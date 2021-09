Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfall

Rotenburg – Ein Paketzusteller aus Gudensberg befuhr mit seinem Zustellfahrzeug Mercedes-Sprinter am Mittwoch (08.09.), gegen 12.30 Uhr, die Brauhausstraße in Richtung Neustadtstraße. Ein Pkw-Fahrer aus Bebra befuhr mit seinem Mercedes die Neustadtstraße in Richtung „Enge Gasse“. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Sprinter-Fahrer mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw des Mannes aus Bebra. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 5.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Radfahrerin gestürzt

Hartmannshain – Am Samstag (04.09.), gegen 12 Uhr, befuhr eine 43-jährige Radfahrerin mit ihrem Mountainbike der Marke Cube den Vulkanradweg von Bermuthshain nach Hartmannshain. Im Bereich einer scharfen Linkskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Rad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Radfahrerin verlor den Halt und kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich schwer und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten – Am Mittwoch (08.09.), gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 62-jährige Zweiradfahrerin mit ihrem Kleinkraftrad die Bundesstraße von Schotten herkommend in Richtung Betzenrod. Im Bereich einer Linkskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Zweirad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 62-jährige über die Schutzplanke in den Straßengraben geschleudert und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Mehrere Diebstähle aus Autos

Alsfeld – In der Nacht zu Donnerstag (09.09.) wurden mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet zum Ziel unbekannter Täter.

In der Merschenroder Straße schlugen die Unbekannten die Fensterscheibe der Beifahrerseite eines schwarzen Peugeot 208 und eines grauen Skoda Roomster ein. Aus den im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten Autos entwendeten die Langfinger eine Geldbörse samt Inhalt sowie einen olivfarbenen Seesack mit mehreren Bekleidungsgegenständen, wie einer braunen Lederjacke und einer neonfarbenen Fleecejacke im Gesamtwert von rund 200 Euro. Der entstandene Gesamtsachschaden beider Taten beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Auch in der Schwabenröder Straße zerstörten unbekannte Täter das Fenster der Beifahrerseite einer grauen Mercedes A-Klasse und entwendeten eine Stofftasche samt Wolldecke im Gesamtwert von circa 20 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Im Ortsteil Altenburg schlugen Unbekannte ebenfalls die Scheibe der Beifahrerseite eines Fords ein und entwendeten eine Geldbörse aus dem Auto. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Erbsengasse. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Alsfeld – Unbekannte brachen in der Zeit von Montagnachmittag (06.09.) bis Mittwochnachmittag (08.09.) in ein Einfamilienhaus in der Straße „An der Bleiche“ ein. Durch Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Gebäudeinnere. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

WED-Sommerkampagne

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen!

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! Achten Sie darauf, Ihre Abwesenheit nicht offensichtlich für

Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt,

öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem

Anrufbeantworter)

Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt, öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter) Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Das Polizeipräsidium Osthessen setzt im Rahmen der Sommerkampagne 2021 zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls auf intensive Präventionsarbeit. Neben verstärkten Kontrollen können sich Bürgerinnen und Bürgern durch Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung kostenlos beraten lassen. Bereits einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Einbrechern die Tatausführungen erschwert wird und dadurch von der weiteren Tatausführung abgelassen wird.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

Mann verletzt – Zeugen gesucht

Alsfeld – Ein 59-jähriger Mann aus Alsfeld besuchte am Donnerstagabend (02.09.) eine Gaststätte in der Landgraf-Hermann-Straße. Bekleidet war er mit einer auffällig orangefarbenen Lederjacke. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der Alsfelder gegen 22 Uhr die Gaststätte und lief in Richtung der Wilhelm-Leuschner-Straße. Am darauffolgenden Morgen stellte der 59-Jährige den Verlust von Schmuck im Gesamtwert von circa 3.500 Euro sowie leichte Verletzungen an seinem Auge und seinem Schienbein fest. Wie es zu dem Verlust der Gegenstände und den Verletzungen kam, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen Nach Gefährlicher Körperverletzung: 53-Jähriger aus Petersberg in U-Haft

Fulda (ots)

Fulda – Nachdem ein 53-jähriger Mann aus Petersberg am Dienstagabend (07.09.) eine 44-jährige Frau mit einem Messer verletzt hatte, sitzt er nun in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige stellte sich bereits kurz nach der Tat bei der Fuldaer Polizei und wurde daraufhin festgenommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Fuldaer Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda traf der Beschuldigte am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, im Gerloser Weg auf seine ehemalige Lebenspartnerin. Er brachte der 44-jährigen Fuldaerin unvermittelt mit einem Messer zwei Stichverletzungen bei und ergriff anschließend die Flucht.

