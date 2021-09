Ungenügender Abstand – Motorradfahrer verletzt

Kaiserslautern (ots) – Ein zu geringer Sicherheitsabstand ist einem Jugendlichen

mit seinem Leichtkraftrad am Mittwochmorgen auf der Lauterstraße zum Verhängnis

geworden. Als sein Vordermann bremste, fuhr der 16-Jährige auf und stürzte. Nach

den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Jugendliche mit seinem Moped aus Richtung

Otterbach kommend in Richtung Kammgarn, vor ihm in gleicher Fahrtrichtung ein

Transporter. Als der Transporter-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste,

krachte der Jugendliche auf das Heck des Wagens. Die Folge: Der 16-Jährige

stürzte mitsamt seiner Maschine zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Er wurde

vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |elz

Auseinandersetzung im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei ist am späten Mittwochabend eine

Auseinandersetzung von sieben Personen in der Rudolf-Breitscheid-Straße gemeldet

worden. Die ausgerückten Streifen konnten vor Ort drei Personen antreffen, die

angaben, es sei zu einer Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe von vier

Personen gekommen. Einer der drei Personen wies Verletzungen an der Schläfe und

am rechten Oberarm auf. Ein weiterer Zeuge übergab den Beamten ein Video der,

sich nicht mehr vor Ort befindlichen zweiten Gruppe. Die Beteiligten konnten

identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch

an. |elz

Fahrrad und Getränke geklaut

Kaiserslautern (ots) – Ein Zeuge meldete am Mittwochmorgen der Polizei, dass in

die Garage seines Nachbarn in der Kreuzhofstraße eingebrochen wurde. Die

männliche Person hätte ein Fahrrad und Getränke entwendet und wäre nun in

Richtung Talstraße unterwegs. Die Beamten konnten den beschriebenen Mann wenige

Meter von der Garage entfernt mit dem Fahrrad und den Getränken antreffen. Die

Sachen wurden dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Der mutmaßliche

Einbrecher erhielt einen Platzverweis. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am späten Mittwochabend das Fahrrad

eines Lieferdienstes im Geranienweg gestohlen. Das Fahrrad wurde zum Ausliefern

der Ware gegen 23:10 Uhr im Geranienweg in Höhe des Anwesens Nummer 17

abgestellt. Als der Fahrer nach ein paar Minuten zurück kam, war das Fahrrad

weg. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Polizeibeamten das auffällige

Fahrrad eine Straße weiter wieder auffinden und seinem Besitzer zurückgeben.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz

Im Wald verirrt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Den Weg zurück hat ein 63-jähriger Mann aus dem

Landkreis am Mittwoch nicht gefunden und sich im Wald bei Enkenbach-Alsenborn

verlaufen. Der Mann rief gegen 19 Uhr bei der Polizei an und teilte mit, dass er

sich verirrt habe und seit 3 stunden durch den Wald irren würde. Während des

Telefonats traf er auf eine Spaziergängerin. Nach Rücksprache mit den Beamten,

sicherte die 69-Jährige zu, den Mann bis zur nächsten Straße ins Schlepptau zu

nehmen. Von dort aus nahm sich der Mann ein Taxi nach Hause.|elz

Wohnungstür beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 18 Uhr die Tür

einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus der Weilerbacher Straße Nummer 91

beschädigt. Die Tür wurde so beschädigt, dass sie nicht mehr schließt. Gestohlen

wurde nichts. Zurück blieb der angerichtete Sachschaden. Daher ermittelt die

Polizei nun wegen Sachbeschädigung. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter

der Nummer 0631 369-2620 gern entgegen. |elz