BAB 5 / Sankt Leon-Rot: Wohnmobil fährt auf LKW auf – zwei verletzte Personen; Fahrbahn kurzzeitig vollgesperrt

BAB 5 / Sankt Leon-Rot – Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr befuhr ein

Wohnmobilfahrer die BAB 5 Karlsruhe in Richtung Heidelberg, als er in Höhe von

Sankt Leon-Rot, aus bislang nicht bekannter Ursache, auf einen vorausfahrenden

LKW auffuhr. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin des Wohnmobils

eingeklemmt, weshalb die Feuerwehr und der Rettungshubschrauber verständigt

wurden. Die Frau konnte kurz darauf aus dem Fahrzeug befreit werden.

Glücklicherweise wurden sie sowie der Fahrer des Wohnmobils nur leicht verletzt,

sodass der Einsatz des Rettungshubschraubers nicht mehr erforderlich war. Beide

wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine naheliegende Klinik gebracht.

Die Fahrbahn war für rund 15 Minuten vollgesperrt. Anschließend konnte der linke

Fahrstreifen wieder freigegeben werden, sodass der Verkehr an der Unfallstelle

vorbeigeleitet wurde. Das Wohnmobil war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf rund 12 Km.

Gegen 14:40 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen und die Fahrbahn wieder

freigegeben.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto beschädigt – Polizei sucht Zeugen!

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

wurde gegen 02:00 Uhr in der Uhlandstraße ein Auto beschädigt. Bislang

unbekannte Täter beschädigten einen auf Höhe der Hausnummer 14 abgestellten

weißen Peugeot 108, indem sie mehrere Kratzer verursachten, Scheibenwischer

abbrachen, die Außenspielgläser entfernten, sowie das vordere Kennzeichen

entwendeten. Der Sachschaden liegt bei rund 3.000 EUR.

Ein Zeuge konnte 2-3, vermutlich weibliche Personen beobachten, die mit einem

weißen Kleinwagen vom Ort des Geschehens wegfuhren. Eventuell handelt es sich um

das identische Modell des beschädigten Autos.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich

beim Polizeiposten Heddesheim, unter der Telefonnummer 06203-41443, oder beim

Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen

Dienstag, 15:00 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr an der Kreuzung Wichernstraße /

Otto-Häussler-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr, vermutlich

mit einem LKW oder einem ähnlichen Schwerfahrzeug, auf der Wichernstraße in

Fahrtrichtung Neckar. An der Kreuzung zur Otto-Häussler-Straße bog er nach links

ab und beschädigt hierbei einen am Straßenrand geparkten Mercedes. Anschließend

entfernte er sich vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Der Sachschaden beträgt rund 2.500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Neckarbischofsheim: Unbekannter Mercedes-Fahrer prallt gegen mehrere Verkehrszeichen und flüchtet; weitere Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim – Bereits am späten Montagabend des 6. September

prallte ein noch unbekannter Fahrer eines dunklen (schwarz oder dunkelblau)

Mercedes der A-Klasse (auch Typ CLA) auf der L 549 gegen mehrere Verkehrszeichen

und fuhr anschließend einfach weiter.

Das Fahrzeug, aus Richtung B 292 kommend und in Richtung Ortsmitte

weiterfahrend, kam mehreren Autofahrern in der Waibstadter Straße, in Höhe einer

Tankstelle entgegen.

Das Fahrzeug war an der linken Front stark beschädigt, auch der linke

Vorderreifen war platt. Als die Zeugen nur wenige hundert Meter weiter in

Richtung B 292 fuhren, entdeckten sie kurz nach dem Ortsausgang, vor einer

Linkskurze die beschädigten Verkehrszeichen zwei Richtungstafeln und ein

Geschwindigkeitsschild). Sie verständigten sofort das Polizeirevier Sinsheim.

Eine unverzügliche Fahndung sowie die ersten Ermittlungen zu dem

unfallbeschädigten Fahrzeug verliefen jedoch bislang ohne Ergebnis.

