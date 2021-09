Trickdieb stiehlt Mobiltelefon,

Hofheim am Taunus, Taubengasse, 08.09.2021, gg. 19.55 Uhr

(pa)In Hofheim wurde am Mittwochabend ein Mann von einem dreisten Trickdieb um sein hochwertiges Mobiltelefon gebracht. Gegen 19.55 Uhr saß ein 65-jähriger Hofheimer in der Taubengasse im Außenbereich eines Restaurants, als ein Unbekannter eine Zeitung auf den Tisch legte, auf dem der Mann sein Handy abgelegt hatte. Beim Aufheben der Zeitung nahm der Fremde geschickt das darunterliegende iPhone XR im Wert von mehreren Hundert Euro an sich, um damit in Richtung Hauptstraße zu verschwinden. Beschrieben wird der Täter als etwa 35 Jahre alt, circa 175cm bis 180cm groß und sportlich. Er habe dunkles Haar, helle Haut und eine auffallend große Nase gehabt. Getragen habe der Mann eine Jeanshose, ein blau-türkisfarbenes Poloshirt und einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0.

Fahrzeugdiebe am Werk,

Eppstein, Lorsbacher Straße, 05.09.2021, 12.00 Uhr bis 08.09.2021, 11.00 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen kam es in Eppstein zum Diebstahl eines Kraftfahrzeugs. Ein weißer Hyundai 350 Kleintransporter mit Wohnmobilausbau, der als Begleitfahrzeug von Schwertransporten genutzt wird, war auf einem Schotterparkplatz in der Lorsbacher Straße abgestellt, als Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Mittwochvormittag das Gelände betraten und das circa 70.000 Euro teure Sonderfahrzeug entwendeten. Es trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen „MTK-BK 79“. Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Fahrradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Flörsheim, Landwehr, Mittwoch, 08.09.2021, 18:39 Uhr (wie)Am Mittwochabend stürzte ein Fahrradfahrer auf einem Feldweg und verletzte sich dabei schwer. Ein 67-Jähriger befuhr mit einer Gruppe von Radfahrern den geschotterten Weg von Obermühle kommend in Richtung Wiesenmühle. Aufgrund der tiefstehenden Sonne erkannte der 67-Jährige eine Unebenheit auf dem Weg nicht und kam mit dem Fahrrad auf der abschüssigen Strecke zu Fall. Hierbei verletzte sich der Mann schwer und musste, nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort, in ein Krankenhaus gebracht werden.

Angetrunkener Mofa-Fahrer bei Unfall mit Taxi verletzt

Sulzbach, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 09.09.2021, 01:00 Uhr (wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Sulzbach zu einem Unfall zwischen einem Mofa und einem Taxi, bei dem der angetrunkene Zweiradfahrer verletzt wurde. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem 25er Motorroller den Sossenheimer Weg in Richtung Schwalbacher Straße. An der Kreuzung mit der Schwalbacher Straße übersah der 22-Jährige einen 61-Jährigen, der mit seinem Taxi auf der vorfahrtsberechtigten Straße fuhr. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wobei der 22-Jährige zu Fall kam und verletzt wurde. Da die hinzugerufenen Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 22-Jährigen feststellten, wurde er einem Atemalkoholtest unterzogen. Aufgrund des Ergebnisses von über 0,7 Promille wurde der Rettungswagen bis zum Krankenhaus begleitet, wo der 22-Jährige nicht nur wegen seiner Verletzungen behandelt wurde, sondern auch noch eine Blutprobe abgeben musste. Danach verblieb er im Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR.

Nachwuchsveranstaltung der Polizei Hessen: SCHICHTWECHSEL – Der Blaulichtzirkel

Polizeipräsidium Westhessen, Konrad-Adenauer-Ring 51, 65187 Wiesbaden Samstag, 25.09.2021, 10:00 – 14:00 Uhr

Am Samstag, 25.09.2021 öffnet das Polizeipräsidium Westhessen erneut seine Pforten unter dem Motto „Schichtwechsel-Der Blaulichtzirkel“ Für den Blaulichtzirkel werden motivierte, sportliche und kommunikative Jungkommissarinnen und Jungkommissare gesucht, die von 10:00 bis 14:00 Uhr mehr über den Polizeiberuf erfahren möchten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten unter anderem Einblicke in die Arbeit der Schutzpolizei sowie der Kriminalpolizei, der Diensthundführerstaffel, der Wasserschutzpolizei und der Bereitschaftspolizei.

Wer kann teilnehmen? Teilnehmen können alle, die mindestens 16 Jahre alt sind und mehr über das Berufsbild der Polizeibeamtin/ des Polizeibeamten erfahren und sich eventuell bei der Polizei Hessen bewerben möchten.

Anmeldung:

Zur Anmeldung einfach eine E-Mail an einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.de schreiben. Die E-Mail sollte den vollständigen Namen, die vollständige Anschrift, eine aktuelle Telefonnummer und die aktuelle Schulklasse/Studiengang oder den aktuellen Beruf beinhalten.

Wichtige Info

Um die aktuellen Hygienevorschriften einhalten zu können, sind unsere Plätze für die Veranstaltung begrenzt. Aus diesem Grund können nur angemeldete Personen zugelassen werden, die ein negatives Testergebnis vorlegen können oder vollständig geimpft oder genesen sind. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend! Jede/r Teilnehmer/in erhält von uns eine schriftliche Einladung per E-Mail, die an dem Tag vorgezeigt werden muss.

Weiterführende Informationen zur Polizei Hessen sowie unsere Kontaktdaten unter: www.polizei.hessen.de/karriere