Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis: Achtung Trickbetrüger – derzeit erhöhtes Aufkommen von Telefonanrufen

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis – Das Polizeipräsidium Mannheim

verzeichnet seit Donnerstagmittag ein erhöhtes Aufkommen von Telefonanrufen

durch Trickbetrüger in der Region. Mehrere Zeugen zeigten entsprechende

Sachverhalte bei den umliegenden Polizeidienststellen an. Dabei versuchen die

Betrüger, die sich häufig als Polizeibeamte oder als Verwandte vorstellen, durch

den sogenannten Enkeltrick, die Masche des falschen Polizeibeamten aber auch

durch Schockanrufe an hohe Bargeldsummen oder wertvollen Schmuck zu gelangen.

Mehr zum Thema „Schockanrufe“ finden Sie hier:

https://lka.polizei-bw.de/schockanrufe/

Mehr zum Thema „Falsche Polizeibeamte“ finden Sie hier: https://praevention.poli

zei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2020/05/INFOBLATT-Falsche_Polizisten_-Bank

mitarbeiter.pdf

Mehr zum Thema „Enkeltrick“ finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Die Polizei gibt nachfolgende Hinweise – bitte informieren Sie ihre

Familienmitglieder, vor allem Seniorinnen und Senioren:

Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Besitzverhältnisse oder Bargeld.

Beenden Sie umgehend solche Gespräche und alarmieren die Polizei unter 110.

Werden Sie misstrauisch bei Anrufen von Verwandten/Personen, deren Stimme sie

nicht erkennen.

Händigen Sie kein Geld an Unbekannte aus oder vereinbaren Treffen.

Wer Opfer eines falschen Polizeibeamten oder anderer Trickbetrügereien geworden

ist, sollte dies auf jeden Fall der Polizei melden.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Prüfen Sie ihren Eintrag im Telefonbuch und lassen Sie ihren Vornamen löschen

oder nur Anfangsbuchstaben eintragen.

Mannheim-Neuostheim: Autoscheibe eingeschlagen und Wertsachen entwendet- Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neuostheim – Am Mittwoch wurde zwischen 18 Uhr und 20 Uhr auf dem

Parkplatz des Flugplatzes in der Seckenheimer Landstraße mehrere Wertgegenstände

aus einem Auto entwendet worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug die

Scheibe eines Skodas auf der Fahrerseite ein und entwendete einen Geldbeutel mit

wichtigen Dokumenten, Bargeld, sowie ein Smartphone. Der genaue Diebstahl-,

sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Verkehrunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Mannheim-Friesenheimer Insel – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

zwischen 14 Uhr und 22 Uhr in der Friesenheimer Straße. Ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer beschädigte einen auf dem Parkplatz einer Imbissbude geparkten

Fiat und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallstelle, ohne seiner

Feststellungspflicht nachzukommen.

Eine junge Frau beobachtete den Vorfall und hinterließ einen Zettel am

beschädigten Auto mit den Daten des Unfallverursachers, dieser war allerdings

nicht mehr am Auto, als der Geschädigte den Schaden bemerkte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, ,

speziell die junge Frau, die den Zettel am Auto befestigte, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu

melden.

Weinheim / Ilvesheim / Mannheim-Neckarstadt: betrunkener Mercedes-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer – Polizei sucht nach Geschädigten

Weinheim/Ilvesheim/Mannheim-Neckarstadt – Eine 27-jährige Autofahrerin

verständigte am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr die Polizei, nachdem ein

Mercedes-Fahrer von Weinheim in Richtung Ilvesheim fuhr und hierbei mehrfach auf

die Gegenfahrbahn geriet. Neben mehreren Autofahrern habe auch ein

Motorradfahrer einen Unfall nur noch in letzter Sekunde verhindern können. Die

27-Jährige konnte den Beamten das Kennzeichen des Mercedes mitteilen. Im Rahmen

der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten die Polizisten den

gesuchten PKW dann in der Nähe der Wohnanschrift des Fahrzeughalters, im

Stadtteil Neckarstadt-Ost, fest. Die Motorhaube des Autos war noch warm und der

Fahrer lag schlafend in seinem unverschlossenen PKW. Nachdem die Beamten den

61-Jährigen geweckt hatten, schlug ihnen ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen.