Die Unfallfluchtexperten der Verkehrspolizei Mannheim haben die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher und seinem stark beschädigten

schwarzen oder dunkelblauen Mercedes der Klasse A oder CLA geben können, werden

gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 oder beim

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Schwetzingen: Seniorin stürzt mit Fahrrad und wird schwer verletzt

Schwetzingen – Mehrere Ersthelfer kümmerten sich sofort um eine 80-jährige

Frau, die am späten Mittwochvormittag, gegen 11.30 Uhr, mit ihrem Fahrrad aus

bislang unbekannten Gründen in der Karlsruher Straße, Ecke Zähringer Straße

stürzte. Sie zog sich dabei eine Kopfverletzung zu, die zunächst vor Ort

behandelt wurde. Anschließend wurde die Dame mit einem Rettungswagen in eine

Klinik gebracht.

Schriesheim: Pedelec vor Einkaufsmarkt entwendet; Zeugen gesucht

Schriesheim – Ein teures Pedelec, das mit einem Bügelschloss gesichert vor

dem EDEKA-Markt im Säulenweg abgestellt war, wurde von einem unbekannten Täter

entwendet.

Das Rad, das noch einen Zeitwert von weit über 1.000.- Euro hat, wurde am

Mittwoch, kurz nach 10 Uhr abgestellt. Als der Eigentümer kurz nach 20 Uhr

zurückkehrte, was das schwarze Pedelec, der Marke Fischer, das mit orangener

Schrift versehen ist, weg.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Trickbetrügerin scheitert bei älterem Ehepaar – Polizei sucht Zeugen!

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis – Mit einem Trickbetrug ist eine Unbekannte am

Mittwoch in Leimen gescheitert: Weil sie sich aus ihrer Wohnung ausgesperrt habe

und 160 Euro benötigte, um den Zweitschlüssel mit dem Taxi bei ihrer Tochter zu

holen, hat eine Unbekannte zwischen 19 und 19.30 Uhr bei einem Ehepaar

geklingelt und um Geld gebeten. Als das Paar die Tür öffnete, ging die Frau

sofort in die Wohnung und gab an, die Nachbarin zu sein. Als sich das Ehepaar

darüber unterhielt, dass sie so viel Geld nicht in der Wohnung hätten und sie

erst ihre Tochter hinzuziehen müssten, verschwand die Unbekannte. Entwendet

wurde nichts.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: – 1,75 Meter groß – Kräftige

Statur – Blondes Haar – Alter Mitte 50 – Trug ein helles Kleid mit schwarzen

Streifen.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Wiesloch unter

Telefon 06222/5709-0.

Bitte beherzigen Sie folgende Tipps Ihrer Polizei gegen Trickbetrug: Seien Sie

misstrauisch, wenn sich jemand als Nachbar oder Bekannter überraschend an der

Haustür vorstellt, den Sie nicht kennen. Öffnen Sie, wenn möglich, nur mit

vorgehängter Kette oder benutzen Sie die Sprechanlage. Fragen Sie genau nach.

Vergewissern Sie sich, ob der Besuch wirklich der ist, der er vorgibt zu sein:

Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer

an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu

Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals

Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über die 110,

wenn Ihnen diese unbekannte Person verdächtig vorkommt. Wenn Sie Opfer geworden

sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

BAB 6 / Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Riskantes Fahrmanöver zweier Autofahrer – Polizei ermittelt und sucht dringend nach Zeugen

BAB / Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwoch zwischen 06:40 Uhr und

07:00 Uhr kam es auf der BAB 6 in Richtung Heilbronn, auf Höhe der Ausfahrt

Sinsheim, zu einem riskanten Fahrmanöver zwischen einem 26-jährigen Ford-Fahrer

und einem bislang unbekannten Fahrer eines Mercedes Sprinter.

Unter anderem fuhr der Sprinter dem vorausfahrenden Ford zeitweise derart dicht

auf, dass es beinahe zu einem Unfall zwischen beiden Fahrzeugen gekommen war.

