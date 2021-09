Verkehrsunfall mit schwerverletzter E-Bikefahrerin

Bad Kreuznach

Am Donnerstag, 09.09.2021, 10.55 Uhr ereignete sich in der Bosenheimer Straße ein Verkehrsunfall bei dem eine E-Bikefahrerin schwer verletzt wurde. Ein LKW-Fahrer mit einem LKW (7,5t) wollte von einem Firmengelände auf die Bosenheimer Straße einfahren. Hier kollidierte der Fahrzeugführer mit einer 70-jährigen E-Bikerin, die auf dem Radweg, allerdings in falscher Richtung, unterwegs war. Durch den Zusammenstoß mit dem nahezu stehenden LKW wurde die Frau schwer am Kopf verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Am LKW entstand kein Schaden.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Eisenberg

Am 08.09.21, um 14:34 Uhr, kam es auf der K 75, bei Steinborn, zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem PKW die K 76 von Kerzenheim kommend in Richtung Steinborn und bog an der Einmündung K 76/ K 75 links auf die K 75 ein. Ein 64-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad zu dieser Zeit die K 75 von Stauf kommend in Richtung Kerzenheim. In Höhe der Einmündung erfasste der PKW-Fahrer den bevorrechtigten Fahrradfahrer, welcher durch die Kollision zu Boden stürzte, sich leichte Verletzungen zuzog und weiter in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Am Fahrrad und am PKW entstand jeweils Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht

Kriegsfeld

Am 07.09.21, zwischen 16:00 Uhr – 17:00 Uhr, ereignete sich in der Untergasse eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieß beim Wendevorgang rückwärts gegen eine Grundstücksmauer und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich laut ersten Zeugenhinweisen um einen dunkelgrünen Kleinwagen eines nicht näher bekannten Speiselieferanten handeln.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden

In der Zeit vom 07.09.21, 21:30 Uhr, bis zum 08.09.21, 08:05 Uhr, kam es in der Ostpreußenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Diebstahl

Ilbesheim

In der Zeit vom 07.09.21, 16:30 Uhr, bis zum 08.09.21, 06:55 Uhr, wurde ein Bagger, welcher auf einer Baustelle in der Gemarkung Ilbesheim abgestellt war, angegangen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten aus dem Bagger einen Joystick, einen Außenspiegel, ein Pedal und ein GPS-Gerät.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.