Der Mann weigerte sich in der Folge aus dem Fahrzeug zu steigen und sich

auszuweisen. Daraufhin zogen die Polizisten den alkoholisierten Mann aus dem PKW

und brachten ihn zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier. Dort zeigte sich

der 61-Jährige weiterhin unkooperativ und hatte wenig Verständnis für die

polizeilichen Maßnahmen. Da die Durchführung einer Atemalkoholmessung in der

Folge nicht möglich war, wurde dem 61-Jährigen schließlich eine Blutprobe

entnommen. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und sucht nun insbesondere nach Verkehrsteilnehmern, die am Mittwochabend durch

den Mercedes-Fahrer gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.:

0621 33970 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Feinkostgeschäft – Wer kann weitere Hinweise geben?

Mannheim – Wegen eines lauten Knalls in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag gegen 3.45 Uhr wurde ein Anwohner in der Fressgasse auf einen

Einbruch aufmerksam. Zwei Personen verschafften sich durch eine zerborstene

Glastür Zutritt in ein Feinkostgeschäft im Quadrat P4. Wie die Türe aufgebrochen

wurde, ist bislang nicht bekannt. Letztlich entwendeten die Einbrecher neben

Lebensmitteln auch einen Laptop bevor sie in Richtung der Planken flüchteten.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung entkamen die Täter. Das Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang nach Zeugen. Die Einbrecher können wie folgt beschrieben werden:

1.Ca. 1,80 bis 1,90 m groß, schlank, schwarze kurze Haare, trug eine graue

Strickjacke und schwarze Jeans 2.Ca. 1,80 bis 1,90 m groß, schlank, bekleidet

mit einem weißen Tanktop und schwarze Jeans

Weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter 0621 12580 an die Ermittler zu

wenden.

Mannheim-Neckarau: Supermarkt wegen Gasgeruch geräumt, Entwarnung, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim – Messungen der Berufsfeuerwehr ergaben keine Auffälligkeiten im

Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen ging der verdächtige Geruch von einer falsch

befüllten Reinigungsmaschine aus. Verletzt wurde niemand, die Einsatzmaßnahmen

vor Ort sind in Kürze beendet.

Anklage wegen des Verdachts des Totschlags in Mannheim u. a.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 23 Jahre alten Mann Anklage zur Schwurgerichtskammer des Landgerichts Mannheim wegen Totschlags erhoben. Einem 30 Jahre alten Mann wird in diesem Zusammenhang Unterschlagung, unterlassende Hilfeleistung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen (§ 201a Abs. 1 Nr. 2 StGB) vorgeworfen.

Ihnen wird nach den Ermittlungen im Wesentlichen folgender Sachverhalt zur Last gelegt:

Die beiden 23 und 30 Jahre alten Männer sollen am 17.04.2021 ab 0:25 Uhr gemeinsam mit dem Geschädigten im Keller seines Wohnhauses in Mannheim-Rheinau alkoholische Getränke konsumiert haben. Im weiteren Verlauf sollen der 23 Jahre alte Mann und der Geschädigte in Streit geraten sein. Gegen 06:03 Uhr soll der stark alkoholisierte 23-Jährige dann auf dem am Boden liegenden Geschädigten gekniet und ihn mit zumindest bedingtem Vorsatz bis zum Eintritt des Todes gewürgt haben.

Der weiter angeklagte 30-Jährige soll das Geschehen beobachtet und das Tatgeschehen teilweise mit seiner Handykamera gefilmt haben, ohne – körperlich – einzugreifen, obwohl dies für ihn möglich war und er ein Tierabwehrspray mit sich führte. Er soll lediglich erfolglos versucht haben, über sein Handy Bekannte zu erreichen. Erst gegen 06:20 Uhr soll er den Notruf gewählt und den 23-Jährigen aufgefordert haben, von seinem bereits leblosen Opfer abzulassen.

Bevor Polizei und Rettungskräfte gegen 06:29 Uhr eintrafen, soll der 23-Jährige geflohen sein. Er konnte kurze Zeit später in Wiesloch festgenommen werden. Der 30-Jährige soll zunächst noch versucht haben, den 23-Jährigen zu verfolgen. Zuvor soll er jedoch Bargeld und diverse Bankkarten des zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbenen Geschädigten an sich genommen haben, um die Sachen für sich zu behalten.

Der 23-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Die Schwurgerichtskammer hat nunmehr über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.