Passanten wurden auf die Frau aufmerksam, leisteten Erste Hilfe und verständigten Rettungsdienst sowie Polizei. Die 44-Jährige wurde schwer – aber nicht lebensbedrohlich – verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die Hintergründe der Tat in Zusammenhang mit der zurückliegenden Trennung stehen.

Der 53-Jährige wurde am Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Fulda vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, sodass der Mann in eine hessische Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei dauern weiterhin an.

Briefkasten beschädigt

Fulda – Unbekannte rissen am Mittwoch (08.09.), zwischen 13 Uhr und 16:15 Uhr, in der Straße „An St. Johann“ einen Briefkasten von einer Hauswand. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Es entstand 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl an Sattelauflieger

Burghaun – Auf der Tank- und Rastanlage Großenmoor-West stahlen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (08.09.) eine Lichtleiste mit rumänischem Kennzeichen WFN886 von einem Sattelauflieger. Es entstand ein Schaden von 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Raub auf zwei Tankstellen – Zeugen gesucht

Hünfeld / Schlüchtern – In der Nacht zu Donnerstag (09.09.) kam es in dem Hünfelder Ortsteil Oberrombach sowie in Schlüchtern zu Raubüberfällen auf Tankstellen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder dem Täter geben können.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat am Mittwoch in den späten Abendstunden (08.09.), gegen 23:50 Uhr, eine männliche Person mit Sturmhaube die Tankstelle in der Forsthausstraße in Oberrombach und forderte den dortigen Angestellten unter Vorhalt einer unbekannten Schusswaffe zur Herausgabe von Geld und Tabakwaren. Als der 48-jährige Tankstellenmitarbeiter aus Hilders den Anweisungen des Täters nicht folgte, schoss der Unbekannte auf den Hilderser und flüchtete anschließend in Richtung eines benachbarten Hotelbetriebs. Der 48-Jährige wurde durch die Schussabgabe glücklicherweise nur leicht verletzt. Nur wenige Minuten später schoss der Unbekannte außerhalb der Verkaufsraums auf den Mann aus Hilders, verfehlte ihn dabei aber glücklicherweise und verschwand in unbekannte Richtung.

In den darauffolgenden frühen Morgenstunden des Donnerstags (09.09.), gegen 1:30 Uhr, kam es schließlich zu einem weiteren Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Straße „Am Distelrasen“ in Schlüchtern. Auch hier betrat ein bis dato unbekannter Mann den Verkaufsraum und forderte den 54-jährigen Angestellten ebenfalls unter Vorhalt einer Schusswaffe dazu auf, Bargeld und diverse Tabakwaren in eine grüne Plastiktüte zu verpacken. Anschließend flüchtete der Räuber mitsamt der Beute, einer geringen Menge Bargeld sowie Zigaretten, in unbekannte Richtung.

Die Ermittler der Kriminalpolizei, die in beiden Fällen bereits die Ermittlungen aufgenommen haben, gehen nach derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass in Hünfeld und in Schlüchtern derselbe Täter zugange war. Der etwa 1,80 bis 1,85 Meter große und circa 25 bis 30 Jahre alte Mann mit schlanker Statur trug bei beiden Überfällen ein schwarzes Kapuzenshirt mit der Aufschrift „Alpha Industries“, eine dunkle Jogginghose mit weißem „Nike“-Zeichen auf der linken Hosentasche, hellgraue Sportschuhe, eine blaue OP-Maske und eine dunkle Maske, bei der es sich vermutlich um eine Sturmhaube handelte.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0 oder an die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter Telefon 06051/827-0 zu wenden.