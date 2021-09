Ludwigshafen: Stadtnotizen 09.09.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Neuer Workshop: Gravieren und Schneiden mit dem Lasercutter Mr. Beam

Der neu für das Ideenw3rk angeschaffte Lasercutter „Mr. Beam“ kann eine Vielzahl von Materialien bearbeiten, darunter Jeans, Holz, Filz, Schaumstoff, Kork und Leder. Im Kurs für Einsteiger im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, erklärt Annabell Huwig am Donnerstag, 16. September 2021 von 18 bis 20 Uhr den Umgang mit dem Gerät. Anschließend können Teilnehmenden die ersten eigenen Werke erstellen und mit nach Hause nehmen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Der Workshop richtet sich an Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren. Die Kursgebühr beträgt 3 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2608 und auf www.ideenw3rk.de. Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung.

Seniorentreff Ruchheim öffnet unter neuer Leitung

Der Seniorentreff Ruchheim, Schlossstraße 1, öffnet ab Dienstag, 14. September 2021, 13 Uhr, wieder. Die Leitung des Seniorentreffs übernimmt ab sofort Christine Lansche. „Wir freuen uns, dass wir mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ruchheim einen Kooperationspartner gefunden haben. Mit Christine Lansche konnten wir eine engagierte und im Stadtteil Ruchheim bekannte Person für die Leitung des Treffs gewinnen“, so Beate Steeg, Sozialdezernentin der Stadt Ludwigshafen. „Wir laden alle interessierten Ruchheimer Senioren ein, den Seniorentreff zu besuchen. Viele ältere Menschen haben lange auf diesen Tag der Wiedereröffnung gewartet“, so Steeg weiter.

Der Seniorentreff Ruchheim ist dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Voranmeldung zum Besuch des Seniorentreffs ist wünschenswert. Zugelassen sind geimpfte Personen, genesene oder tagesaktuell negativ getestete Personen. Eine entsprechende Bescheinigung muss mitgebracht werden. Überall gelten eine Maskenpflicht und die gängigen Hygienevorschriften. Informationen erhalten Interessierte bei Christine Lansche im Seniorentreff Ruchheim unter der Telefonnummer 504-2731 (dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr).

Bereits seit November 1998 wird der Seniorentreff Ruchheim, Schlossstraße 1, mit Unterstützung der Seniorenförderung der Stadt Ludwigshafen ehrenamtlich geleitet. Bedingt durch die Corona-Pandemie war der Seniorentreff seit März 2020 geschlossen.

Demenz – genau hinsehen! Aktionstag am 18. September in Stream und OK

Die Alzheimergesellschaft Rheinland-Pfalz veranstaltet gemeinsam mit dem Krankenhaus Zum Guten Hirten und dem Demenzverbund Ludwigshafen am Samstag, 18. September 2021, zwischen 10 und 15.30 Uhr einen Aktionstag anlässlich des Weltalzheimertages. Aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation wird der Tag in Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal (OK TV) Ludwigshafen aus der Aula des Krankenhauses Zum Guten Hirten als Livestream über den YouTube-Kanal der Stadt Ludwigshafen (www.youtube.com/StadtLudwigshafen) übertragen. Alle am Thema Interessierten können die Vorträge entweder auf YouTube oder dem OK TV verfolgen. Die Themen reichen von „Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie in den Ludwigshafener Krankenhäusern“, über „Möglichkeiten frühzeitiger Hilfen“ bis hin zu „Fahreignung bei Demenz“, „Depression oder Demenz? Rapider Leistungsabfall am Arbeitsplatz“ und „Selbsthilfe“. Betroffene und Angehörige von Menschen mit Demenz sowie alle am Thema Interessierten können sich informieren sowie über den Livechat ihre Fragen an die Referenten stellen. Eröffnet wird der Aktionstag um 10 Uhr von Sozialdezernentin Beate Steeg, Dr. Jörg Breitmaier (Ärztlicher Direktor Krankenhaus Zum Guten Hirten) und Prof. Dr. Georg Adler (Vorstandsvorsitzender der Alzheimergesellschaft Rheinland-Pfalz).