Weiterhin habe der Beifahrer des Kleintransporters, während der Fahrt und bei

geöffneter Scheibe, eine Plastikflasche auf die Windschutzscheibe des Fords

geworfen. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Beide

Autofahrer nahmen in der Folge die Ausfahrt Sinsheim und befuhren die B283/B39

in Richtung Angelbachtal. Der Sprinter soll den Ford dann weiter in Richtung

Dühren und Eschelbach verfolgt haben. Auf der gesamten Fahrtstrecke über wäre es

immer wieder zu riskanten Überholversuchen sowie zu Rotlichtverstößen und

Straßenverkehrsgefährdungen, auch für andere Verkehrsteilnehmer, gekommen.

Nachdem der Sprinter die Verfolgung des Ford-Fahrers an der Ortsdurchfahrt

Eschelbach abgebrochen hatte, erstattete der 26-Jährige schließlich Anzeige auf

dem Polizeirevier Sinsheim.

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die Angaben zu dem riskanten

Fahrmanöver der Autofahrer machen können sowie möglicherweise durch diese

gefährdet wurden. Insbesondere könnte eine Frau mit Kinderwagen, die im

Stadtteil Dühren am Fahrbahnrand stand, sachdienliche Hinweise geben. Die Frau

sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 07261 6900 zu melden.

Ketsch: Exotischer Schlaf- und Seidenbaum vor der Rheinhalle gestohlen – Zeugen gesucht!

Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) – Bis am Montag, 06.09.2021 – wie Zeugen

bestätigen können – stand vor der Rheinhalle in Ketsch noch ein junger, ca. drei

Meter hoher Schlaf- und Seidenbaum der Gemeinde im Wert von rund 800 Euro. Ein

oder mehrere unbekannter Täter haben folglich diesen Baum mit den

charakteristischen Blüten und Blättern, die sich in der Nacht einrollen,

zwischen Dienstag, 07.09., und Mittwoch, 08.09.2021, ausgegraben und

abtransportiert. Die von der Gemeinde alarmierten Polizeibeamten konnten am

Mittwoch vor Ort neben Spaten- und Fahrzeugspuren feststellen, dass auch der

Dreibock, der zum Schutz des Jungbaums (Stammdurchmesser ca. 16-18 cm)

aufgestellt war, beschädigt wurde. Da davon ausgegangen werden kann, dass das

Ausgraben und Einladen einige Zeit in Anspruch nahm, ist die Frage: Wer hat

zwischen Dienstag und Mittwoch jemanden vor der Rheinhalle am Baum hantieren

sehen oder ein verdächtiges Fahrzeug, das möglicherweise zum Abtransport genutzt

wurde? Das wollen die Ermittler des Polizeipostens Ketsch wissen. Ebenfalls von

Belang könnte sein, wenn jemandem ein solcher Baum zum Kauf oder als Geschenk

angeboten wurde. Hinweise bitte telefonisch an die: 06202/61696.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Mit mehr als 3,7 Promille unterwegs

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis – Weil ein Autofahrer in der Weinheimer

Straße mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet und deutliche Schlangenlinien fuhr,

verständigte ein aufmerksamer Zeuge am Mittwochabend um 17.30 Uhr die Beamten

des Polizeireviers Weinheim. Kurz darauf parkte der auffällige Opel-Fahrer

seinen Pkw auf Höhe der Hausnummer 69, wobei der Zeuge diesen „zuparkte“ um eine

gefährliche Weiterfahrt zu verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle durch

die alarmierten Polizisten stellten diesen erheblichen Alkoholgeruch fest,

weshalb der 44-Jährige mit zur Dienststelle musste. Ein freiwilliger

Atemalkoholtest ergab 3,78 Promille. Neben einer Blutprobe wurde auch der

Führerschein des Mannes sichergestellt. Der 44-Jährige muss sich nun wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Zeugen, die durch die

unsichere Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter

06201 10030 an das Polizeirevier Weinheim zu wenden.