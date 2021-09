Einbruch in Bauwagen

Oppenheim, Treibergasse

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 07.-08.09.21, 18:00 – 07:30 Uhr, wurde in der Treibergasse in einen Bauwagen einer Baustelle eingebrochen. Mitarbeiter der Baufirma stellen am Mittwoch Morgen die offenstehende Tür des Bauwagens fest. Der oder die Täter haben im Bereich des Türschlosses gehebelt und so die Tür geöffnet. Neben Arbeitskleidung wurde auch eine Baumaschine entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 700,- Euro. Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.

Unfall mit verletzter Person

Lörzweiler, Rheinstraße

Am Mittwoch, 08.09.21 kommt es gegen 18:00 Uhr am Ortsausgang Lörzweiler zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wird. Ein 55-jähriger aus Rüsselsheim und eine 18-jährige aus Lörzweiler befahren hintereinander die Rheinstraße in Richtung Nackenheim. Am Ortsausgang will der Rüsselsheimer nach links zu einem Weingut abbiegen. In diesem Moment überholt die 18-jährige und kollidiert dann mit der Fahrerseite des abbiegenden Pkw´s. Durch den Aufprall gerät ihr Fahrzeug nach links, über den dortigen Rad-/Fußweg, in eine Hecke. Sie zieht sich bei dem Unfall eine Verletzung an der Hand zu. Der 55-jährige und seine 51-jährige Mitfahrerin bleiben unverletzt. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw wird auf ca. 18.000,- Euro geschätzt. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Auf Grund des Unfallherganges werden weitere Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330

Hat´s geklickt? – LKW-Kontrollen der Autobahnpolizei

Gau-Bickelheim

Gau-Bickelheim – „Hat´s geklickt?“ – diese Frage stellten Polizisten der

Autobahnpolizei Gau-Bickelheim den Brummifahrern auf der Tank- und Rastanlage

Wonnegau-Ost an der A 61 bei Worms. An insgesamt drei Tagen, vom 07.09. bis zum

09.09.2021, wurden hier nicht angegurtete LKW-Fahrer von Motorradfahrern der

Polizei angehalten. Vor Ort erwartete die Gurtmuffel dann ein Parcours des

Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR), der von ehemaligen LKW-Fahrern und

heutigen Angestellten des DVR betreut wird. Der Parcours sollte dazu dienen, den

gewünschten „Klick“ in Kopf und Gurtschloss auszulösen. Dafür hatte der DVR

spezielle Technik: Neben einem Aufprallsimulator, der einen Aufprall auf ein

stehendes Hindernis mit 10 km/h simulierte, war auch ein

LKW-Überschlagssimulator aufgebaut. Die vorher so frei sitzenden Fahrer

kontrollieren hier nicht ohne Grund mehrfach, ob der Gurt nun richtig sitz. Kaum

waren sie angeschnallt, drehten sie sich in der LKW-Fahrerkabine mehrfach um die

eigene Achse. Dass hier ein Abstützen mit den Armen zwecklos war, wurde schnell

klar. Insgesamt waren die Kontrolltage ein voller Erfolg: Von den insgesamt 232

nicht angeschnallten LKW-Fahrern absolvierten stolze 217 den Parcours. Darüber

hinaus wurden insgesamt 42 Ordnungswidrigkeiten und 17 Verstöße im

Verwarnungsbereich festgestellt. Gegen einen Fahrer wurde ein Strafverfahren

wegen nicht entrichteter KfZ-Steuer eingeleitet. Insgesamt erhofft sich die

Polizei, Verkehrsunfälle durch LKW, welche nicht selten tödlich enden, zu

verhindern und zu verdeutlichen, wie wichtig das Anlegen des Sicherheitsgurtes

ist.

Mainz-Altstadt, bei Trickdiebstahl iPhone entwendet

Mainz-Altstadt – Am Mittwochnachmittag wurde eine 17-Jährige Opfer eines

Trickdiebstahles. Die Wiesbadenerin befand sich gemeinsam mit einer Freundin in

einem Imbiss am Münsterplatz in Mainz. Ein bislang noch unbekannter Täter

stellte sich an den Tisch, an dem die beiden 17-jährigen gerade etwas aßen. Er

legte eine Zeitung über den Tisch und zeigte auf eine dort abgebildete

2EUR-Münze. Die Freundinnen hielten das für einen Bettelversuch und ignorierten

den Mann. Dieser packte seine Zeitung daraufhin wieder ein und verließ den

Imbiss in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später stellte die 17-Jährige aus

Wiesbaden fest, dass ihr hochwertiges iPhone nicht mehr auf dem Tisch liegt.

Offensichtlich lenkte der Täter die Freundinnen mit der Zeitung und dem

Bettelversuch absichtlich ab, um währenddessen unauffällig das Smartphone zu

entwenden, welches unter der Zeitung lag. Der Täter trug ein blaues Polohemd und

ein auffälliges Tattoo am Unterarm. Er sprach nur gebrochen Deutsch.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen.

Mainz-Hechtsheim – Unfall zwischen Streifenwagen und PKW

Mainz – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09.09.21) kam es in der

Rheinhessenstraße, um 00:42 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

Streifenwagen und einem PKW.

Die Besatzung des Streifenwagens der Polizei Mainz Lerchenberg war auf dem Weg

zu einem dringenden Einsatz im Ortskern von Hechtsheim. Dazu befuhr die

24-jährige Polizeibeamtin die Carl-Zeiss-Straße aus dem Hechtsheimer

Gewerbegebiet in Richtung des Ortskerns. Im Kreuzungsbereich der

Rheinhessenstraße kommt es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Opel Corsa,

dessen 21-jährige Fahrerin in Richtung Mainz-Ebersheim fährt.

Durch den Aufprall werden die Fahrerin des Opels, der 23-jährige Beifahrer im

Streifenwagen und dessen Fahrerin schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallaufnahme wird durch die Polizeiinspektion Mainz 1 (Altstadtrevier)

durchgeführt. Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wird die Hinzuziehung eines

Sachverständigen angeordnet. Für die Unfallaufnahme bleibt die Kreuzung der

Rheinhessenstraße bis ca. 02:30 Uhr gesperrt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr

fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.