Radarkontrollen für die Woche vom 13. bis 19. September 2021

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 13. September: Ruchheim, West und Edigheim: Dienstag, 14. September: Gartenstadt, Maudach und Friesenheim; Mittwoch, 15. September: Mundenheim, Mitte und Nord; Donnerstag, 16. September: Oggersheim, Oppau und Pfingstweide; Freitag, 17. September: Rheingönheim, Ruchheim und Süd; Samstag, 18. September: West, Friesenheim und Edigheim.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Straßenmusikfestival an mehreren Stationen in der Innenstadt

Zu einem Straßenmusikfestival der besonderen Art lädt das Kulturbüro der Stadt am Samstag, 18. September 2021 ein. Sechs verschiedene Spielorte auf Plätzen in der Ludwigshafener Innenstadt und mindestens ebenso viele unterschiedliche musikalische Darbietungen Ludwigshafener Musiker stehen dabei im Zeitraum zwischen 15.30 und 18 Uhr im Mittelpunkt. Das Repertoire des neuen Festivalformats reicht dabei von Pfälzer Rock und Klassik über Weltmusik und den Sound einer Marching Band bis hin zu Jazz und Hiphop. Der Eintritt ist frei. Es gelten die allgemeinen Abstandsregelungen.

Fünf Formationen spielen jeweils ein 15-minütiges Kurzprogramm zur vollen halben Stunde zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr an fünf Plätzen in der Innenstadt. In den etwa 15 Minuten Pause zwischen den Auftritten hat das Publikum Zeit, sich zum nächsten Auftrittsort zu bewegen. Zusätzlich lädt im Zeitraum von 13 bis 17 Uhr ein „offenes Klavier“ auf dem Karl-Kornmann-Platz vor dem Kulturzentrum dasHaus das Publikum dazu ein, sich selbst mit einem eigenen Beitrag am Nachmittagsprogramm zu beteiligen. Besucher können damit an diesem Samstagnachmittag nicht nur unterschiedliche musikalische Stilrichtungen sondern auch die Stadt erkunden.

Am Lutherplatz empfängt das Saxophonquartett Three Bees and a Bop die Zuhörer mit Jazz und Swing, Latin, Pop und Soul. Im Hack-MuseumsgARTen spielen die Outta Space Crew und die Music Gourmetz. Erstere begeistern mit tanzbarem Funk, Breaks und HipHop im einladenden Ambiente dieses geselligen Gartens. Und die Music Gourmetz stehen für authentischen Rap aus Ludwigshafen.

Am Platz der deutschen Einheit vor der Rhein-Galerie verwöhnt die Marching Band Brass2Go mit einem energiegeladenen Mix aus klassisch verspielten New Orleans Grooves, Disco Hits sowie Evergreens aus Pop, Rock und Volksmusik in eigenen Arrangements. Stylische rote Anzüge, eigene Choreographien sowie Show- und Comedyeinlagen versprechen ein unterhaltsames Erlebnis.

Unter den mächtigen Platanen am Ludwigsplatz vor dem denkmalgeschützten Casa Di Laul serviert das Duo Katja & Naila an Cello und Keyboard mit musikalischen Impressionen aus Brasilien und Stücken ihres Debüt-Albums „Inspired By The Freemasons“. Katja Zakotnik und Naila Alvarenga sind beide professionelle Musikerinnen, jeweils mehrfach ausgezeichnet.

Am Rathausplatz gibt es Pfälzer Rock von Gringo Mayer, einem Mann, der „de Blues in de Knoche“ hat. In seinen Liedern im kurpfälzischen Dialekt erzählt der Künstler Geschichten aus den dunkelsten Ecken einer verrückten Welt. Sein Auftreten dabei ist süffisant, seine progressiven Popsongs entwerfen eine ungewöhnliche deutschsprachige Klangwelt.

