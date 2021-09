Heidelberg: Junge Frau begeht unter Drogeneinfluss Unfallflucht

Heidelberg – Wegen des Verdachts der Unfallflucht unter

Drogenbeeinflussung ermittelt das Polizeirevier HD-Süd gegen eine 21-jährige

Frau.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war sie am frühen Donnerstagmorgen, gegen

2.30 Uhr, an der Überleitung von der B 535 auf die L 600a in Richtung

Rohrbach-Süd zunächst ins Schleudern geraten und anschließend in die Leitplanken

geprallt.

Obwohl, wie im Nachhinein festgestellt wurde, ihr Fahrzeug stark beschädigt war,

hatte die junge Frau ihre Fahrt nach Hause forrtgesetzt.

Auf ihre Spur kamen die Unfallfahnder, nachdem Zeugen die Frontschürze samt

Kennzeichen des Unfallwagens an der Unfallstelle gefunden und der Polizei

übergeben hatten.

Die junge Frau wurde schließlich zuhause angetroffen. Während bei einer

Überprüfung keine Hinweise auf Alkoholeinwirkung vorlagen, reagierte der Test

bei THC positiv. In einer Klinik wurde der Frau eine Blutprobe entnommen, ihr

Führerschein wurde sichergestellt.

Heidelberg: Mit 2,9 Promille Unfall gebaut; Blutprobe, Führerschein weg

Heidelberg – Mit stolzen 2,9 Promille war am Mittwochnachmittag eine

52-jährige VW-Fahrerin im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd unterwegs und verursachte

wohl deshalb einen Verkehrsunfall, bei dem beträchtlicher Schaden entstand.

Die Frau war kurz vor 15 Uhr von der Englerstraße nach rechts auf die

Hertzstraße eingebogen und dabei nach links von ihrer Route abgekommen und auf

der gegenüberliegenden Seite mit einem geparkten Kleintransporter kollidiert. Es

entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der VW musste abgeschleppt

werden.

Die 52-Jährige blieb zum Glück unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sie unter Alkohol stand. Ein

erster Test hatte den hohen Wert ergeben. Auf dem Revier musste sie eine

Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

L 637 / Heidelberg / Edingen: Verkehrsunfall mit einem PKW; Fahrbahn gesperrt – Pressemeldung Nr.2

L 637 / Heidelberg / Edingen – Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam eine

Autofahrerin aus bislang nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß

gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Glücklicherweise verletzte sich

die Frau nur leicht, kam aber dennoch vorsorglich mit einem Rettungswagen in

eine naheliegende Klinik. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste in

der Folge abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht

bekannt. Die Vollsperrung ist mittlerweile aufgehoben, die Fahrbahn wieder frei.

Heidelberg: Auto fährt auf Motorrad auf – Biker stürzt und verletzt sich

Heidelberg – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Heidelberg ist

ein Motorradfahrer verletzt worden. Eine 23-Jährige war mit ihrem Skoda auf der

Schlierbacher Landstraße stadteinwärts unterwegs, als sie um 7.40 Uhr den vor

ihr den stockenden Berufsverkehr übersah. Hier fuhr sie mit geringer

Geschwindigkeit auf einen wartenden Motorradfahrer auf, der dadurch auf einen

Audi vor ihm auffuhr und stürzte. Der 51-Jährige zog sich eine Prellung der

Schulter zu und kam zur Kontrolle ins Krankenhaus. An seiner Suzuki entstand ein

Schaden von rund 2000 Euro, am Skoda von rund 5000 Euro und am Audi von rund

1000 Euro.

Heidelberg-Handschuhsheim: Außenspiegel an fünf Autos abgetreten – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Handschuhsheim – Unbekannte haben in der Nacht vom Mittwoch in

der Hans-Thoma-Straße in Heidelberg-Handschuhsheim an fünf geparkten Autos

Außenspiegel abgetreten und abgeschlagen. Ein Anwohner verständigte gegen 23.30

Uhr die Polizei, nachdem er den Vorfall gehört hat und eine Person in Richtung

der Straße Im Weiher laufen sah. Als die Beamten eintrafen, war die Person

verschwunden. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Unbekannte soll ein schwarzes

Oberteil mit weißer Aufschrift getragen haben. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord

ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06221/4569-0.

L 637 / Heidelberg / Edingen: Verkehrsunfall mit einem PKW; Fahrbahn gesperrt – Pressemeldung Nr.1

L 637 / Heidelberg / Edingen – Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die L637

zwischen Heidelberg und Edingen sowie die Straße Mittelgewannweg derzeit

vollgesperrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam eine Autofahrerin, aus

bislang nicht bekannter Ursache, von der Fahrbahn ab. Zu möglichen Verletzungen

liegen aktuell keine Erkenntnisse vor. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden

gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Es kann zu Verkehrsbehinderungen

kommen. Einsatzkräfte sind vor Ort.

Heidelberg-Altstadt: Nach körperlicher Auseinandersetzung – Polizei nimmt 26-jährigen Tatverdächtigen fest

Heidelberg-Altstadt – Als ein 21-Jähriger am Donnerstag gegen 00:30 Uhr

die Hauptstraße in Richtung Bismarckplatz lief, wurde er auf Höhe der Hausnummer

77 auf einen Mann aufmerksam, der sich hilfesuchend umschaute. Daraufhin bot der

21-Jährige seine Unterstützung an. Der ihm unbekannte Mann reagierte sofort

aggressiv und griff den 21-Jährigen ohne ersichtlichen Grund körperlich an.

Daraufhin stürzte dieser zu Boden, wo der Angreifer weiter auf den 21-Jährigen

einschlug und eintrat. Kurz darauf ließ der Unbekannte von dem jungen Mann ab

und entfernte sich in Richtung Bauamtsgasse. Der leicht verletzte 21-Jährige

verständigte sofort die Polizei und beschrieb den Beamten den flüchtigen Täter.

Im Rahmen der anschließend sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten

Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte auf Höhe des Marstallhofs eine Person

feststellen, auf welche die vorliegende Beschreibung zutraf. Als die Beamten den

Mann kontrollieren wollten, ergriff dieser die Flucht. Die Polizisten nahmen

umgehend die Verfolgung zu Fuß auf. Auf dem Uniplatz gelang es ihnen schließlich

den 26-Jährigen einzuholen und festzunehmen. Er wurde zur weiteren Abklärung mit

auf das Polizeirevier genommen. Der 21-Jährige wurde zwischenzeitlich mit einem

hinzugerufenen Rettungswagen, vorsorglich, in eine naheliegende Klinik gebracht.

Wieso der 26-Jährige auf den 21-Jährigen losging, ist derzeit unklar und

Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.