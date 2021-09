Zeugen gesucht

Alzey

Eine 63-jährige aus Alzey befuhr am Mittwoch, 08.09.2021, gegen 8.20 Uhr die Landesstraße 401 aus Alzey in Richtung Kronkreuz. Ein vor ihr fahrender LKW fädelte sich in Höhe der K13 auf den Abbiegestreifen ein, um nach links in Richtung Bermersheim v. d. H. abzubiegen. Als die Alzeyerin an dem LKS vorbeifuhr und ihre Fahrt in Richtung Kronkreuz fortzusetzen, bog ein schwarzer PKW aus Richtung Bermersheim v.d.H. kommend nach links in Richtung Kronkreuz ein. Hierbei kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem schwarzen PKW und der Alzeyerin. Der schwarze PKW setzte hiernach seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der flüchtige schwarze PKW wurde als klein und sportlich beschrieben. Ein Kennzeichenfragment beginnt mit der Kennung AZ für den Landkreis Alzey-Worms. Die Polizei Alzey bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen PKW unter 06731/9110.

Frau übergibt Wertsachen an Betrüger

Wörrstadt

Eine Frau aus der Nähe von Wörrstadt wurde am gestrigen Mittwoch Opfer eines Call-Center-Betruges. Die 84-Jährige erhielt gegen 11.45 Uhr den Anruf einer weinenden Frau. Diese behauptete einen Unfall gehabt zu haben, bei dem eine Frau gestorben sei. Die 84-Jährige glaubte in der weinenden Stimme ihre Enkelin zu erkennen. In der Folge übernahmen ein Polizist aus Wiesbaden, ein Staatsanwalt und ein Richter das Gespräch und setzten die Geschädigte massiv unter Druck eine Kaution von 20 000 bis 100 000EUR zu zahlen. Hier wurde das Gespräch ebenfalls auf das Mobiltelefon der Geschädigten verlagert. Die 84-Jährige wurde schließlich angewiesen nach Alzey zu fahren und dort einem Mitarbeiter des Amtsgerichtes Alzey Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro zu übergeben. Erst als nach der Übergabe das Telefonat und die Manipulationen endeten gelang es der 84-Jährigen den Betrug zu erkennen. In diesem Fall wurden von den Tätern gleich mehrere Strategien des Call-Center-Betruges kombiniert und es der Geschädigten damit äußerst erschwert die Masche zu durchschauen. Die Polizei rät aus diesen Gründen, Telefonate, bei welchen es zu ungewöhnlichen Forderungen und unglaubwürdigen Schilderungen kommt, so schnell wie möglich zu beenden. Bei Unsicherheiten sollen die Angerufenen anschließend schnellstmöglich eine bekannte Telefonnummer von Angehörigen oder Bekannten anrufen, um sich von dort die Geschichte bestätigen zu lassen oder Unterstützung zu finden. Auch die Polizei ist über die bekannten Telefonnummern der örtlich zuständigen Dienststellen jederzeit ansprechbar. Auch der Notruf der Polizei 110 darf in diesen Fällen angerufen werden. Weitere Hinweise und Tipps Ihrer Polizei auch online unter: https://www.polizei.rlp.de/fileadmin/user_upload/PP_Mainz/Aktuelles/Vorsicht_Betrug_Flyer.pdf

Worms – Renitenter Bahnfahrgast

Worms – Gestern Abend bestieg ein Fahrgast im Wormser Hauptbahnhof den Zug

ohne Fahrkarte und wurde gegenüber zwei Mitarbeiterinnen der Bahn handgreiflich.

Noch vor Abfahrt Richtung Bensheim wurden die Fahrkarten kontrolliert. Der

29-jährige Fahrgast konnte kein Ticket vorzeigen und reagierte gegenüber der

Kontrollierenden aggressiv. Als er diese mit beiden Händen wegschubste, kam eine

weitere Bahnbedienstete hinzu. Dieser trat er gegen den Fuß und drohte sie

umzubringen, sollte die Polizei gerufen werden. Ungeachtet der Drohung wurde die

Wormser Polizei hinzugezogen, die den Mann des Bahnhofes verwies. Ein

Ermittlungsverfahren gegen ihn ist eingeleitet.

Monsheim – Batterie und Kraftstoff entwendet

Worms – Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch bedienten sich unbekannte

Langfinger in der Gemarkung Monsheim an einem Wasserpumpenanhänger. Dieser war

auf freiem Feld, südlich der Wasserturmstraße, abgestellt. Aus dem Anhänger

wurden die Batterie und etwa 350 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Ebenso

schlitzten die Täter einen Wasserschlauch an zwei Stellen auf. Dem Geschädigten

entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten

Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der

Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.