Mannheim: MVV und TECHNOSEUM laden am 19. September 2021 zu gemeinsamem Aktionstag

Mannheim – Ein großer Aktionstag im TECHNOSEUM rund um das Thema Energie: Das sollte es schon 2020 und im Zusammenhang mit der Eröffnung der neuen Energie-Ausstellung geben, die von dem Energieunternehmen MVV gefördert wird. Corona-bedingt mussten die Pläne vorübergehend auf Eis gelegt werden, doch am Sonntag, 19. September 2021, wird dieses Event nachgeholt – selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften. Der Eintritt ist an diesem Tag dank der Unterstützung von MVV frei.

Ob Wasserrad oder Windkraft: In der Dauerausstellung des Mannheimer Museums kommt Energie als grundlegendes Element immer wieder zur Sprache. Deshalb lohnt unter anderem ein Besuch der Vorführstationen, wie etwa der Dampflok oder der Textilweberei. An diversen so genannten „Energiepunkten“ im Ausstellungsbereich erläutern Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter Exponate und Experimente mit Energiebezug – von den Kreiselkräften, die beim Fahrradfahren wirken, über das erste Raketenflugzeug, das ein Mannheimer erfand, bis hin zur Funktionsweise historischer elektrischer Haushaltsgeräte. Darüber hinaus können die Besucherinnen und Besucher jeweils um 10:00 und 13:30 Uhr im Team Windspiele konstruieren oder bei einem Escape-Room-Spiel versuchen, die Stromversorgung nach einem Blackout wiederherzustellen. MVV ist mit einem Infostand und Mitmachaktionen sowie einer Foto-Box vor Ort und sorgt mit Energie-Smoothies für den nötigen Energieschub. Im Auditorium tritt außerdem um 13.00 sowie um 15:00 Uhr das Team von Physik-Event (siehe Titelbild) auf: Das ist eine Combo aus Karlsruher Physiklehrern, die bei ihrer interaktiven und actionreichen Science-Show auch schon mal das Publikum zum Seilspringen und Tennisspielen einlädt, um physikalische Zusammenhängen zu veranschaulichen. Da die Plätze bei der Show begrenzt sind, empfiehlt es sich, rechtzeitig vor Ort zu sein.

Mehr Informationen gibt es unter www.technoseum.de.