Unter dem Motto „Bürger an den Tasten“ lädt der HausRat des Kulturzentrums dasHaus von 13 bis 17 Uhr zum Offenen Piano auf den Karl-Kornmann-Platz. Alle sind dabei eingeladen, auf dem Klavier selbst etwas zum Besten zu geben. Ob Flohwalzer oder großes Konzert, ob Eigenkomposition, Improvisation oder ein kleines Lied zum Mitsingen – alles ist willkommen. Spontane Beiträge sind erwünscht. Der HausRat ist ein Gremium aus Ludwigshafenern, die seit Beginn dieses Jahres das Programm des Kulturzentrums dasHaus mitgestalten und ergänzen. Selbsterklärtes Ziel des HausRats ist es, unter dem Motto „Fame statt Shame“ die Attraktivität Ludwigshafens zu stärken sowie bisher übersehene Nischen und Künstler in der Stadt zu entdecken und zu fördern.

Die Städtische Musikschule wird am Klavier unterstützen sowie mit zahlreichen kleinen Ensembles den Nachmittag musikalisch begleiten. Mit dabei sind verschiedene Bläser-, Streicher- und Gitarrenensembles. Zudem stehen das Klavier und ein Suzuki-Ensemble im Mittelpunkt. Die Suzuki-Methode ist eine besondere Form des Instrumentalunterrichts. Hier können Kinder bereits im Alter von drei Jahren ein Instrument erlernen. Die Kinder erhalten von Beginn an wöchentlich Einzel- und Gruppenunterricht und die aktive Mitarbeit von Eltern durch die Anwesenheit im Unterricht und die tägliche Anleitung zu Hause ist erforderlich. Parallel dazu informiert die Musikschule über ihr vielfältiges Unterrichtsangebot. Für das leibliche Wohl für Groß und Klein ist kostenlos gesorgt.

Es gelten die Regelungen zu 2G+ des Landes Rheinland-Pfalz an allen Veranstaltungsorten, ebenso die bekannten Abstandsregelungen. Bei schlechtem Wetter fällt das Straßenmusikfestival aus. Informationen zum Festival und zum Programm gibt es im Internet unter www.ludwigshafen.de.

Stadtteilführung durch Mundenheim, Stadtführung am Wasser

Zum historischen Rundgang durch Mundenheim lädt Ortsvorsteherin und Landtagsabgeordnete Anke Simon am 24. September, 16 Uhr, zusammen mit Dr. Klaus Jürgen Becker vom Stadtarchiv Ludwigshafen ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Ortsvorsteher zeigen ihren Stadtteil“ des Marketing-Verein Ludwigshafen statt. Treffpunkt zum Start ist im Zedtwitzpark am Hofgut. Der Abschluss ist im Quartierpark, Mundenheimer Straße 35, am Büro der Ortsvorsteherin geplant.

Unter Coronabedingungen ist die Teilnahme nur im 3 G-Status möglich, also geimpft, genesen oder getestet. Der Status wird vor Beginn kontrolliert. Zu dieser kostenfreien Führung ist eine Voranmeldung erforderlich und telefonisch unter der Rufnummer 0621 51 20 36 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com möglich.

Der nächste Stadtführungstermin unter dem Motto „Ludwigshafen und das Wasser“ findet am 25. September, 10 Uhr, statt. Dieser Rundgang geht von der Rhein-Galerie am Fluss entlang bis zur Pegeluhr am Südende der Parkinsel und wieder zurück. Diese Führung folgt damit dem Streckenverlauf des Rhein-Walk.

Treff und Start für diese Führung ist vor der Tourist-Information am Berliner Platz 1. Die Dauer wird mit etwa 90 Minuten veranschlagt. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 8 Euro. Kinder bis 12 Jahre können kostenlos teilnehmen. Die Führungen finden jeweils ab einer Mindesteilnehmerzahl von 8 zahlenden Teilnehmenden statt. Auch hierzu ist eine Anmeldung unter den zuvor genannten Kontaktdaten erforderlich.