichteten: https://s.rlp.de/X4tvw). Auch gegen den 29-Jährige wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.

Auffahrunfall in der Speyerer Straße

Zu einem Auffahrunfall bei dem ein 62-Jähriger leicht verletzt wurde, kam es am 08.09.2021, gegen 16 Uhr, in der Speyerer Straße. Ein 34-Jähriger hatte abbremsen müssen. Auch der hinter ihm fahrende 62-Jährige bremste und kam kurz vor dem Auto des jungen Mannes zu stehen. Eine 41-Jährige erkannte das zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 62-Jährigen auf. Sein Auto wurde gegen den Wagen des 34-jährigen geschoben. An allen drei Autos entstand ein Sachschaden. Dieser dürfte sich insgesamt auf etwa 3.500 Euro belaufen. Durch den Unfall erlitt der 62-Jährige Kopf- und Nackenschmerzen.

Brennende Couch

Eine Couch, die vor einem Wohnhaus in der Seilerstraße stand, geriet am 08.09.2021, gegen 12:30 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein 30-jähriger Anwohner reagierte schnell und hielt das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach. Die Flammen griffen nicht auf das Haus über, dennoch entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro an der Fassade sowie an dem angrenzenden Fenster und Rollladen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .