Bad Schönborn-Langenbrücken – 21-Jähriger bei nächtlichem Diebstahl in Gaststätte gestellt

Bad Schönborn-Langenbrücken – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag beim Diebstahl in einer

Gaststätte in Langenbrücken von Zeugen gestellt und bis zum Eintreffen der

alarmierten Polizeibeamten festgehalten worden. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der bereits mehrfach strafrechtlich in

Erscheinung getretene rumänische Staatsangehörige im Laufe des Tages dem

Haftrichter vorgeführt.

Bisherigen Feststellungen zufolge traf die Tochter des Gaststätteninhabers gegen

0:45 Uhr mit Freunden an der Örtlichkeit ein. Im Büro stellten sie den Mann

fest, der sich mithilfe eines Zweitschlüssels, den der Gaststätteninhaber im

Außenbereich deponiert hatte, Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatte.

Beamte des Polizeireviers Bad Schönborn nahmen den 21-Jährigen fest und

durchsuchten ihn. Dabei stellten sie Münz- und Scheingeld in Höhe von knapp 300

Euro als mutmaßliches Diebesgut sicher.

Karlsruhe – Ladendieb wird Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 43-jähriger deutscher Staatsangehöriger wird im Laufe des Tages auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dem

Mann wird Diebstahl in 15 Fällen vorgeworfen.

Ein Ladendetektiv hatte den Mann am Mittwochmittag dabei beobachtet, wie er

gegen 14:30 Uhr in einem Warenhaus in der Karlsruher Kaiserstraße mehrere

Parfüms im Gesamtwert von etwa 600 Euro entwendet hat. Im Zuge der weiteren

Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz ergaben sich

Hinweise, dass der Beschuldigte in den letzten Monaten mutmaßlich zahlreiche

gleichgelagerte Taten begangen hat.

Bretten – Nach Ruhestörungen in Bahnhof eingedrungen und gegen Auto getreten

Bretten – Nach mehreren am Mittwochabend gemeldeten Ruhestörungen im

Bereich des Brettener Bahnhofes durch eine Gruppe junger Leute meldete gegen

22.55 Uhr ein Zeuge, dass auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße ein Pkw

beschädigt wurde. Als Beschuldigte konnte vom Polizeirevier Bretten eine

19-Jährige ermittelt werden, die aus der Gruppe heraus mehrmals gegen das Auto

getreten haben soll.

Die junge Frau war Teil einer schon zuvor festgestellten 13-köpfigen Gruppe im

Alter von 14 bis 34 Jahren, die zunächst am Bahnhof durch laute Musik wegen

Ruhestörungen aufgefallen war. Den Ermahnungen der hinzugerufenen Polizei zum

Trotze drangen welche danach noch in das Bahnhofsgebäude ein und beschädigten

dabei offenbar die Eingangstür. Die Personalien der Störenfriede wurden erhoben

und bis zum nächsten Morgen ein Platzverweis erteilt. Zumindest ein Teil dieser

Gruppe war später in der Bahnhofstraße erneut auffällig, was schließlich mit der

Sachbeschädigung eines geparkten Autos ausuferte.

Es werden nun mehrere Anzeigen wegen Ruhestörung und Sachbeschädigung an die

Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorgelegt. Darüber hinaus werden die Verursacher

mit nicht unerheblichen Schadenersatzforderungen rechnen müssen.

Karlsruhe – Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe – Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 9.000

Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Mittwochabend auf der

Theodor-Heuss-Allee. Ein 44-Jähriger war mit seinem Pkw gegen 22.45 Uhr auf der

Theodor-Heuss-Alle unterwegs. In Höhe der Einmündung zum Lachenweg wollte ein

Fahrradfahrer am dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren. Um dies zu

ermöglichen bremste er seinen Pkw bis zum Stillstand ab. Eine nachfolgende

30-Jährige erkannte die Situation nicht und fuhr nahezu ungebremst auf den

stehenden Pkw auf. Die Unfallverursacherin wurde hierbei leicht verletzt. Bei

der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente auf eine alkoholische

Beeinflussung der Frau. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von

mehr als 1,8 Promille. Die 30-Jährige musste sich einer Blutentnahme

unterziehen. Der Pkw der Frau wurde abgeschleppt.

Karlsruhe – Wieder viele Betrugsanrufe bei Senioren

Karlsruhe – Am Mittwoch verzeichnete die Polizei Karlsruhe über den Tag

verteilt viele Anrufe von sogenannten „Enkeltrickbetrügern“ bei älteren Menschen

im Stadtgebiet Karlsruhe. Auf verschiedenen Wegen versuchten Unbekannte die

Senioren zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu überreden. Nach

bisherigem Kenntnisstand konnte keine Tat vollendet werden. So versuchten

falsche Polizeibeamte mit der Geschichte eines bevorstehenden Einbruchs ihr Ziel

zu erreichen. Ein angeblicher Arzt versuchte einer 85-Jährigen weiszumachen,

dass ein Angehöriger an Corona erkrankt sei, im Krankenhaus behandelt werde und

teure Medikamente benötigen würde. Hierfür sollte sie einen fünfstelligen Betrag

überweisen. Auch ein angeblicher Mitarbeiter einer Bank versuchte, mit dem

Hinweis auf ein gehacktes Konto, an persönliche Daten einer Seniorin zu

gelangen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Verhaltenshinweise:

Um nicht Opfer von Telefonbetrügern zu werden bittet das Polizeipräsidium

Karlsruhe erneut um Berücksichtigung folgender Ratschläge:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht

Selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern

fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst

zu nennen.

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht

erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige

Verwandte/Bekannte wissen kann.

Verhältnissen preis.

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

unbekannte Personen.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Bruchsal – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bruchsal – Bei den Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall der sich am

Mittwochnachmittag auf der Schnabel-Henning-Straße in Bruchsal ereignet hat,

sucht die Polizei Bruchsal noch Zeugen. Eine 68-jährige VW-Golf-Fahrerin war

gegen 17.20 Uhr auf der Schnabel-Henning-Straße stadteinwärts in Richtung

Grabener Straße unterwegs, als es zu einem Rückstau an der dortigen Ampel kam.

Da jedoch die Zufahrt zu einem an der Kreuzung gelegenen Discounter frei war,

entschied sich die VW-Fahrerin an den wartenden Autos vorbeizufahren um dann

schließlich über die Eisenbahnstraße auf den Parkplatz einfahren zu können.

Wenige Augenblicke später hatte ein anderer Autofahrer die gleiche Idee und

scherte ebenfalls nach links aus der Schlange aus. Er touchierte daraufhin den

Wagen der 68-Jährigen. Während sich die Geschädigte den Schaden von rund 5.000

Euro anschaute, entfernte sich der unbekannte Fahrzeuglenker unerlaubt von der

Unfallstelle. Vom flüchtigen Auto ist lediglich bekannt, dass es weiß gewesen

sein soll.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07251 7260

mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Die Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe appelliert: A Good Night Out – Gemeinsam für ein sicheres Nachtleben!

Karlsruhe – Im Hinblick auf die Reduzierung der Beschränkungen durch die

Corona-Pandemie und die bereits erfolgten Öffnungen von Clubs und Diskotheken,

werden vor allem wieder mehr junge Menschen nachts bis in die frühen

Morgenstunden unterwegs sein.

Da gemäß der bundesweiten Polizeilichen Kriminalstatistik 2020 junge Menschen am

häufigsten Opfer von Kriminalität werden – hierbei kann es sowohl Männer als

auch Frauen treffen – soll auch ein sicheres Nachtleben im Fokus stehen.

Denn jeder hat ein Recht auf ein gutes und vor allem sicheres Zusammenleben.

Ob Zuhause oder unterwegs – egal zu welcher Tageszeit.

Um nachhaltig die Sicherheit der Menschen im öffentlichen Raum und das

Sicherheitsgefühl jedes Einzelnen zu stärken, ist der Zusammenhalt der gesamten

Bevölkerung notwendig.

Zeigen Sie Zivilcourage und werden Sie selbst als Zeuge oder Helfer für ein

friedliches und zivilisiertes Zusammenleben aktiv.

Diese Tipps helfen Ihnen dabei:

Helfen Sie, aber bringen Sie sich nicht in Gefahr! Rufen Sie die Polizei unter 110! Bitten Sie andere um Mithilfe! Prägen Sie sich Tätermerkmale ein! Kümmern Sie sich um Opfer! Sagen Sie als Zeuge aus!

Weitere Informationen zum Thema Zivilcourage finden Sie auf den folgenden

Internetseiten:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/zivilcourage/

https://www.aktion-tu-was.de/

Gerne geben Ihnen auch die Mitarbeiter der Prävention des Polizeipräsidiums

Karlsruhe unter der Telefonnummer: 0721/666-1201 Auskunft.

Weitere Informationen und Tipps zur Prävention gibt es auf der Internetseite des

Referats Prävention der Polizei Karlsruhe: https://ppkarlsruhe.polizei-bw

.de/praevention/

Weingarten – Polizeiposten Weingarten wegen Renovierungsarbeiten geschlossen

Karlsruhe – Der Polizeiposten Weingarten schließt wegen dringender

Renovierungsarbeiten ab dem 13.09.2021 bis vermutlich Anfang Oktober.

Die Telefonanlage ist in dieser Zeit zum Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt

umgestellt.

Karlsruhe – Hausfassade durch Brand beschädigt

Karlsruhe – Offenbar in Brand gesetztes Altpapier verursachte am frühen

Donnerstagmorgen Sachschaden an einer Hausfassade in der Karlsruhe Südweststadt.

Der Bewohner der im Erdgeschoß gelegenen Wohnung in der Karlstraße wurde gegen

02 Uhr auf das Brandgeschehen aufmerksam. Ein vermutlich aufmerksamer Zeuge

hatte gegen die Scheibe geklopft. Als der 36-jährige Wohnungsinhaber das Fenster

öffnete, schlugen ihm bereits Flammen entgegen. Offenbar hatte ein Unbekannter

einen vor seinem Fenster abgelegten Stapel Altpapier entzündet. Der Mann konnte

das Feuer rasch löschen, ein Einsatz der Feuerwehr war nicht notwendig.

An der Hausfassade entstand ein Schaden von ungefähr 1000 Euro.