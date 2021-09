Neustadt: Komm mit! 2021

Neustadt an der Weinstraße – Das bekannte Politikpraktikum Komm mit! geht in die 5. Runde. Es startet am 30. September 2021 und endet am 14. Dezember 2021 mit der Stadtratssitzung und Übergabe der Teilnahmezertifikate.

Jugendliche ab der 9. Klasse können in dieser Zeit mit ihrem zugeteilten Mentor an Ausschuss-, Stadtrats- und Fraktionssitzungen teilnehmen Politik hautnah miterleben. Es haben sich bereits einige Kommunalpolitikerinnen und –politiker sowie Schülerinnen und Schüler gemeldet.

Wer noch mitmachen möchte kann sich bis 22. September 2021 unter bildungsbuero@neustadt.eu oder Tel. 06321/855-1577 anmelden.